म्युच्युअल फंड : अनिश्चित बाजारात लवचीकतेचे महत्त्व

मकरंद औंढेकर , पार्टनर , इनेस्ट डिस्ट्रिब्यूटरकोणत्याही जहाजाचा कॅप्टन समुद्र शांत असेल, अशी अपेक्षा ठेवून प्रवासाला निघत नाही. वादळे पूर्वसूचना न देता येतात; वाऱ्याची दिशा बदलते आणि सर्वांत अनुभवी कॅप्टनलाही क्षितिजाच्या पलीकडे काय आहे, याचा अंदाज लावणे कठीण जाते. एक चांगला कॅप्टन हवामानावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी, शिडांची दिशा बदलतो, गरजेनुसार मार्ग बदलतो आणि प्रवास योग्य दिशेने सुरू ठेवतो. गुंतवणुकीचे कामही अगदी अशाच पद्धतीने चालते..कोणताही गुंतवणूकदार ज्याचा अंदाज लावू शकत नाही, अशा घटनांमुळे बाजाराला दिशा मिळते. महागाई अचानक वाढते, व्याजदर बदलतात, भू-राजकीय तणाव निर्माण होतात आणि आर्थिक चक्रे बदलतात. बाजाराच्या एका टप्प्यात उत्तम काम करणारे धोरण दुसऱ्या टप्प्यातही आघाडीवर राहीलच, असे नाही. प्रत्येक वळणाचा अंदाज बांधणे कठीण असते; त्यामुळे बदलांसाठी तयार राहणे हाच बहुतांश वेळा शहाणपणाचा मार्ग ठरतो. ‘फ्लेक्सी कॅप इन्व्हेस्टिंग’ मागील विचार हाच आहे. मार्केट-कॅप विभागांमध्ये ठराविक गुंतवणूक वाटप ठेवणाऱ्या इतर इक्विटी धोरणांच्या तुलनेत, फ्लेक्सी कॅप फंडांना बाजारातील बदलती परिस्थिती व व्हॅल्युएशननुसार लार्ज कॅप, मिड कॅप किंवा स्मॉल कॅप कंपन्यांमधील गुंतवणूक कोणत्याही किमान किंवा कमाल मर्यादेशिवाय मुक्तपणे वाढवण्याची किंवा कमी करण्याची लवचीकता असते..उदा. जेव्हा बाजार महाग वाटतो किंवा अनिश्चितता वाढते, तेव्हा फ्लेक्सी कॅप धोरण तुलनात्मकदृष्ट्या स्थिर असलेल्या लार्ज कॅप कंपन्यांमधील गुंतवणूक वाढवण्याचा पर्याय निवडू शकते. याउलट, जेव्हा मिड किंवा स्मॉल कॅप विभागात व्हॅल्युएशन अधिक आकर्षक होतात, तेव्हा तेथे टप्प्याटप्प्याने गुंतवणूक वाढवण्याची लवचीकता यात असते. ठरावीक वाटप प्रमाणाला बांधून न राहता जुळवून घेण्याची हीच क्षमता फ्लेक्सी कॅप गुंतवणुकीला वेगळे ठरवते. शेवटी, बाजार क्वचितच वर्षांनुवर्षे एकाच विभागाला चांगला परतावा देतो. वाढत्या अनिश्चिततेचा काळ लार्ज कॅप कंपन्यांसाठी फायदेशीर ठरू शकतो, तर आर्थिक पुनरुज्जीवन व सुधारत्या व्यवसाय वातावरणाचा काळ मिड व स्मॉल कॅप व्यवसायांमध्ये संधी निर्माण करू शकतो. या बदलांचा अंदाज लावणे कठीण असल्याने, परिस्थितीनुसार पोर्टफोलिओची पुनर्रचना करण्याची क्षमता हा एक महत्त्वपूर्ण फायदा ठरू शकतो. गुंतवणूकदारांना स्वतः वारंवार गुंतवणुकीच्या वाटपाचे निर्णय घेण्याऐवजी, पोर्टफोलिओ बदलत्या बाजाराच्या परिस्थितीनुसार जुळवून घेत असताना ते निश्चितपणे गुंतलेले राहू शकतात. समुद्राप्रमाणेच, बाजारही अशाच लोकांची साथ देतो, जे लवचीकतेने मार्गक्रमण करतात..आयसीआयसीआय प्रु.फ्लेक्सी कॅप फंडआयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल फ्लेक्सी कॅप फंड व्हॅल्युएशनमधील तफावत, लिक्विडिटीची परिस्थिती व कमाईची स्पष्टता यातील बदलानुसार लार्ज, मिड व स्मॉल कॅप शेअरमधील गुंतवणुकीचे पुनर्संतुलन करतो. या योजनेने ३० जून २०२६ पर्यंत, एका वर्षात ५.०९ टक्के, तीन वर्षांत १५.३९ टक्के आणि स्थापनेपासून (जुलै २०२१) १४.५५ टक्के ‘सीएजीआर’ने परतावा दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.