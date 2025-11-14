Gold-Silver Rate: उत्तराखंडमध्ये सोन्याचे भाव घसरले; कारण काय? इतर राज्यांमध्ये सोनं कसं असेल?

Uttarakhand Gold Silver Rate: मागच्या काही दिवसांपासून सोन्याचे भाव गगनाला भिडले आहेत. हे दर कमी होण्याच्या आशेवर अनेकजण बसले आहेत. त्यातच आता लग्नाचा सीझन सुरु होणार असल्याने सोनं कमी व्हावं, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे. गुरुवारी सोन्याचे भाव आभाळाला टेकलेले असताना शुक्रवारी मात्र सोनं स्वस्त झालं. .सराफा बाजारातील ज्वेलर्सच्या माहितीनुसार, सोनं-चांदीचे भाव आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र शुक्रवारी उत्तराखंडमध्ये सोनं तब्बल ३०० रुपयांची घसरल्याची माहिती आहे. हरिद्वारचे ओम ज्वेलर्सचे संचालक राहुल भारद्वाज यांनी सोनं-चांदीचे भाव स्वस्त झाल्याचं सांगितलं. शुक्रवार, दि. १४ नोव्हेंबर रोजी २४ कॅरेट सोन्याचा भाव ३०० रुपये प्रति १० ग्रॅमने घटला. त्यामुळे एक तोळा सोन्याचा भाव १ लाख २७ हजार ७०० रुपये इतका झाला..Belgaum News: शाळाबाह्य मुलांना नवजीवन! शिक्षण खात्याच्या मोहिमेने ७० विद्यार्थी पुन्हा शिक्षणप्रवाहात.तर २२ कॅरेट सोन्याचा भाव २७० रुपये प्रति १० ग्रॅमने घटला. त्यामुळे २२ कॅरेट सोनं प्रति तोळा १ लाख १६ हजार ९७० रुपये इतकं झालं. १८ कॅरेटचे भाव २३० रुपयांनी घसरले. १० ग्रॅमचा भाव ९६ हजार ४१० इतका झाला. शुक्रवारी चांदीचे भाव किलोमागे १६०० रुपयांनी स्वस्त झाले. त्यामुळे चांदीचे भाव १ लाख ६६ हजार ४०० रुपये प्रतिकिलो झाले..राजधानी देहरादूनमध्ये १४ नोव्हेंबर रोजी सोन्या-चांदीचे भाव घसरले होते. २४ कॅरेट सोनं ८०० रुपये प्रति १० ग्रॅम स्वस्त झालं. त्यामुळे येथे सोन्याचा भाव १ लाख २९ हजार ५०० रुपये प्रति तोळ्यावर पोहोचला. २२ कॅरेटचा ९१६ हॉलमार्क सोन्याचा भाव ७३० रुपये प्रति १० ग्रॅम स्वस्त झालं. त्यामुळे २२ कॅरेटचे भाव १ लाख १८ हजार ६२० रुपये झाले. ८३३ हॉलमार्कचं २० कॅरेट सोनं ६७० रुपये प्रति तोळ्याने घसरलं. त्यामुळे याचे भाव १ लाख ७ हजार ८७० रुपयांवर पोहोचले..Yeola Farmer : घोषणा झाली, दिवाळीही संपली! येवला तालुक्यातील निम्मे शेतकरी अजूनही अनुदानापासून वंचित.देहरादूनमध्ये ७५० हॉलमार्कचं १८ कॅरेट सोनं ६१० रुपये प्रति तोळा स्वस्त झालं. त्यामुळे शुक्रवारचे ताजे भाव ९८ हजार ४२० इतके होते. तर भाव चार हजारांनी स्वस्त होऊन १ लाख ६६ हजार रुपये इतके झाले. असं असलं तरी येत्या काळात सोन्याचे भाव वाढणार असल्याचं तज्ज्ञ सांगत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.