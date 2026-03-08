Women Empowerment finance: महिला दिन आणि आर्थिक साक्षरता

Sakal Money

women financial planning awareness campaign: महिला दिनानिमित्त आर्थिक साक्षरतेचे महत्त्व
Women’s Day Special: Why Financial Awareness Matters for Women

Women’s Day Special: Why Financial Awareness Matters for Women

सकाळ डिजिटल टीम
-नंदिनी वैद्य ‘सेबी’ नोंदणीकृत, गुंतवणूक सल्लागार

महिलाशक्तीचा जागर करणारा, तिचा सन्मान करणारा खास दिवस आपण रविवारी (ता. ८) साजरा केला. परंतु, एका राष्ट्रीय संस्थेच्या पाहणीनुसार, ८० टक्के महिला अर्थसाक्षर नसल्याचे समोर आले आहे. एक गुंतवणूक सल्लागार म्हणून काम करतानादेखील मला ही बाब प्रकर्षाने जाणवते. महिलांनी गुंतवणूक या विषयात रस घेतला, तर कमी वेळात अधिक संपत्ती निर्माण होऊ शकते.

