-विक्रम अवसरीकर, गुंतवणूक सल्लागारफॅम-पे म्हणजे फॅमिली पे. हे एक मोबाईल बँकिंग ॲप आणि प्रीपेड कार्ड आहे, जे खास करून किशोरवयीन मुलांसाठी डिजिटल पेमेंटची सवय लावण्यासाठी आणि आर्थिक व्यवस्थापन शिकवण्यासाठी तयार केले गेले आहे. हे वापरण्यासाठी, मुलांचे खाते पालकांच्या संमतीने उघडले जाते. फॅम-पेचे उपयोग पैसे पाठविणे : पालक मुलांच्या फॅम-पे खात्यात पॉकेटमनी किंवा गरजेनुसार पैसे त्वरित ट्रान्स्फर करू शकतात. .खर्चावर लक्ष ठेवणे : ॲपमध्ये मुलांनी केलेले सर्व खर्च पालकांना पाहता येतात. यामुळे मुलांना खर्चाचे भान येते व पालक त्यांच्या खर्चाच्या सवयींवर लक्ष ठेवू शकतात.आर्थिक साक्षरता : मुलांना स्वतःच्या कार्डाचा व ‘यूपीआय’ आयडीचा वापर करण्याची संधी मिळते, ज्यामुळे त्यांना डिजिटल व्यवहार, बजेटिंग आणि बचत याचे व्यावहारिक ज्ञान मिळते.खर्च किती ते निश्चित करणे : खर्चाची मर्यादा निश्चित करता येत असल्याने अनावश्यक खर्च टाळता येतो.सुरक्षित पर्याय : रोख पैसे किंवा आपले कार्ड वापरण्याऐवजी, फॅम-पे एक सुरक्षित आणि नियंत्रित पर्याय देते. फायदेडिजिटल स्वातंत्र्य : मुलांना बँक खात्याशिवाय स्वतःचे ‘यूपीआय’ आयडी आणि क्रमांकविरहित कार्ड मिळते, ज्यामुळे ते ऑनलाइन व ऑफलाइन व्यवहार स्वतंत्रपणे करू शकतात..आर्थिक शिक्षण : लहान वयातच पैसे हाताळण्याची आणि जबाबदारीने खर्च करण्याची सवय लागते.सुरक्षितता : फॅम कार्ड हे क्रमांकविरहित असल्याने, ते हरवल्यास किंवा चोरीला गेल्यास कार्डाची माहिती सुरक्षित राहते. कार्डचे सर्व तपशील ॲपमध्ये सुरक्षित लॉक केलेले असतात.सोपे व्यवहार : ॲप वापरण्यास अतिशय सोपे आहे आणि त्वरित पेमेंटची सुविधा देते.तोटेप्रीपेड वॉलेट : प्रीपेड वॉलेट असल्याने, नियमित बँक खात्याचे फायदे व बचत खात्यासारखे व्याज मिळत नाही.व्यवहारावर मर्यादा : मुलांच्या वयाच्या नियमांनुसार व्यवहाराच्या रकमेवर काही मर्यादा असतात..ऑनलाइन फसवणुकीचा धोका : डिजिटल पेमेंट वापरल्याने मुलांना ऑनलाइन फसवणुकीचा (फिशिंग) धोका असतो.ही घ्या खबरदारी !मुलांची सुरक्षा आणि आर्थिक शिस्त जपण्यासाठी पालकांनी काही बाबींची खबरदारी घेणे महत्त्वाचे आहे.सतत संवाद : मुलांशी त्यांच्या खर्चाबद्दल आणि बचतीबद्दल नियमितपणे बोला. आर्थिक स्वातंत्र्य जबाबदारीने कसे वापरायचे, याबद्दल मार्गदर्शन करा.मर्यादित रक्कम ठेवा : खात्यात नेहमी फक्त गरजेपुरतेच पैसे ठेवा. मोठी रक्कम ठेवणे टाळा. .सुरक्षिततेचे शिक्षण : मुलांना ओटीपी (OTP), पिन (PIN) किंवा सीव्हीव्ही (CVV) क्रमांक कोणाशीही शेअर न करण्याबद्दल स्पष्टपणे सांगा. अनोळखी लिंकवर क्लिक न करण्याची सूचना द्या.ॲपच्या सुरक्षा वैशिष्ट्यांचा वापर : ॲपमधील खर्चाची मर्यादा निश्चित करा आणि केलेले व्यवहार नियमित तपासा.फसवणूक ओळखण्यास मदत : अचानक बक्षीस जिंकल्याचे संदेश किंवा अनोळखी कॉल आल्यास ते फसवे असू शकतात, हे मुलांना ओळखायला शिकवा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.