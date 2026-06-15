म्युच्युअल फंड : फ्लेक्सी कॅप फंड : संपत्तीनिर्मितीचा उत्तम मार्ग

तेजस काजरेकर, संस्थापक, गोल्डन मीन फायनान्शियल सर्व्हिसेस एलएलपीइक्विटी म्युच्युअल फंड दीर्घकालीन संपत्तीनिर्मितीचा एक सोपा मार्ग देतात. ते महागाईपेक्षा अधिक परतावा देण्याची क्षमता राखतात; तसेच विविधीकरण, तरलता व तुलनेने करकार्यक्षमता प्रदान करतात. तरीही बहुतांश गुंतवणूकदार मोठ्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करावी, की लहान कंपन्यांच्या वेगवान वाढीचा पाठलाग करावा? या संभ्रमात अडकतात. याच ठिकाणी फ्लेक्सी कॅप फंड महत्त्वाची भूमिका बजावतात..हे फंड लार्ज कॅप, मिड कॅप व स्मॉल कॅप कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करतात आणि बाजार परिस्थितीनुसार त्यांचे प्रमाण बदलतात. ठरावीक वाटप कायम ठेवणे बंधनकारक असलेल्या काही इतर श्रेणींपेक्षा, फ्लेक्सी कॅप फंडांना अधिक आकर्षक संधी वाटते तिथे गुंतवणूक हलविण्याची मुभा असते. हे जणू क्रिकेट संघ बांधण्यासारखे असते, काही स्थितींमध्ये डाव सावरू शकणाऱ्या अनुभवी खेळाडूंची गरज असते, तसे फ्लेक्सी कॅप फंड अस्थिर काळात लार्ज कॅप कंपन्यांना प्राधान्य देतात. काही वेळा आक्रमक फटकेबाज फायदेशीर ठरतात, तसे वाढीला गती मिळताना मिड कॅप व स्मॉल कॅप कंपन्यांची निवड केली जाते. एक मजबूत संघ ठरावीक शैलीवर अवलंबून न राहता परिस्थितीनुसार स्वतःला जुळवून घेतो. तशीच कार्यपद्धती या फंडामध्ये वापरली जाते. ही लवचिकता महत्त्वाची आहे, कारण बाजारचक्रांमध्ये वेगवेगळे विभाग वेगवेगळी कामगिरी करतात. अनिश्चित काळात लार्ज कॅप शेअर तुलनेने स्थिर राहतात, तर आर्थिक परिस्थिती सुधारली, की मिड कॅप व स्मॉल कॅपमध्ये अनेकदा जोरदार वाढ दिसून येते. या विभागांमध्ये हालचाल करत फ्लेक्सीकॅप फंड स्थैर्य व वाढीची क्षमता याचा समतोल साधतात. सध्या वाढते उत्पन्न, डिजिटल स्वीकार आणि पायाभूत सुविधांचा विकास हे देशाच्या विकासाला चालना देणारे घटक मजबूत आहेत..मात्र, भू-राजकीय तणाव, व्याजदरांबाबतच्या बदलत्या अपेक्षा व अल्पकालीन अस्थिरतेमुळे बाजारांमध्ये मूल्यांकन असमान दिसत आहे. अशा वातावरणात पुढील हालचालीचा अंदाज बांधण्यापेक्षा स्वतःला जुळवून घेण्याची क्षमता अधिक मौल्यवान ठरते. अनेक फ्लेक्सी कॅप फंडांच्या धोरणांमध्ये स्थिर व प्रस्थापित वाढीच्या व्यवसायांचा मजबूत मुख्य पोर्टफोलिओ असतो, तसेच उदयोन्मुख किंवा चक्रीय संधींमध्ये निवडक गुंतवणूक केली जाते. ‘आता पुढे काय चालेल?’ याचा वारंवार अंदाज न बांधता दीर्घकालीन संपत्ती निर्माण करू इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी फ्लेक्सी कॅप फंड अधिक संतुलित मार्ग देतात..आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल फ्लेक्सी कॅप फंडआयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल फ्लेक्सी कॅप फंड योजनेची विविध बाजार भांडवलांमध्ये गतिशील वाटप करण्याची क्षमता बदलत्या बाजार परिस्थितींमध्ये मार्ग काढण्यास मदत करते. या फंडाने ३० एप्रिल २०२६ रोजी पर्यंत एका वर्षात ७.८५ टक्के वार्षिक चक्रवाढ दराने (सीएजीआर), तीन वर्षांत १७.४९ टक्के आणि जुलै २०२१ मधील स्थापनेपासून १४.१२ टक्के दराने परतावा दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.