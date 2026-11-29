भूषण ओक : शेअर बाजार विश्लेषकहैदराबादस्थित डिजिलॉजिक सिस्टीम्स ही, संरक्षण व अंतराळ क्षेत्रातील टेस्ट, मेजरमेंट आणि सिम्युलेशन पुरवणारी एक डीप-टेक कंपनी आहे. किचकट इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली प्रत्यक्षात कशा काम करतील याची चाचणी या क्षेत्रात आवश्यक असते आणि ही कंपनी त्यासाठी लागणाऱ्या प्रणाली म्हणजे ऑटोमेटेड टेस्ट इक्विपमेंट, चेकआउट सिस्टीम्स, रडार/इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर सिम्युलेटर, अॅप्लिकेशन सॉफ्टवेअर आणि एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन्स विकसित करते व पुरवते. कंपनीची जानेवारी २०२६ मध्ये एसएमई मंचावर नोंदणीकृत झाली आहे. माजी वायुसेना अधिकारी व ३० हून अधिक वर्षांचा तंत्रज्ञान अनुभव असलेले जे. मधुसूदन वर्मा जेट्टी कंपनीचे प्रवर्तक, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. अभेद्य सिस्टीम्स नावाची कंपनीची एक उपकंपनी रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर आणि संप्रेषण प्रणालींसाठी मे २०२६ मध्ये स्थापन झाली असून, तिचे व्यावसायिक उत्पादन २०२९ मध्ये सुरू होण्याची शक्यता आहे. .स्पर्धात्मक फायदा : कंपनीचा मुख्य स्पर्धात्मक फायदा डिफेन्स ग्रेड टेस्टिंगमधील विशेष ज्ञान, ग्राहक संबंध आणि प्रोग्रॅम-लाइफसायकल सहभाग यांच्यात आहे.भांडवली खर्च योजना : ‘आयपीओ’मधून मिळालेल्या निधीतून सुमारे ५२ कोटी रुपये खर्चून हैदराबादच्या हार्डवेअर टेकपार्कमध्ये सुमारे ६५ हजार चौरसफूट क्षेत्रात ‘प्रोजेक्ट उडान’ हा प्रकल्प साकार होत आहे. तो डिसेंबर २०२७ पर्यंत कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे. टेस्ट-सिस्टीम्सपासून इलेक्ट्रॉनिक उपप्रणाली निर्मिती साध्य करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.व्यवस्थापनाचे मार्गदर्शन : २६ ऑक्टोबरपर्यंत कंपनीजवळ रु. २० कोटींच्या ऑर्डर आणि रु. ५४ कोटींची ऑर्डर पाइपलाइन आहे. आर्थिक वर्ष २०२७ साठी २५-३० टक्के उत्पन्न वाढ ३०-३५ टक्के कार्यचालन मार्जिन अपेक्षित आहेत.जोखमी: सरकारी संरक्षण क्षेत्रावर खूप अवलंबित्व, आयात होणाऱ्या विशेष हार्डवेअरच्या पुरवठ्याची जोखीम, नव्या क्षमतेच्या तपासणी व प्रमाणीकरणात विलंब, लहान आकार आणि तरलता या कंपनीसाठी काही प्रमुख जोखमी आहेत. या क्षेत्रात स्पर्धाही बरीच आहे..आर्थिक आकडेवारी: (२७ नोव्हेंबर २०२६) केवळ ५१६ कोटी रुपयांचे बाजारमूल्य असलेल्या या कंपनीची विक्री आणि निव्वळ नफा दोन्ही गेल्या तीन वर्षांमध्ये ११ टक्के आणि ६५ टक्के चक्रवाढ दराने वाढले आहेत. आरओसीई आणि आरओई १८.६ आणि १४ म्हणजे चांगले आहेत. कार्यचालन मार्जिन्स गेल्या दोन वर्षांमध्ये २० टक्के आहेत. कंपनीची रोख आवक चांगली आहे. एसएमई कंपन्यांमध्ये खेळत्या भांडवलाची गरज जास्त असल्याने रोख आवक चांगली मिळणे दुर्मीळ असते. १४१ कोटी रुपयांच्या ताळेबंदात ५३ कोटी रोखीत आहेत. म्हणजे भांडवली गुंतवणुकीसाठी निधी उपलब्ध आहे. डीई गुणोत्तर ०.०८ आहे.मूल्यांकन : कंपनीचा शेअर सध्या ३८.६ या पीई गुणोत्तराला उपलब्ध आहे. नव्या कंपनीची मूल्यांकन आणि परतावा गुणोत्तरे फार वेगाने बदलतात. त्यामुळे गुंतवणूक करताना व्यवसायवैशिष्ट्ये, नवीन प्रकल्पांची अंमलबजावणी आणि ऑर्डर एक्झिक्युशन यावर नजर ठेवणे फार आवश्यक आहे.निष्कर्ष: ही कंपनी एका वेगाने वाढणाऱ्या क्षेत्रातील मोट असणारी कंपनी आहे. मात्र, सातत्याने ऑर्डर मिळणे आणि वेळेवर पूर्ण करणे कंपनीसाठी गरजेचे आहे. गुंतवणूकदारांनी या कंपनीचा गुंतवणुकीसाठी जरूर अभ्यास करावा.(डिस्क्लेमरः हा लेख केवळ शैक्षणिक उद्दिष्टांसाठी असून, गुंतवणूकदारांनी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीसाठी त्यांच्या गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घेणे अपेक्षित आहे.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.