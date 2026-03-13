Premium|US Supreme Court tariff ruling : ट्रम्प यांचे टॅरिफ बेकायदेशीर

नीलेश साठे - nbsathe@gmail.comअमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी अध्यक्षपदाची सूत्रे पुन्हा हाती घेतल्यावर लगेच, ज्या देशांशी व्यापारात तूट आहे म्हणजे जे देश अमेरिकेला निर्यात जास्त करतात; मात्र आयात तेवढी करत नाहीत अशा देशांना वाढीव ‘टेरिफ’ म्हणजे आयातशुल्क लावायची घोषणा केली. ट्रम्प यांना सत्तारूढ होऊन आता एक वर्ष होऊन गेले; पण आयातशुल्क आकारणीसंबंधीच्या त्यांच्या कोलांटउड्या अजून संपलेल्या नाहीत. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्षांनी लादलेले शुल्क अलीकडेच बेकायदेशीर ठरवले असले, तरी ट्रम्प यांचा मुजोरपणा कमी झालेला नाही. अमेरिका हा भारताचा सर्वांत मोठा व्यापारी भागीदार आहे. २०२४ मध्ये दोन्ही देशांमधील वार्षिक वस्तूंचा व्यापार १२० अब्ज डॉलरहून अधिक होता. भारताच्या एकूण निर्यातीत हा हिस्सा २० टक्के आहे. ज्या देशांना उच्च ‘परस्पर शुल्का’चा (Reciprocal duties) सामना करावा लागला, त्यामध्ये भारताचाही समावेश होता. यामुळे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेला आयातशुल्कवाढीचा फटका तत्काळ आणि संरचनात्मक दोन्ही स्वरूपाचा वाटला. अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत, आपण अमेरिकेसोबत स्वतःचा व्यापार करार करण्याच्या उंबरठ्यावर होतो आणि करार न झाल्यास पर्यायाने ५०० टक्के इतक्या प्रचंड शुल्काचा धोका समोर होता. परिणामी, भारताने व्यापार वाटाघाटींना वेग देण्यास सुरुवात केली. हे सर्व प्रयत्न केवळ अमेरिकेच्या दीर्घकाळ चालणाऱ्या संरक्षणवादाच्या (Protectionism) धोरणापासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी होते. त्यामागचा तर्क साधा होता- हे शुल्क आता कायमचे राहणार आहे..Trump Tariff: डोनाल्ड ट्रम्प यांचे टॅरिफ बेकायदेशीर; अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय, सुनावणीत काय घडलं?.कोर्टाचा निकाल व ट्रम्प यांची भूमिकाअमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने जेव्हा अध्यक्षांनी लादलेले शुल्क प्रत्यक्षात बेकायदेशीर ठरवले, तेव्हा हा तर्क अचानक मोडीत निघाला. आता, त्या एका निकालाने केवळ शुल्क रद्द केले नाही, तर एका अत्यंत मूलभूत गोष्टीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले- काँग्रेसच्या (अमेरिकी संसद) मंजुरीशिवाय हे शुल्क लावले जाऊ शकते का आणि ते अनिश्चित काळासाठी लागू ठेवले जाऊ शकते का? जेव्हा गेल्या वर्षी हे शुल्क लागू झाले, तेव्हा इतर देशांनी किंवा अधिक शुल्क लादल्या गेलेल्या कंपन्यांनी जास्त विरोध न दर्शवता त्यावर मार्ग शोधण्यास सुरुवात केली; त्यांचा कल ‘पुढे काय करायचे’ यावर जास्त होता. पण कोणीही एक मूलभूत प्रश्न विचारला नाही, की हे शुल्क कायदेशीर होते का?ट्रम्प यांनी ‘इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स ॲक्ट’ (IEEPA) नावाच्या कायद्याचा वापर करून हे शुल्क लादले होते. हा कायदा वास्तविक राष्ट्रीय आणीबाणीच्या परिस्थितीसाठी बनविलेला आहे. आता, राष्ट्रीय सुरक्षा, राज्य-प्रायोजित दहशतवाद आणि परकी शक्तींचे आक्रमण यांसारख्या गोष्टी ‘आणीबाणी’ म्हणून गणल्या जातात. परंतु, व्यापारी तूट, सामान्य आर्थिक असंतुलन आणि अर्थातच ‘टेरिफ’ यांचा समावेश आणीबाणीमध्ये होत नाही. हाच फरक अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केला आणि बहुमताने दिलेल्या निकालात हे शुल्क बेकायदेशीर असल्याचे मान्य केले. न्यायालयाने असेही नमूद केले, की दीर्घकालीन व्यापार धोरण चालविण्यासाठी आणीबाणीच्या अधिकारांचा वापर ‘शॉर्टकट’ म्हणून केला जाऊ शकत नाही. शुल्क हे काही तात्पुरते उपाय नाहीत; ते व्यवसायांच्या अनेक वर्षांच्या नियोजनात बदल घडवून आणतात. आणीबाणीच्या अधिकारांचा वापर अशा प्रकारे करता येणार नाही. पण या निकालात असे म्हटलेले नाही, की ‘टेरिफ’ अजिबात लावता येणार नाही. फक्त ते ‘या’ मार्गाने, म्हणजेच IEEPA द्वारे लादले जाऊ शकत नाहीत.