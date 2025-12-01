Sakal Money

परदेशी मालमत्ता प्राप्तिकराच्या जाळ्यात

सीबीडीटीने एईओआय डेटाद्वारे परदेशी मालमत्ता लपविलेल्या २५ हजार प्रकरणांवर मोठी कारवाई केली आहे. वेळेत सुधारित विवरणपत्र न भरल्यास प्रचंड कर, दंड आणि फौजदारी कारवाईची तरतूद आहे.
Why CBDT Flagged 25,000 Non-Disclosed Foreign Asset Cases

सकाळ डिजिटल टीम
सुनील टाकळकर (ज्येष्ठ कर व गुंतवणूक सल्लागार)

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) ज्या करदात्यांनी २०२४-२५चे करविवरणपत्र भरताना परदेशी मालमत्तेचा तपशील दाखवलेला नाही अशी सुमारे २५ हजार प्रकरणे ऑटोमॅटिक एक्स्चेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन डेटाद्वारे उघडकीस आणली असून, प्राप्तिकर विभागाने २८ नोव्हेंबरपासून त्याबाबत मोहीम सुरू केली आहे.

