Form 156: परदेश प्रवासासाठी ‘फॉर्म १५६’

-डॉ. दिलीप सातभाई, ज्येष्ठ चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी एक एप्रिल २०२६ पासून भारतातील स्थित निवासी नागरिकांनी ज्यांच्याकडे पॅन आहे, त्यांनी देश तात्पुरता किंवा कायमचा सोडून जात असल्याबद्दलची माहिती नव्या प्रीफिल्ड फॉर्म क्रमांक १५६ मध्ये भरून तो ऑनलाइन दाखल करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. हा फॉर्म ‘टॅक्स क्लिअरन्स सर्टिफिकेट’साठी नाही, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. हा फॉर्म दाखल झाला नसल्यास इमिग्रेशनमध्ये अडचणी येऊन त्याचे परिणाम गंभीर होऊ शकतात व प्रवासास बाधा येऊ शकते. त्यामुळे या फॉर्मचे महत्त्व आता आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी अनन्यसाधारण झाले आहे. \\.Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.अनिवार्य माहितीकरदात्याकडे पॅन असल्यास प्राप्तिकर विभागाच्या ई-फायलिंग पोर्टलद्वारे प्रीफिल्ड फॉर्म १५६ मध्ये उर्वरित माहिती भरणे आवश्यक आहे. त्यात करदात्याने त्याचा पॅन, परदेशी भेटीचा उद्देश आणि परदेशातील अंदाजित मुक्काम कालावधी नमूद करणे आवश्यक आहे. फॉर्म १५६ मध्ये वैयक्तिक तपशिलात फक्त पॅन भरणे अनिवार्य आहे. आधार क्रमांकाची आवश्यकता नाही. ती देता येणे शक्य असेल, तर द्यावयाची माहिती आहे. मोबाइल क्रमांकामुळे जलद संपर्क साधणे आणि पडताळणी सुनिश्चित होते म्हणून तो देण्याची शिफारस प्राप्तिकर विभागाने केली आहे. भारतात करपात्र उत्पन्न नसणाऱ्या लोकांसाठी हा फॉर्म लागू नाही. अशा परिस्थितीत व पॅन नसल्यास त्यांना फॉर्म १५७ दाखल करणे अनिवार्य आहे. याला ‘टॅक्स क्लिअरन्स सर्टिफिकेट’ म्हणतात..आवश्यक कागदपत्रेभारत सोडून जाणाऱ्या व्यक्तीचा पासपोर्ट, पॅन क्रमांक देणे आवश्यक आहे. पासपोर्ट नसल्यास, ते जारी करणाऱ्या देशाचे आपत्कालीन प्रमाणपत्र देणे गरजेचे आहे. फॉर्म १५६, सादर केल्यानंतर आणि पोचपावती मिळाल्यावर, यात कोणताही बदल करता येत नाही. सर्व तपशील अचूक असल्याची खात्री झाल्यावरच फॉर्म अपलोड करणे अपेक्षित आहे. यात कर भरल्याचा पुरावा जोडण्याची गरज नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे..फॉर्म १५६ भरण्याची प्रक्रियाहा फॉर्म प्राप्तिकर विभागाच्या ई-फायलिंग पोर्टलद्वारे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने भरायचा आहे.lनोंदणी : वैध सक्रिय पॅनद्वारे ई-फायलिंग पोर्टलवर नोंदणी करावी.lफॉर्म १५६ सादर करणे : नोंदणीनंतर, करदात्याने ई-फायलिंग पोर्टलवर लॉग-इन करून फॉर्म १५६ इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने सादर करणे आवश्यक आहे.lपडताळणी : करदात्याच्या प्रोफाइलनुसार, पूर्व-प्रमाणित बँक खाते किंवा डी-मॅट खात्याद्वारे, नेट बँकिंग किंवा एटीएम (बँकेनुसार) मार्फत तयार केलेला इलेक्ट्रॉनिक पडताळणी कोड (ओटीपी) किंवा डिजिटल स्वाक्षरी प्रमाणपत्र (डीएससी) वापरून फॉर्मची पडताळणी केली जाऊ शकते.Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा .Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.टॅक्स क्लिअरन्स सर्टिफिकेटगेल्या वर्षी प्राप्तिकर विभागाने प्रत्येक परदेशी प्रवासासाठी ‘टॅक्स क्लिअरन्स सर्टिफिकेट’ आवश्यक नसल्याचे स्पष्ट केले होते. प्राप्तिकर विभागाने २० मार्च २०२६ रोजी फॉर्म १९८(इ) अधिसूचित केला आहे. या आधारे ‘टॅक्स क्लिअरन्स सर्टिफिकेट’ घेणे आवश्यक असलेल्या करदात्यांना नोटीस काढण्यात येईल, त्यांनीच फक्त हे सर्टिफिकेट घेणे बंधनकारक राहील व त्यानंतरच त्यांना परदेशात जाता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.