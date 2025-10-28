Gold-Silver Price Crash: सोनं 3200 तर चांदी 3800 रुपयांनी स्वस्त; भाव आणखी किती घसरणार?

Gold Price Drop: सोनं आणि चांदीच्या किंमतींमध्ये घसरण सुरुच आहे. आठवड्याच्या दुसऱ्या दिवशी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजवर तांत्रिक कारणामुळे उशिराने बाजार सुरु झाला. जेव्हा प्रत्यक्ष ट्रेडिंगला सुरुवात झाली दोन्ही धातूंमध्ये घसरण बघायला मिळाली. सोन्याच्या किंमतींमध्ये ३ हजार २०० रुपयांची घट तर चांदीचे भाव ३ हजार ८०० रुपयांनी कमी झाले. ही घसरण केवळ एमसीएक्सवरच नव्हे तर देशांतर्गत बाजारातही सोनं-चांदीचे भाव कमी झाले आहेत..MCX वर सोनं-चांदी क्रॅश५ सप्टेंबरची एक्सपायरी असलेल्या सोन्याचे भाव ३ हजार २३२ रुपयांनी घसरुन १ लाख १७ हजार ७८९ प्रती १० ग्रॅम झाले. मागील व्यवहाराच्या दिवशी सोन्याचे भाव १ लाख २० हजार ९५७ इतके होते. चांदीच्या किंमती बघितल्या तर बाजार सुरु होताच ३ हजार ८२५ रुपयांनी भाव कमी झाले. ही मोठी घसरण झाल्यानंतर चांदीचे भाव १ लाख ३९ हजार ३०६ रुपयांवर आले आहेत..देशांतर्गत बाजारात काय भाव?एकीकडे एमसीएक्स बाजारामध्ये सोन्या-चांदीचे भाव घसरत असताना दुसरीकडे देशांतर्गत बाजारातही सोनं आणि चांदीचे भाव कमी झाले आहेत. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाईट IBJA.Com वर अपडेट केलेल्या दरांनुसार, २० कॅरेटच्या १० ग्रॅम सोन्याचे भाव १ लाख १९ हजार १६४ रुपये झाले आहेत.देशांतर्गत बाजारामध्ये चांदीचे दरही घसरले आहेत. काल, सोमवारी १ लाख ४५ हजार ३१ रुपये प्रति किलो असलेल्या चांदीचा भाव मंगळवारी १ लाख ४३ हजार ४०० रुपयांवर ओपन झाले. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स असोसिएशनच्या वेबसाईटवर अपलोड केलेले दर देशभर समान असतात. परंतु जेव्हा आपण दुकानामध्ये सोनं खरेदीला जातो, तेव्हा त्यावर ३ टक्के जीएसटी आणि मेकिंग चार्जेस द्यावे लागतात. त्यामुळे सोन्याचे भाव आणखी वाढतात..उच्चांक गाठून किंमती होताएत कमीमागच्या काही दिवसांपासून सोन्याचे भाव घसरत आहेत. यामागे मोठं कारण सांगितलं जातं ते, मागणीत घट आणि अमेरिका-चीनमध्ये सुरु असलेला टॅरिफ तणाव. सोनं खरेदी करताना ते तपासून घेणं आवश्यक आहे. याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी आहे. ज्वेलरीवर असलेल्या हॉलमार्कवरुन सोन्याची शुद्धता तपासू शकता. २४ कॅरेट सोन्यावर ९९९ अंक असतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.