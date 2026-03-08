युद्धाच्या आगीत उकळते तेल...

-सुहास राजदेरकर, भांडवली बाजाराचे अभ्यासक-विश्लेषकअमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘टेरिफ’ बेकायदा ठरविल्यानंतर इस्राईल-अमेरिका-इराण युद्ध लगेच सुरू झाले. युद्धात प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भाग न घेतासुद्धा आपले मोठे नुकसान होत आहे. कारण आहे- कच्चे तेल. भारत ९० टक्के तेल आयात करतो. यातील साधारणपणे ५३ टक्के तेल हे इराणच्या होर्मुझ सामुद्रधुनीतून येते. जगामध्ये याचे प्रमाण साधारणपणे २६ टक्के आहे. युद्धामुळे या खाडीमधून तेलवाहतूक जोखमीची झाल्यामुळे बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. फक्त सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) आणि इराक यांच्याकडून या मार्गाने आपल्याकडे रोज तब्बल २८०० पिंप तेल येते. एका पिंपामध्ये साधारणपणे १६० लिटर तेल असते. अमेरिका आणि रशियाकडून आयात होणारे तेल होर्मुझ सामुद्रधुनीमधून येत नाही. परंतु, आपल्याला रशियाकडून याआधी तेलाच्या किमतीमध्ये जी सवलत मिळत होती, ती आता या युद्धामुळे मिळेल की नाही, ही शंका आहे..चार प्रकारे नुकसानकिंमतवाढ : कच्च्या तेलाच्या किमती मागील दीड महिन्यांत ६३ डॉलर प्रतिबॅरलवरून तब्बल ८५ डॉलर प्रतिबॅरल म्हणजेच ३५ टक्यांनी वाढल्यामुळे आपल्याला दररोज साधारणपणे १००० कोटी रुपयांचा तोटा होतो आहे. याचे कारण आपण रोज ५० लाख पिंप तेल आयात करतो.आयातीमधील वाढ : २०२० मधील आपली तेल आयात १४,२०० लाख पिंप होती, ती वाढून आज साधारपणे १८,००० लाख पिंप झाली आहे.रुपयाची घसरण : तेलाच्या किमती आणि आयात वाढल्यामुळे आपल्याला जास्त डॉलर मोजावे लागत आहेत, ज्यामुळे आपला रुपया घसरतो आहे, जो ९० वरून तीन दिवसांत ९२ झाला आहे..रेमिटन्स (परदेशी पैसे पाठविणे) : इतर देशांमध्ये राहणारे भारतीय नागरिक वर्षाला साधारणपणे १३० अब्ज डॉलर भारतामध्ये पाठवितात. त्यापैकी ३८ टक्के पैसे हे आखाती देशांत राहणाऱ्या नागरिकांकडून येतात, ज्यामध्ये तब्बल ५० टक्के हे फक्त संयुक्त अरब अमिराती म्हणजेच ‘युएई’मधून येतात. या पैशांचा ओघ आता कमी होण्याची शक्यता आहे.युद्धामुळे आपली अर्थव्यवस्था अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे; कारण आपण आता तेल महाग - चालू खात्यावरील तूट वाढणार - रुपयाचे मूल्य घसरणार - चलनवाढ - वस्तूंचा उपभोग कमी - रिझर्व्ह बँक व्याजदर कमी करणार नाही - खासगी भांडवल कमी होईल - उत्पादनात घट - बेरोजगारीत वाढ अशा एका दुष्टचक्रात अडकत जाऊ शकतो. या शक्यतेमुळेच शेअर बाजार घसरत आहे..उपाय काय?सध्याचे युद्ध लवकरात लवकर बंद होणे हाच यावर उपाय आहे आणि तो आपल्या हातात नाही. आपण रशिया आणि अमेरिकेकडून तेल आयात वाढवूच. युद्ध साधारणपणे अजून तीन आठवडे सुरु राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परंतु, याचा अर्थ शेअर बाजारामधून बाहेर पडा किंवा म्युच्युअल फंडातील ‘एसआयपी’ बंद करा, असा अजिबात नाही. याचे कारण म्हणजे आज संपूर्ण जगामध्ये फक्त आपल्याच अर्थव्यवस्थेची वाढ वेगाने होत आहे. त्यामुळे युद्ध थांबल्यावर, परकी गुंतवणूक अतिशय वेगाने आपल्या बाजारात येऊ शकते. त्याचप्रमाणे, मागील १० वर्षांमध्ये विविध कारणांमुळे झालेली शेअर बाजारातील घसरण पाहता असे दिसून येते, की अशी घसरण फार काळ टिकलेली नाही आणि एका वर्षाच्या आतच बाजाराची परिस्थिती सुधारली. (सोबतचा तक्ता पाहा.) त्यामुळे या युद्धाकडे एक संधी म्हणून पाहणे हे गुंतवणूकदारांसाठी योग्य ठरू शकते..बाजारपेठेतील घसरण आणि सुधारणेचा तक्तावर्ष कारण२०१५ चीनमधील मंदी२०१६ नोटाबंदी२०१८ ‘एनबीएफसी’ संकट२०२० कोविड महासाथ२०२२ रशिया-युक्रेन युद्ध२०२४ लोकसभा निवडणूक२०२५ अमेरिकी टेरिफ२०२६.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.