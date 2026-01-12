e-SIM Fraud Awareness : ई-सिम कार्डच्या नावावर फसवणूक

शिरीष देशपांडे - सीए आणि संगणक कंट्रोल, सायबर गुन्हेविषयक अभ्यासकलवकरच मोबाईलसाठी नवी सिम कार्ड पद्धत (e-SIM-embeded Subscriber Identity Module) अमलात येणार आहे. यात फोनमध्ये कायमस्वरूपी डिजिटल सिम कार्ड घातलेले असते. या पार्श्वभूमीवर, नेहमीचे सिम कार्ड अपग्रेड करून ई-सिम कार्डची प्रक्रिया करावी लागणार आहे, असे सांगून सायबर चोरटे फसवणूक करत आहेत. अलीकडेच मुंबईतील एका डॉक्टरांना दूरसंचार नियामक प्राधिकरणामधून (ट्राय) बोलत आहे, ई-सिम बदलण्याची प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे, असे सांगून डॉक्टरांना आलेला ‘ओटीपी’ घेऊन बँकेतून ११ लाख रुपये पळवले. फसवणुकीच्या नव्या प्रकारापासून सुरक्षित राहायचे असेल, तर काही बाबतीत दक्षता बाळगणे आवश्यक आहे. .धोक्याचे संकेत...अनोळखी व्यक्तीने फोन करून टेलिकॉम कंपनीच्या कस्टमर केअरमधून बोलतोय, असे सांगणे.तातडीने प्रक्रिया करणे गरजेचे असल्याचे सांगणे.पिन नंबर किंवा ‘ओटीपी’मागणे.मोबाईलमध्ये एखादे ॲप डाऊनलोड करण्यास सांगणे.सावधगिरीसध्या तरी ई-सिम ही नवी योजना आहे आणि ती सक्तीची नाही, हे लक्षात ठेवा. अनोळखी फोन, लिंक किंवा ई-मेलपासून सावध राहा.टेलिकॉम कंपनी ई-सिम अपग्रेडसाठी फोन करत नाही, हे लक्षात ठेवा. असा कोणाचाही फोन आला, तर तो सायबर चोरट्यांचा असू शकतो, हे लक्षात ठेवा. त्याने सांगितल्याप्रमाणे कोणतीही कृती करू नका.सर्व फोन ई-सिम अपग्रेडसाठी सुसंगत असतातच असे नाही. त्यासाठी वेगळा फोन घेणे गरजेचे असू शकते.ई-सिम अपग्रेड करण्यासाठी आपण स्वतःच मोबाईल कंपनीच्या केंद्रामध्ये जाऊन करणे केव्हाही चांगले.कोणतीही सरकारी यंत्रणा, तुमचा फोन आता बंद होईल, असे सांगणारे फोन करत नाही. कोणतीही बँक आज खाते बंद होईल, असा फोन करत नाही, हे लक्षात असू द्या.सायबर गुन्हेगार तुम्हाला घाबरविण्याचे विविध मार्ग अवलंबत असतात, हे लक्षात ठेवा..चूक घडल्यास...मोबाईलमधील नेट ताबडतोब बंद करा आणि काही काळ संयमित वापर करा.ताबडतोब https://cybercrime.gov.in या संकेतस्थळावर तक्रार नोंदवा आणि नजीकच्या पोलिस ठाण्यातही तक्रार दाखल करा.त्वरित १९३० किंवा १९४५ या क्रमांकावर संपर्क साधा. ही यंत्रणा तातडीने योग्य ती कार्यवाही करेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.