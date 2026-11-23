-निरंजन दांडेकर, आर्थिक विषयाचे अभ्यासकगेल्या आठवड्यात मायक्रोसॉफ्टच्या प्रणालीत झालेल्या जागतिक आउटेजमुळे बँकिंग आणि फिनटेक व्यवहारांत मोठे तांत्रिक अडथळे निर्माण झाले. त्यापाठोपाठ अमेरिकेतील आघाडीच्या बँकांचे व्यवहारही काही काळ ठप्प झाल्याने ग्राहकांना स्वतःचेच पैसे काढताना अडचणींचा सामना करावा लागला. यापूर्वी अमेरिका-इराण तणावादरम्यान होर्मुझच्या सामुद्रधुनीखालून जाणाऱ्या समुद्री इंटरनेट केबल्स तोडल्या जाण्याच्या चर्चांनी जोर धरला होता. या साऱ्या घडामोडींनी सर्वसामान्य भारतीय गुंतवणूकदारांच्या मनात एका रास्त शंकेला जन्म दिला आहे..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.कागदपत्रांचा काळ केव्हाच मागे पडला असून, बँकेतील मुदत ठेवींचे ई-स्टेटमेंट, ब्रोकरच्या डॅशबोर्डवर किंवा ‘सीडीएसएल’मध्ये दिसणारे शेअर आणि ऑनलाइन विमा पॉलिसी हेच आज आपल्या संपत्तीचे प्रमाण बनले आहेत. उद्या युद्धजन्य स्थितीत डेटा सेंटरवर हल्ला झाला किंवा एखाद्या मोठ्या सॉफ्टवेअर प्रणालीत बिघाड होऊन स्क्रीनवरील आकडेच दिसेनासे झाले, तर आयुष्यभराच्या पुंजीचे काय होणार, हा प्रश्न सर्वसामान्यांना अस्वस्थ करत आहे..या चिंतेचे उत्तर शोधताना तांत्रिक व्यत्यय आणि कायमस्वरूपी आर्थिक नुकसान यांतील मूलभूत फरक समजून घ्यावा लागेल. सॉफ्टवेअरमधील तांत्रिक त्रुटी, सर्व्हरवरील ताण, सायबर हल्ले किंवा भूराजकीय संघर्षामुळे इंटरनेट आणि बँकिंग सेवांत तात्पुरता खंड पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा स्थितीत काही तास किंवा फारतर एक-दोन दिवस यूपीआय, नेटबँकिंग, एटीएम अथवा शेअर बाजाराचे व्यवहार खोळंबून दैनंदिन जनजीवन विस्कळीत होऊ शकते. तथापि, यामुळे ठेवींची रक्कम किंवा शेअर्सची मालकी कायमची नष्ट होण्याची शक्यता जवळपास शून्य आहे. रिझर्व्ह बँक आणि ‘सेबी’च्या कठोर निकषांनुसार बँका व डिपॉझिटरीज आपली संपूर्ण माहिती एकाच ठिकाणी न ठेवता देशातील विविध सुरक्षित शहरांमधील डिझास्टर रिकव्हरी सेंटर आणि ऑफलाइन बॅकअपमध्ये जतन करतात. परिणामी, मोबाइल किंवा संगणकाचा स्क्रीन बंद पडला, तरी तुमच्या मालकीच्या कायदेशीर नोंदी पूर्णपणे अभेद्य राहतात..अशा तात्पुरत्या घटनांमुळे हवालदिल होऊन बँकेतील मुदत ठेवी मोडणे किंवा शेअर विकून घरात मोठ्या प्रमाणावर रोख रक्कम साठवणे हा अविचारी आणि धोकादायक निर्णय ठरेल. घरात अनावश्यक रोकड ठेवल्याने महागाईच्या ओघात पैशांचे मूल्य घटते; शिवाय चोरीचा धोका आणि कायदेशीर गुंतागुंतही वाढते..याउलट, गुंतवणूकदाराने व्यावहारिक सावधगिरी बाळगणे हिताचे ठरते. तांत्रिक अडथळ्याच्या काळात दैनंदिन खर्च अडू नयेत म्हणून किमान पंधरा दिवस ते एका महिन्यापर्यंतच्या अत्यावश्यक घरखर्चाइतकी रोख रक्कम घरात ठेवणे पुरेसे आहे. त्याचबरोबर, दोन स्वतंत्र बँकांमध्ये खाती कार्यान्वित ठेवणे आणि दर सहा महिन्यांनी एफडी पावत्या, ‘सीडीएसएल’चे विवरणपत्र , विमा पॉलिसी व वारसदार नोंदींच्या छापील प्रती स्वतःजवळ जतन करणे हा सर्वांत विश्वासार्ह उपाय आहे..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...कोणतेही तंत्रज्ञान शंभर टक्के दोषमुक्त नसते, हे वास्तव स्वीकारलेच पाहिजे. मात्र, डिजिटल युगातील असे तात्पुरते धक्के पचवून पुन्हा उभे राहण्याची क्षमता आपल्या आर्थिक प्रणालीमध्ये निश्चितच आहे. त्यामुळे समाजमाध्यमांवरील अतिरंजित अफवांना बळी पडून घाबरून जाण्याऐवजी, मर्यादित रोकड आणि कागदोपत्री नोंदींची शिस्त पाळणे हीच काळाची गरज आहे. संयम आणि सजगता हेच डिजिटल युगातील खऱ्या आर्थिक सुरक्षेचे कवच आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.