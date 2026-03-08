Women Empowerment finance: महिला दिन आणि आर्थिक साक्षरता

-नंदिनी वैद्य ‘सेबी’ नोंदणीकृत, गुंतवणूक सल्लागारमहिलाशक्तीचा जागर करणारा, तिचा सन्मान करणारा खास दिवस आपण रविवारी (ता. ८) साजरा केला. परंतु, एका राष्ट्रीय संस्थेच्या पाहणीनुसार, ८० टक्के महिला अर्थसाक्षर नसल्याचे समोर आले आहे. एक गुंतवणूक सल्लागार म्हणून काम करतानादेखील मला ही बाब प्रकर्षाने जाणवते. महिलांनी गुंतवणूक या विषयात रस घेतला, तर कमी वेळात अधिक संपत्ती निर्माण होऊ शकते. .आर्थिक साक्षरताजसे स्वयंपाक करण्यासाठी प्रथम आपण काही वस्तूंची जुळवाजुळव करतो अगदी; तसेच गुंतवणुकीसाठी आवश्यक असणाऱ्या काही संज्ञांची माहिती जसे, शेअर, म्युच्युअल फंड, केवायसी अशा शब्दांसह आवश्यक कागदपत्रे कशी जतन करावी, आदीबाबतची माहिती संकलित करणे याला आर्थिक साक्षरता म्हणतात. संगणकाचे प्राथमिक ज्ञान आवश्यक आहे, कारण इंटरनेट व ‘एआय टूल्स’च्या मदतीने माहितीचा मोठा खजिना मिळतो..आर्थिक सजगताकुठे बचत करणे इष्ट होईल, बँकांचे चालू व्याजदर काय आहेत? आपण घरातील कर्त्या व्यक्तीचा पुरेसा आयुर्विमा, कुटुंबाचा आरोग्य विमा उतरवला आहे काय? चालू कर्जे काय दराने आहेत, ती आपण आधी फेडू शकतो काय? आता शेअर बाजार खाली असेल, तर तिथे पैसे गुंतवावेत का? याबाबत जागरूकता बाळगणे गरजेचे आहे. सुरुवातीला हे आकलन होणे अवघड वाटले, तर गुंतवणूक सल्लागाराची मदत नक्की घ्या..स्मार्ट गुंतवणूकएकदा नियमितपणे आपण या विषयाचा अभ्यास करू लागलो, की आपोआपच स्मार्ट गुंतवणूक कशी करावी हे समजेल. थोडक्यात, ठरावीक मेहनत करून १०० रुपये मिळणार असतील, तर त्याच मेहनतीने २०० रुपये कसे मिळतील याचा प्रयत्न करणे. उदा. विमा आणि गुंतवणूक विषय वेगळे ठेवावेत, एकत्र करू नये किंवा क्रेडिट कार्डचा सुयोग्य वापर करावा, कारण ५० दिवस होईपर्यंत बँक आपल्याला व्याज आकारत नाही. सध्या चालू असलेल्या रिकरिंगशिवाय ‘एसआयपी’चा विचार करावा..याशिवाय ‘हेल्थ इज वेल्थ’ हा मंत्र लक्षात ठेवून त्यानुसार व्यायाम, आहार, ध्यान याकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे. महिलांनी आर्थिक बाबींचा संयमाने अभ्यास केला, तर पुढच्या महिला दिनापर्यंत नक्कीच त्यांनी कौटुंबिक अर्थकारणात खूपच प्रगती केलेली असेल आणि त्यामुळे साहजिकच आत्मविश्वासही खूप वाढेल आणि याचाच नकळत होणारा लाभ म्हणजे आपोआप मुलांवरही हे संस्कार होतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.