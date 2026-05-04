अर्थबोध : ‘ओव्हरबॉट’ जगात, भारतात संतुलित संधी

गौरव बोरा, भांडवली बाजाराचे अभ्यासक-विश्लेषकजागतिक बाजारपेठेकडे पाहताना सध्या दोन महत्त्वाचे कल स्पष्टपणे दिसून येतात. एक म्हणजे बहुतेक शेअर बाजार 'ओव्हरबॉट' झोनमध्ये आहेत आणि दुसरा म्हणजे महागाई पुन्हा वाढीच्या दिशेने वळताना दिसते आहे. या दोन गोष्टींचा एकत्रित परिणाम पुढील काही महिन्यांत गुंतवणूकदारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरू शकतो..जगातील सुमारे ७५ टक्के शेअर निर्देशांक त्यांच्या ५० दिवस (५० डेज डीएमए) आणि २०० दिवसांच्या (२०० डेज डीएमए) सरासरीपेक्षा खूप वरच्या पातळीवर व्यवहार करत आहेत. याचा अर्थ बाजारात मोठ्या प्रमाणात तेजी झाली आहे आणि अनेक बाजार 'एक्सटेंडेड' स्थितीत गेले आहेत. कोरिया, हंगेरी, तैवान, ब्राझील यांसारख्या बाजारांनी २०० दिवसांच्या सरासरीपेक्षा (२०० डेज डीएमए) २० ते ३५ टक्क्यांपर्यंत वाढ दर्शवली आहे, जी आक्रमक तेजीचे संकेत देत आहे. अमेरिका, कॅनडा, युरोपमधील अनेक देशदेखील या यादीत आहेत. यामुळे जागतिक पातळीवर मूल्यांकन 'स्ट्रेच' झाल्याचे दिसते. याउलट, भारत, चीन, डेन्मार्क यांसारखे काही बाजार अजूनही 'न्यूट्रल' झोनमध्ये आहेत, म्हणजेच त्यांनी अतितेजी केलेली नाही. विशेष म्हणजे इंडोनेशिया आणि फिलिपाइन्स 'अनलव्हड' श्रेणीत आहेत, जिथे अजूनही गुंतवणूकदारांचा विश्वास पूर्णपणे परत आलेला नाही. याचा अर्थ, सर्व बाजार समान पातळीवर नाहीत; काही ठिकाणी संधी अजूनही शिल्लक आहे..दुसरीकडे पाहिले, तर जागतिक महागाईचे चित्र थोडे चिंताजनक दिसते. अमेरिका (३.३%), भारत (३.४%), युरोझोन (२.६%) आणि यूके (३.३%) यांसारख्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये महागाई पुन्हा वाढते आहे. याचा थेट परिणाम मध्यवर्ती बँकांच्या धोरणांवर होणार आहे. महागाई कमी होण्याऐवजी वाढत राहिली, तर व्याजदर कपातीला विलंब होऊ शकतो. बाजार सध्या जे व्याजदर कपात गृहीत धरून तेजी करत आहे, त्याला धक्का बसू शकतो. त्यामुळे सध्याची तेजी काही प्रमाणात 'लिक्विडिटी ड्रिव्हन' आहे आणि ती टिकून राहण्यासाठी महागाई नियंत्रणात येणे गरजेचे आहे..जागतिक बाजार 'ओव्हरबॉट' असल्यामुळे, 'एफआयआय' विकसित बाजारांमध्ये नफावसुली करू शकतात. त्यातून काही प्रमाणात निधी भारताकडे वळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारत हा तुलनात्मकदृष्ट्या सरस कामगिरी करणारा ठरू शकतो..गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे संकेतपहिले, आंधळेपणाने तेजीचा पाठलाग करणे धोकादायक ठरू शकते, कारण अनेक बाजार आधीच 'ओव्हरबॉट' स्थितीत आहेत. दुसरे, 'सिलेक्टिव्ह इन्व्हेस्टिंग' अत्यंत महत्त्वाचे आहे, जिथे मूल्यांकन योग्य आहे आणि वाढीची क्षमता आहे तिथेच गुंतवणूक करावी. तिसरे, महागाई आणि व्याजदर हे पुढील काळातील सर्वांत मोठे 'ट्रिगर' असतील. एकूणच, जागतिक बाजार सध्या एका संवेदनशील टप्प्यावर आहे. वरकरणी तेजी दिसत असली, तरी त्यामागे जोखीमही तितकीच मोठी आहे. योग्य धोरण, संयम आणि डेटा-आधारित निर्णय घेणे हेच यशस्वी गुंतवणुकीचे सूत्र ठरेल.