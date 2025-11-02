नामांकन सुविधेतील नव्या सुधारणा

-मंदार कुलकर्णी, वरिष्ठ बँकिंग अधिकारीबँकांमधील ठेवी आणि लॉकरसाठी आतापर्यंत एकाच व्यक्तीची नॉमिनी म्हणून नोंद करण्याची तरतूद होती. परंतु, एक नोव्हेंबर २०२५ पासून नव्या तरतुदी लागू झाल्या आहेत. त्यानुसार, आता एकापेक्षा अधिक, परंतु जास्तीत जास्त चार व्यक्तींचे नॉमिनेशन करता येणार आहे, त्यामुळे एकापेक्षा अधिक मुले किंवा वारस असलेल्या खातेदारांना दिलासा मिळाला आहे. प्रत्येक मुलाची किंवा वारसाची आर्थिक, सामाजिक परिस्थिती समान नसते आणि त्यानुसार त्यांच्या गरजाही वेगवेगळ्या असतात. पालकांनाही जी मुले त्यांचा सांभाळ करतात किंवा ज्यांना त्यांच्या पैशाची, साधनांची अधिक गरज आहे त्यांनाच आपल्या मृत्युपश्चात आपले पैसे मिळावे, असे वाटत असते. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने बँकिंग कायदा २०२५ मंजूर करून, बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट १९४९ मधील नामांकनाबाबतच्या कलम ४५ झेडए, ४५ झेडसी, ४५ झेडईमध्ये सुधारणा केल्या आहेत. बँकांमधील ठेवी अथवा लॉकरसाठी नॉमिनेशन करताना दोन पर्याय उपलब्ध करण्यात आले आहेत. .सायमलटेनियस नॉमिनेशन(Simultaneous Nomination)यामध्ये खातेदाराने एकापेक्षा अधिक व्यक्तींची नॉमिनी म्हणून नेमणूक केली, तर त्याने प्रत्येक नॉमिनीला त्याच्या मृत्युपश्चात तो देऊ इच्छित असलेल्या हिश्शाची टक्केवारी नमूद करणे अनिवार्य आहे; तसेच सर्व म्हणजे जास्तीत जास्त चार नॉमिनीची एकत्रित टक्केवारी १०० टक्के होणे आवश्यक आहे. खातेदारांनी याबाबतीत दक्ष राहून त्यांच्या मृत्युपश्चात ते प्रत्येक नॉमिनीला देऊ इच्छित असलेल्या हिश्शाची टक्केवारी नामांकन अर्जावर नमूद करणे अत्यंत आवश्यक आहे. एका सोप्या उदाहरणावरून हे समजून घेऊ..उदा. रामराव यांना पत्नी जानकी, मुले श्रीकृष्ण आणि सुधीर आणि एक मुलगी अनुजा, जी विवाहीत आहे, असे एकूण चार वारस आहेत. मोठा मुलगा श्रीकृष्ण अमेरिकेत स्थायिक झाला असून, त्याला पैशांची फारशी गरज नाही. धाकटा मुलगा सुधीर फारसा शिकलेला नसून त्याचा स्वतःचा व्यवसाय आहे, त्यामुळे त्याला कायमच आर्थिक चढ-उतारांचा सामना करावा लागतो, तसेच त्याची तब्येतही साथ देत नसल्याने उपचारांवर वारंवार खर्च करावा लागतो. परंतु, तो रामराव यांच्यासोबत राहत असून, तो दोघांचाही आत्मीयतेने सांभाळ करतो. मुलगी अनुजा उच्च शिक्षित असून, तिच्या सासरची आर्थिक परिस्थिती उत्तम असून, ती स्वतःही नोकरी करत असल्याने पैशासाठी कोणावर अवलंबून नाही. या सर्व बाबींचा विचार करून रामराव बँक खात्याचे नॉमिनेशन करताना, पत्नी जानकीस ४० टक्के हिस्सा, श्रीकृष्णला पाच टक्के, सुधीरला ४० टक्के आणि मुलगी अनुजा हिला १५ टक्के, अशी वाटणी करू शकतात..सक्सेसिव्ह नॉमिनेशनयामध्ये खातेदार आपल्या खात्यासाठी एकापेक्षा अधिक परंतु, जास्तीत जास्त चार व्यक्तींची नॉमिनी म्हणून नेमणूक करू शकेल. खातेदाराच्या मृत्युपश्चात त्यांच्या नेमणुकीच्या क्रमाप्रमाणेच ठेवीची १०० टक्के रक्कम मिळेल. प्रथम क्रमांकावर असणाऱ्या नॉमिनीचा मृत खातेदाराच्या ठेवींवर पहिला हक्क असेल आणि त्याच्या हयातीमधे, नेमणुकीच्या क्रमात खालच्या स्थानावर असलेल्या नॉमिनीला किंवा नॉमिनींना ठेवीवर कोणताही हक्क सांगता येणार नाही. रामराव या पद्धतीने नॉमिनेशन करताना प्रथम स्थान पत्नी जानकी हिला, दुसरे स्थान मुलगा सुधीर, तिसरे स्थान मुलगी अनुजा आणि चौथे स्थान मुलगा श्रीकृष्ण दिले असल्यास, रामराव यांच्या मृत्युपश्चात दावा करतेवेळी त्यांची पत्नी जानकी हयात असेल, तर ती प्रथम क्रमांकाची नॉमिनी असल्याने रामराव यांच्या ठेवीवर दावा करण्याचा तिला पहिला हक्क असेल आणि तिला १०० टक्के रक्कम मिळेल. परंतु, खालच्या क्रमावर असलेल्या नॉमिनी व्यक्ती मुलगा सुधीर, मुलगी अनुजा, मुलगा श्रीकृष्ण यांना जानकी यांच्या हयातीत कोणताही हक्क सांगता येणार नाही. परंतु, जानकी हयात नसेल, तर दुसऱ्या क्रमांकाची नॉमिनी व्यक्ती मुलगा सुधीर ठेवीवर दावा करू शकेल आणि त्याला ठेवीची १०० टक्के रक्कम मिळेल. अशा प्रकारे क्रमवारीप्रमाणेच दावा करता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.