अर्थवेध : ये रे ये रे पावसा...

गौरव बोरा, शेअर बाजार विश्लेषकभारतीय अर्थव्यवस्थेचा खरा कणा कोणता?’’ असा प्रश्न विचारला, तर त्याचे उत्तर आजही ‘मॉन्सून’ हेच आहे. भारतीय हवामान विभागानुसार, देशातील वार्षिक पावसापैकी सुमारे ७० टक्के पाऊस जून ते सप्टेंबर या काळात पडतो. त्यामुळे मॉन्सून उशिरा येणे किंवा अपेक्षेपेक्षा कमी पडणे, हा केवळ हवामानापुरता मर्यादित विषय राहत नाही; त्याचे थेट परिणाम शेती, उद्योग, महागाई, ग्राहकांची क्रयशक्ती आणि शेअर बाजारावरही उमटतात. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील सर्वांत मोठा ‘अनिश्चितता निर्देशांक’ कोणता असेल, तर तो म्हणजे मॉन्सून! कारण, भारताच्या सुमारे ४५ टक्के कामगारवर्गाचा रोजगार शेतीवर अवलंबून आहे आणि देशातील सुमारे ५५ टक्के शेती अजूनही पावसावरच चालते. त्यामुळे मॉन्सूनमधील प्रत्येक एक टक्का तूट ही केवळ शेतीची नाही, तर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेची चिंता बनू शकते. भारतीय शेअर बाजारावर परिणाम करणारे व्याजदर, डॉलर, कच्चे तेल, भू-राजकीय घडामोडी आणि कॉर्पोरेट निकाल असे अनेक घटक आहेत. मात्र, या सर्वांमध्ये एक असा घटक आहे ज्यावर भारताचे कोणतेही नियंत्रण नाही, तो म्हणजे मॉन्सून. यंदा मॉन्सूनच्या आगमनात झालेला विलंब आणि अनेक भागांतील कमी पर्जन्यमानामुळे खरीप हंगामावर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे..१. शेतीवर थेट परिणाममॉन्सून उशिरा आल्यास खरीप पेरण्या खोळंबतात. पेरणीतील प्रत्येक एक आठवड्याचा विलंब उत्पादनावर तीन ते पाच टक्के परिणाम करू शकतो. तांदूळ, डाळी, सोयाबीन, कापूस आणि ऊस या पिकांच्या उत्पादनावर याचा सर्वाधिक परिणाम होण्याची शक्यता असते..२. महागाई वाढण्याचा धोकाकमी उत्पादन म्हणजे बाजारातील कमी पुरवठा आणि पर्यायाने अन्नधान्याचे वाढते दर. भारताच्या ग्राहक किंमत निर्देशांकात अन्नधान्याचा वाटा सुमारे ४६ टक्के आहे, त्यामुळे कमकुवत मॉन्सूनचा थेट आणि मोठा फटका महागाईच्या रूपाने बसतो..३. व्याजदर कपातीवर परिणामअन्नधान्याची महागाई वाढल्यास रिझर्व्ह बँक व्याजदर कमी करण्याचा निर्णय पुढे ढकलू शकते. यामुळे गृहकर्ज महागच राहतील. उद्योगांसाठीचे कर्जही महाग राहिल्याने नवीन गुंतवणुकीचा वेग मंदावू शकतो..४. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला ब्रेकग्रामीण भारत देशाच्या ‘एफएमसीजी’ विक्रीमध्ये जवळपास ३५-४० टक्के योगदान देतो. मॉन्सून कमजोर झाल्यास दुचाकी, ट्रॅक्टर विक्री, एफएमसीजी कंपन्या, कृषी उपकरणे, सिमेंट आणि बांधकाम साहित्य या क्षेत्रांवर परिणाम होतो..५. सरकारसमोरील आव्हानेअन्नधान्याचा पुरवठा सुरळीत ठेवणे आणि साठेबाजी रोखणे, जलसंधारणाच्या कामांमध्ये गुंतवणूक वाढवण, सिंचन प्रकल्पांना गती देण, पीक विमा योजना अधिक प्रभावीपणे राबवणे, ग्रामीण भागातील रोजगार (उदा. मनरेगा) टिकवून ठेवणे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.