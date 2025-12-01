परदेशी मालमत्ता प्राप्तिकराच्या जाळ्यात

सुनील टाकळकर (ज्येष्ठ कर व गुंतवणूक सल्लागार)केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) ज्या करदात्यांनी २०२४-२५चे करविवरणपत्र भरताना परदेशी मालमत्तेचा तपशील दाखवलेला नाही अशी सुमारे २५ हजार प्रकरणे ऑटोमॅटिक एक्स्चेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन डेटाद्वारे उघडकीस आणली असून, प्राप्तिकर विभागाने २८ नोव्हेंबरपासून त्याबाबत मोहीम सुरू केली आहे..प्रक्रियेचे स्वरूपअशा करदात्यांना एसएमएस आणि ई-मेल अलर्ट पाठवले जातील, ज्यामध्ये त्यांना ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत करनिर्धारण वर्ष २०२५-२६ साठीचे विवरणपत्राचे पुनरावलोकन करण्याचा आणि आवश्यकतेनुसार सुधारणा करण्याचा सल्ला दिला जाईल. याकडे दुर्लक्ष केल्यास कठोर दंडाची तरतूद आहे. अशा करदात्यांना काळा पैसा (अघोषित परदेशी उत्पन्न आणि मालमत्ता) आणि कर आकारणी कायदा २०१५ लागू होतो. या कायद्यानुसार, परदेशातील मालमत्ता उघड न केल्यास दहा लाख रुपयांचा फौजदारी दंड; तसेच करपात्र रकमेवर ३० टक्के करआकारणी आणि ३०० टक्के दंड अशी तरतूद आहे. करदात्यांना नोटीसही पाठविण्यात येत असून, त्यांनी त्याकडे गांभीर्याने बघणे गरजेचे आहे..नोटीस आल्यासप्राप्तिकर विभागाने परदेशी मालमत्तेसंबंधी नोटीस पाठवलेल्या करदात्यांनी त्वरित आणि काळजीपूर्वक प्रतिसाद देणे आवश्यक आहे. नोटीस मिळाल्यावर करदात्याने त्याचे काळजीपूर्वक वाचन करणे गरजेचे आहे. नोटीस कोणत्या कलमाखाली (उदा. काळा पैसा कायदा २०१५ किंवा प्राप्तिकर कायदा १९६१) आणि कोणत्या विशिष्ट मालमत्तेसंबंधी आहे, ते तपासावे. नोटिशीमध्ये नमूद केलेल्या परदेशी मालमत्ता आणि उत्पन्नासंबंधीचे सर्व मूळ दस्तऐवज (उदा. बँक स्टेटमेंट, मालमत्ता खरेदीचे करार, गुंतवणूक प्रमाणपत्रे, शेअरचे तपशील) जमा करावेत. ही बाब कायदेशीरदृष्ट्या गुंतागुंतीची असल्याने, सीए किंवा कर सल्लागार यांचा सल्ला घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. नोटिशीला योग्य उत्तर तयार करण्यात ते मदत करतील. प्राप्तिकर खात्याने दिलेल्या वेळेच्या मर्यादेत दस्तऐवजांसह संपूर्ण आणि अचूक माहिती सादर करावी..नोटिसा पाठविण्यामागचा उद्देशप्राप्तिकर खात्याने परदेशी मालमत्ता असलेल्या २५ हजार करदात्यांना नोटिसा पाठवण्यामागे केवळ उत्पन्न मिळवणे हाच उद्देश नाही, तर काळा पैसा कायद्याअंतर्गत करचोरी रोखणे, आर्थिक पारदर्शकता वाढवणे आणि जागतिक माहिती विनिमयाचा वापर करून अनधिकृत निधीवर नियंत्रण ठेवणे ही उद्दिष्टे आहेत. प्राप्तिकर विभागाने २०२४ मध्ये राबविलेल्या मोहिमेत २४,६७८ करदात्यांनी २९,२०८ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेची घोषणा केली, ज्यामुळे प्राप्तिकर विभागाला १०८९ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. जून २०२५ पर्यंत १०८० प्रकरणांमध्ये ४० हजार कोटींवर करदेयता निर्माण झाली असून, यात ३० टक्के कर, ३०० टक्के दंड आणि १० लाख रुपयांचा फौजदारी दंड समाविष्ट आहे..परदेशी मालमत्ता म्हणजे काय?परदेशी मालमत्ता म्हणजे, एखाद्या व्यक्तीने भारताबाहेर बँक खाते, प्रॉपर्टी, शेअर, म्युच्युअल फंड, किंवा अन्य आर्थिक गुंतवणूक केली असल्यास ती या श्रेणीत येते. भारतीय कर कायद्यानुसार, शेअर, म्युच्युअल फंड, भाडे उत्पन्न आणि गुंतवणूक परदेशात असेल, तर भारतात कर भरावा लागतो आणि परदेशी उत्पन्न किंवा मालमत्ताही त्यात समाविष्ट असतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.