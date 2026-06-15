Sakal Money

म्युच्युअल फंड : फ्लेक्सी कॅप फंड : संपत्तीनिर्मितीचा उत्तम मार्ग

लार्ज, मिड व स्मॉल कॅपमध्ये लवचिक गुंतवणुकीतून स्थैर्य आणि वाढीचा समतोल साधणारे फ्लेक्सी कॅप फंड दीर्घकालीन संपत्तीनिर्मितीसाठी प्रभावी पर्याय ठरत आहेत
Adaptive Asset Optimization: Unpacking the Unconstrained Mandate of Flexi-Cap Funds

Adaptive Asset Optimization: Unpacking the Unconstrained Mandate of Flexi-Cap Funds

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सकाळ वृत्तसेवा
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तेजस काजरेकर, संस्थापक, गोल्डन मीन फायनान्शियल सर्व्हिसेस एलएलपी

इक्विटी म्युच्युअल फंड दीर्घकालीन संपत्तीनिर्मितीचा एक सोपा मार्ग देतात. ते महागाईपेक्षा अधिक परतावा देण्याची क्षमता राखतात; तसेच विविधीकरण, तरलता व तुलनेने करकार्यक्षमता प्रदान करतात. तरीही बहुतांश गुंतवणूकदार मोठ्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करावी, की लहान कंपन्यांच्या वेगवान वाढीचा पाठलाग करावा? या संभ्रमात अडकतात. याच ठिकाणी फ्लेक्सी कॅप फंड महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

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