‘व्हाइट हाउस’ने न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले आणि पूर्वी लादलेले शुल्क काढून टाकले, पण त्याऐवजी त्यांनी एक वेगळा मार्ग निवडला. त्यांनी ‘अल्पकालीन पेमेंट बॅलन्स’ (Balance of payment stress) मधील तणावासाठी असलेल्या एका मर्यादित व्यापार कायद्याचा वापर करून, १५० दिवसांच्या मर्यादेसह ‘तात्पुरता आयात अधिभार’ (Temporary import surcharge) लागू केला. हा अधिभार सर्व देशांवर लागू करण्यात आला आणि तो आधी १० टक्के, तर नंतर वाढवून १५ टक्के करण्यात आला. याला ‘अधिभार’ म्हटले जात असले, तरी जागतिक व्यापारासाठी हे आयातशुल्कासारखेच असते. फक्त याला एक ‘एक्स्पायरी डेट’ आहे. १५० दिवसांनंतर काय हा प्रश्न अनुत्तरीत आहेच. मात्र, हे लक्षात घेतले पाहिजे, की हे शुल्क पूर्णपणे नाहीसे झालेले नाही. त्याचे फक्त स्वरूप बदलले आहे. मात्र, हे शुल्क आता तेथील संसदेच्या पाठिंब्याशिवाय टिकवून ठेवणे कठीण आहे..सत्तेचे संतुलन बदलले!दरम्यान, हे आयातशुल्क टिकवून ठेवण्यासाठी आता न्यायालयीन प्रक्रिया, अधिकृत तपासणी, राष्ट्रीय सुरक्षा आढावा आदी विचारात घेऊन त्याला अमेरिकी संसदेची मान्यता घ्यावी लागेल. महत्त्वाचे म्हणजे, या निकालाने सत्तेचे संतुलन बदलले आहे. जोपर्यंत ते धोरण दीर्घ राजकीय आणि कायदेशीर प्रक्रियेतून तावूनसुलाखून निघत नाही तोवर ते ‘दीर्घकाळ टिकेल’ याची खात्री आता देता येणार नाही. रातोरात जाहीर केलेले कोणतेही शुल्क आता तात्पुरते असण्याची, न्यायालयात त्याला आव्हान दिले जाण्याची किंवा ते मागे घेतले जाण्याची शक्यता जास्त आहे. कारण, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे, की घटनेनुसार कर आणि शुल्क आकारण्याचा अधिकार केवळ काँग्रेसला (संसदेला) आहे. आधीच युरोपियन युनियन, चीन आणि इतर प्रमुख देशांनी पुढाकार घेऊन जुन्या करारांचा पुनर्विचार सुरू केला आहे. युरोपियन युनियनने स्पष्टपणे म्हटले आहे, की त्यांनी गेल्या वर्षीच अमेरिकेबरोबर व्यापारी करारावर स्वाक्षरी केली असल्याने, ते आता कोणतीही शुल्कवाढ स्वीकारणार नाहीत. चीनने म्हटले आहे, की ते सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आणि नवे लादलेले तात्पुरते शुल्क या दोन्हींचा सखोल अभ्यास करत आहेत. पण भारताचा प्रतिसाद या सगळ्यात वेगळा ठरला आहे, कारण भारताने घाई केलेली नाही. भारताने काही काळ थांबून, परिस्थितीचा आढावा घेण्याचे आणि वाट पाहण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. वाटाघाटींमध्ये आधी गृहीत धरलेल्या बाबींवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आणि या तात्पुरत्या शुल्काचा काय परिणाम होणार, याचा अभ्यास करावा लागेल. एक मात्र खरे, की सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने अमेरिकी शुल्काचे प्रकरण संपलेले नाही, तर उलट अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहे. शुल्क अजूनही लागू आहेत, आकडेवारी बदलत आहे आणि वाटाघाटी अजूनही अपूर्ण आहेत. काळाच्या (की ट्रम्प यांच्या?) उदरात काय दडले आहे, हे सध्या तरी कोणीच सांगू शकत नाही.(लेखक अर्थव्यवस्थेचे ज्येष्ठ अभ्यासक-विश्लेषक आहेत. तसेच ‘इर्डा’चे माजी सदस्य आहेत. ९८९२५२६८५१).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 