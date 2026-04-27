स्मार्ट सल्ला : सोने खरेदी-विक्रीला नियमांचा वेढा

ॲड. सुनील टाकळकर, ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ व विमा सल्लागारपश्चिम आशियातील सध्याच्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व जगभर आणि भारतात उद्भवलेल्या परिस्थितीवर नियंत्रणासाठी सोनेखरेदी आणि जुने सोने मोडणे या दोन्हींवर सरकारने अनेक कायदेशीर बंधने आणली आहेत. .खरेदीचे नवे नियमएचयूआयडी हॉलमार्किंग : आता सहा अंकी 'एचयूआयडी' (HUID-Hallmark Unique Identification) क्रमांकाशिवाय सोन्याचे दागिने विकणे बेकायदेशीर आहे. ग्राहकांनी खरेदी करताना दागिन्यावर हा युनिक कोड असल्याची खात्री करावी, ज्यामुळे शुद्धतेची १०० टक्के हमी मिळते.पॅन कार्डची अट : एकाच व्यवहारात दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे सोने खरेदी केल्यास पॅन कार्ड अनिवार्य आहे.रोख खरेदीवर मर्यादा : प्राप्तिकर कायद्यानुसार, एका दिवसात दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख व्यवहार करता येत नाही. त्यामुळे मोठी खरेदी करताना चेक किंवा डिजिटल पेमेंटचाच वापर करावा लागतो..जुने दागिने मोडतानाहॉलमार्क आवश्यक ः हॉलमार्क नसलेले सोन्याचे दागिने असतील, तर ते हॉलमार्क केल्याशिवाय विकता येणार नाहीत. दागिने हॉलमार्क करण्यासाठी प्रतिदागिना ४५ रुपये इतके नाममात्र शुल्क द्यावे लागते.उत्पन्नाचा स्रोत : प्राप्तिकर विभागाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, विवाहित महिलेकडे ५०० ग्रॅम, अविवाहित महिलेकडे २५० ग्रॅम आणि पुरुषाकडे १०० ग्रॅम पर्यंत दागिने असतील, तर त्याच्या स्रोताबद्दल सहसा विचारणा केली जात नाही. मात्र, त्यापेक्षा जास्त सोने असेल, तर ते वारसाहक्काने मिळाले, की उत्पन्नातून घेतले, याचा पुरावा (उदा. जुनी बिले किंवा वारसाहक्क प्रमाणपत्र) जवळ असणे फायदेशीर ठरते.रोख रकमेची मर्यादा : जुने सोने विकून तुम्ही दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम घेऊ शकत नाही.भांडवली लाभ कर : दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ सोने जवळ ठेवल्यानंतर ते विकल्यास, होणाऱ्या लाभावर १२.५ टक्के दराने दीर्घकालीन भांडवली लाभ कर आकारला जातो. दोन वर्षांच्या आत सोने विकल्यास, होणारा लाभ तुमच्या एकूण उत्पन्नात धरला जातो आणि अल्पकालीन भांडवली लाभ कर तुमच्या टॅक्स स्लॅबनुसार आकारला जातो..आयातीवर प्रतिबंधसरकारने सोने, प्लॅटिनम आणि चांदीच्या दागिन्यांच्या आयातीवर बंदी घातली आहे. एक एप्रिल २०२६ पासून हा नियम लागू झालेला आहे. आयातदारांना आता 'डीजीएफटी'कडून परवानगी घ्यावी लागणार आहे.सोन्याला कधीच गंज चढत नाही; पण नियमांची माहिती नसल्यास तुमच्या गुंतवणुकीला कायदेशीर प्रक्रियेचा गंज चढू शकतो. पारदर्शकता हीच गुंतवणुकीची खरी सुरक्षा आहे..आवश्यक खबरदारीपक्के बिल : सोने विकताना सराफाकडून खरेदी बिल नक्की घ्या. त्यावर वजन आणि शुद्धतेची नोंद असावी.जीएसटीचा नियम : वैयक्तिक वापराचे जुने दागिने विकताना ग्राहकाला कोणताही जीएसटी भरावा लागत नाही. मात्र, जुन्या सोन्याच्या बदल्यात नवे दागिने घेताना 'मेकिंग चार्जेस'वर तीन टक्के 'जीएसटी' लागतो.नुकसानभरपाईचा हक्क : विक्री केलेल्या सोन्याच्या शुद्धतेत घट दिसून आली, तर त्याचे वजन व चाचणी शुल्कासह भरपाई मागण्याचा हक्क ग्राहकाला आहे.ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म : ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरील सोने खरेदी-विक्री व्यवहारावर 'सेबी' आणि रिझर्व्ह बँकेची नजर आहे, त्यामुळे हे व्यवहार करताना योग्य ती खबरदारी घ्या.