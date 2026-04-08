Gold Price: अमेरिकेतलं १२९ टन सोनं माघारी आणलंच नाही..! एका निर्णयाने फ्रान्सची सेंट्रल बँक तोट्यातून थेट नफ्यात

America Gold Investment: फ्रान्सची मध्यवर्ती बँक असलेली 'बँक डी फ्रान्स'ने अमेरिकेच्या न्यूयॉर्कमध्ये ठेवलेलं १२९ टन सोनं माघारी आणलच नाही. ते सोनं तिथेच विकण्याचा निर्णय घेतला. सोन्याला सर्वात सुरक्षित गुंतवणूक म्हटलं जातं, तरीही फ्रान्सने असा निर्णय घेतला. यामागचं कारणही तसंच मोठं आणि फायद्याचं आहे..'बँक डी फ्रान्स'ने अमेरिकेत ठेवलेले आपले जुन्या दर्जाचे सोने पॅरिसला परत न आणता तिथेच विकण्याचा निर्णय घेतला. त्या बदल्यात युरोपमधून आंतरराष्ट्रीय मानकांचे नवीन सोने खरेदी केले. या संपूर्ण प्रक्रियेतून फ्रान्सला तब्बल १.३८ लाख कोटी रुपयांचा जबरदस्त नफा झाला आहे. या व्यवहाराचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे फ्रान्सने वाहतूक आणि सोन्याच्या शुद्धीकरणाचा कोणताही अतिरिक्त खर्च न करता आपला सुवर्ण साठा आधुनिक तर केलाच, पण त्यासोबत मोठी कमाईदेखील केली..फ्रान्सचा सोन्याचा साठा अनेक वर्षांपासून अमेरिकेतील न्यूयॉर्कमध्ये ठेवलेला होता. साधारणपणे कोणताही देश आपला परदेशातील साठा परत आणण्यास प्राधान्य देतात, मात्र फ्रान्सने जुलै २०२५ ते जानेवारी २०२६ या दरम्यान न्यूयॉर्कमध्ये असलेले १२९ टन सोने विकले. हे सोने जुन्या मानकांचे होते, ज्याला अपग्रेड करण्यासाठी मोठा खर्च आणि वेळ लागला असता..जेव्हा सोन्याचे भाव उच्चांकावर होते तीच वेळ साधून फ्रान्सने हे पाऊल उचलले आणि मोठा फायदा मिळवला. हे जुने सोने विकल्यानंतर फ्रान्सने युरोपीय बाजारपेठेतून नवीन 'इंटरनॅशनल स्टँडर्ड'चे सोने खरेदी करून थेट पॅरिसमध्ये सुरक्षित ठेवले. यामुळे वाहतुकीचा खर्च आणि सुरक्षेचा धोका दोन्ही वाचले. या एका व्यवहारामुळे फ्रान्सच्या मध्यवर्ती बँकेची आर्थिक स्थिती पूर्णपणे पालटली आहे..सेंट्रल बँक तोट्यातून नफ्यातफ्रन्सच्या सेंट्रल बँकेला मागच्या वर्षात ७.७ अब्ज युरोचा तोटा झाला होता. त्याच बँकेने २०२५ मध्ये ८.१ अब्ज युरोचा निव्वळ नफा नोंदवला आहे. फ्रान्सकडे आता एकूण २,४३७ टन सोने असून ते सर्व आता पॅरिसमध्येच सुरक्षित आहे. बँकेचे गव्हर्नर फ्रँकॉइस विलेरॉय डी गॅलहौ यांनी स्पष्ट केले की, हा निर्णय राजकीय नसून पूर्णपणे व्यावहारिक होता, कारण जुन्या सोन्याचे शुद्धीकरण करण्यापेक्षा नवीन सोने खरेदी करणे अधिक स्वस्त आणि सोपे होते.