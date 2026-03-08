ग्रॅव्हिटा इंडिया (शुक्रवारचा बंद भाव : रु. १५३६)

भूषण ओक, शेअर बाजार विश्लेषकशिसे, अॅल्युमिनियम, प्लॅस्टिक आणि रबर या विविध कंपन्यांना लागणाऱ्या कच्च्या मालाची भंगार मालावर प्रक्रिया करून पुनर्निर्मिती करणाऱ्या ग्रॅव्हिटा इंडिया या कंपनीची सुरुवात १९९२ मध्ये जयपूरमध्ये एका शिशाच्या पुनर्वापर प्रकल्पापासून झाली. आता तिचे भारतासह युरोप, आफ्रिका, जमैका आणि श्रीलंकेत प्रकल्प आहेत. यात शिशाची प्रक्रियाक्षमता सर्वांत जास्त म्हणजे २,३६,००० टन इतकी असून, त्यातून शुद्ध शिसे आणि मिश्रधातू निर्माण केले जातात. एकूण महसुलात याचा वाटा सुमारे ७८ टक्के आहे. .याचबरोबर कंपनी अॅल्युमिनियम, प्लॅस्टिक आणि रबर यांची पुनर्निर्मिती करते. मूल्यवर्धित उत्पादनांवरही (व्हॅल्यू ॲडेड प्रॉडक्ट) भर देण्यात येत आहे. मूल्यवर्धित उत्पादनांचा एकूण महसुलातील वाटा आता ४५ टक्के आहे आणि यामुळे कंपनीच्या मार्जिनमध्ये हळूहळू वृद्धी दिसते.भांडवली खर्च आणि विस्तार : व्हिजन २०२९ धोरणाच्या अंतर्गत विद्यमान व्यवसायवाढीसाठी सुमारे १००० कोटी रुपयांची आणि लिथियम-आयन बॅटरी, कागद आणि स्टील यांच्या पुनर्निर्मितीसाठी ५०० कोटींपर्यंत भांडवली गुंतवणुकीची कंपनीची योजना आहे..व्यवस्थापन मार्गदर्शन : महसुलात किमान २५ टक्के, नफ्यात किमान ३५ टक्के सीएजीआर (वार्षिक चक्रवाढ) साध्य करण्याचे आणि २५ टक्के आरओसीई राखण्याचे कंपनीचे उद्दिष्ट आहे. कंपनीच्या व्यवसायात चलन अस्थिरता, कमोडिटींच्या किमतीत अस्थिरता, नवीन तंत्रज्ञान उपलब्ध होणे अशा काही जोखमी आहेत, त्यावर कंपनी योग्य ते उपाय योजते..आर्थिक आकडेवारी : कंपनीचे बाजारमूल्य ११,३३६ कोटी रुपये असून, विक्री आणि निव्वळ नफा गेल्या पाच वर्षांमध्ये २३ टक्के आणि ४९ टक्के चक्रवाढ दराने वाढले आहेत. आरओसीई आणि आरओई २१.५ आणि २१.२ म्हणजे उत्तम आहेत. २०२५ मध्ये कंपनीने ३८६९ कोटींची विक्री आणि ३१३ कोटी रुपये निव्वळ नफा मिळवला. कार्यचालन मार्जिन स्थिर आणि थोड्या वाढत्या आहेत. कंपनीची पाच वर्षांची सरासरी रोख आवक ४४ टक्के म्हणजे थोडी कमी आहे आणि खेळत्या भांडवलाची गरज थोडी जास्त दिसते. कंपनीचा २८७४ कोटी रुपयांचा मजबूत ताळेबंद असून, त्यात ९०३ कोटी रुपये रोकड आणि गुंतवणुकीत आहेत. भागभांडवल विकून पैसे उभे केल्याने नियोजित गुंतवणुकीसाठी कर्ज घ्यावे लागणार नाही, ही जमेची बाजू आहे आणि त्याबरोबरच ही बाब कंपनीची बाजारातील उत्तम पत दर्शवते..मूल्यांकन : कंपनीचा शेअर सध्या २९.७ या पीई गुणोत्तराला उपलब्ध आहे. पाच वर्षांचा सरासरी पीई २४.६ आहे. पीईजी १.० आणि ईव्हीईबिटा गुणोत्तर २२.३ आहेत. ॲसेट टर्नओव्हर गुणोत्तर १.९ म्हणजे उत्तम आहे. पिट्रोस्की गुणोत्तर मात्र, चार म्हणजे कमी आहे.निष्कर्ष : नफावाढीचा विचार करता कंपनीचा शेअर वाजवी मूल्यांकनात उपलब्ध आहे. दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी गुंतवणूकदारांनी या कंपनीचा जरूर अभ्यास करावा.(डिस्क्लेमर : हा लेख केवळ शैक्षणिक उद्दिष्टांसाठी असून, गुंतवणूकदारांनी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीसाठी त्यांच्या गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घेणे अपेक्षित आहे.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.