Micro ATM: ‘मायक्रो एटीएम’च्या सेवेला हिरवा कंदील

ॲड. सुनील टाकळकर, ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ व विमा सल्लागारदेशातील दुर्गम आणि ग्रामीण भागात बँकिंग पोहोचविण्यासाठी 'मायक्रो एटीएम' यंत्रणेला अधिकृत मान्यता देण्यात आली आहे. हा निर्णय विशेषतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 'गेम चेंजर' ठरणार आहे. यामुळे आता छोट्या गावांमधील किराणा दुकाने, टपाल कार्यालये किंवा स्थानिक सेवा केंद्रांवर 'मायक्रो एटीएम' उपकरणाद्वारे रोख रक्कम काढणे अधिक सोपे होईल. मोठ्या एटीएम मशिनसाठी लागणारी जागा, वीज आणि सुरक्षेचा खर्च वाचवून हे छोटे 'पॉइंट ऑफ सेल' (PoS) उपकरण आता बँकेचे काम करेल..पाच महत्त्वाचे फायदे१ वेळेची आणि पैशांची बचत : बँका आणि मोठ्या एटीएमसाठी शहरात जाण्याचा त्रास वाचेल. आता गल्लीतील दुकानातूनही पैसे काढता येतील.२ 'आधार'आधारित व्यवहार (AePS) : केवळ अंगठ्याचा ठसा वापरून ग्रामीण भागातील लोक आपली पेन्शन किंवा सरकारी अनुदानाचे पैसे काढू शकतील. शेतकरी पीक विमा किंवा सन्मान निधीचे पैसे त्यांच्या घरी मिळवू शकतील.३ सुरक्षित व्यवहार : ही उपकरणे थेट बँकेच्या सर्व्हरशी जोडलेली असल्याने व्यवहार पूर्णपणे सुरक्षित असतील आणि त्वरित पावती मिळू शकेल.४ रोजगाराची संधी : स्थानिक सुशिक्षित बेरोजगार तरुण किंवा दुकानदार 'बँक मित्र' म्हणून काम करून यातून अतिरिक्त उत्पन्न मिळवू शकतील..मार्गदर्शक तत्त्वेया संदर्भात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने लागू केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे व सुरक्षिततेचे नियम१ 'केवायसी' (KYC) आणि नोंदणी प्रक्रिया : रिझर्व्ह बँकेने जून २०२५ मध्ये जारी केलेल्या नव्या सूचनांनुसार, एक जानेवारी २०२६ पासून 'आधार'आधारित पेमेंट सिस्टीम (AePS -Aadhaar Enabled Payment System) ऑपरेटरसाठी कठोर 'ड्यू डिलिजन्स' (तपासणी) अनिवार्य केली आहे. एखादा ऑपरेटर तीन महिने निष्क्रिय असेल, तर त्याचे पुन्हा एकदा पूर्ण 'केवायसी' केल्याशिवाय त्याला व्यवहार सुरू करता येणार नाहीत. फसवणूक रोखण्यासाठी ऑपरेटरची नोंदणी करताना बँकांना अधिक काटेकोर नियम पाळणे गरजेचे आहे.२ सुरक्षितता आणि तांत्रिक मानके : 'मायक्रो एटीएम'वर होणाऱ्या प्रत्येक रोख व्यवहारासाठी ग्राहकाचे बायोमेट्रिक (ठसा) किंवा 'आधार' प्रमाणीकरण आवश्यक आहे. 'सायबर सिक्युरिटी फ्रेमवर्क' अंतर्गत अनिवार्य केलेले सर्व कंट्रोल मायक्रो एटीएम उपकरणांवर असणे बंधनकारक आहे..३ व्यवहार आणि मर्यादा : बिझनेस करस्पाँडंटनी ग्राहकाकडून थेट कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारू नये. बँका ग्राहकांकडून त्यांच्या धोरणानुसार ठरविलेले अधिकृत शुल्कच आकारू शकतात. डिजिटल बँकिंगमधील फसवणुकीच्या तक्रारींचे निवारण अधिक वेगाने करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जे मायक्रो एटीएम व्यवहारांनाही लागू होतात.४ बिझनेस करस्पाँडंटसाठी (बीसी) पात्रता : मायक्रो एटीएम चालविणारा व्यक्ती किमान दहावी पास असावी. त्याचे वय २१ ते ६५ वर्षांच्या दरम्यान असावे. पोलिस पडताळणी प्रमाणपत्र आणि ७०० पेक्षा जास्त 'सिबिल स्कोअर' असणे आवश्यक आहे. ज्या ठिकाणी मायक्रो एटीएम आहे, तिथे बँकिंग लोकपाल (Ombudsman) आणि संबंधित बँकेची माहिती दर्शवणारा फलक असणे अनिवार्य आहे..५ अयशस्वी व्यवहार : 'मायक्रो एटीएम'वरून व्यवहार अयशस्वी झाला आणि ग्राहकाच्या खात्यातून पैसे वजा झाले, तर बँकेने एका ठराविक कालावधीत (सामान्यतः टी+पाच दिवस) ते पैसे पुन्हा जमा करणे आवश्यक आहे. विलंब झाल्यास ग्राहकाला दररोज १०० रुपये भरपाई देण्याचा नियम आहे'सबका साथ, सबका विकास' या उद्दिष्टानुसार डिजिटल इंडिया मोहिमेला या निर्णयामुळे मोठी गती मिळणार आहे. बँकिंग सेवा फक्त शहरापुरती मर्यादित न राहता ती आता प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.