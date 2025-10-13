Premium|GST 2.0 : निर्दोष जीएसटी अद्यापही एक मृगजळ...

राहुल रेणावीकरrahul@acuris.inसणासुदीच्या हंगामापूर्वी वस्तू व सेवाकराच्या (जीएसटी) दराचे सुसूत्रीकरण करून अनेक वस्तू स्वस्त झाल्याने बाजारपेठांमध्ये खरेदीला चालना मिळाली. त्यामुळे हा निर्णय स्वागतार्ह असला, तरी अंमलबजावणीला आठ वर्षे होऊनही अद्याप पेट्रोलियम उत्पादने, वीज, रिअल इस्टेट यांचा समावेश ‘जीएसटी’च्या अखत्यारित करण्याबाबत काहीही उल्लेख नाही. जीएसटी प्रणाली अधिक निर्दोष करण्यासाठी अनेक बाबींकडे लक्ष देण्याची अपेक्षा आहे. .वस्तू व सेवाकराच्या दरांचे (जीएसटी) सुसूत्रीकरण करण्यास जीएसटी परिषदेने मान्यता दिली असून, त्याचे नामकरण ‘जीएसटी २.०’ असे केले आहे. जीएसटी परिषदेच्या ५६व्या बैठकीत ठरल्यानुसार, जीएसटी कराचे आता ५ टक्के, १८ टक्के आणि ४० टक्के असे तीनच टप्पे राहणार आहेत. मात्र, मौल्यवान रत्ने व धातू किंवा दागिने यावरील सध्याचे ०.२५ टक्के, १.५० टक्के व ३ टक्के असे विशेष दर यापुढेही लागू राहतील. त्याखेरीस चार वस्तूंसाठी १२ टक्के दर आणि सहा वस्तूंसाठी २८ टक्के दर कायम राहणार आहे. याचा अर्थ ९९ टक्के वस्तू व सेवा या एकतर ५ टक्के किंवा १८ टक्के या दोनच कर श्रेणींत ठेवल्या असल्या, तरी हिशेब करताना अद्यापही ‘जीएसटी’चे आठ दर लागू आहेत, हे लक्षात ठेवावे लागेल. या परिवर्तनाला गेल्या २२ सप्टेंबरपासून म्हणजे देशभरात साजऱ्या झालेल्या नवरात्रोत्सवाच्या पहिल्या दिवसापासून सुरवात झाली. भविष्यात ‘जीएसटी’चा एकच दर ठेवण्याच्या उद्दिष्टाच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल असले, तरी ते यापूर्वीच उचलले जाणे गरजेचे होते. अगदीच नसण्यापेक्षा उशिरा बरे. तरीही हे बदल महिना सुरू होताना म्हणजे एक ऑक्टोबर २०२५ पासून अमलात आणले असते तर विवरणपत्र दाखल करणे व इतर नियमपूर्ती सुलभ झाली असती. .Premium|New GST Rates:जीएसटी कमी झाल्यानंतरही दुकानदार जुन्याच MRPने पैसे घेत असेल तर काय करायचं ?.आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी जीएसटी महसुलाची तूट साधारणतः ४८,००० कोटी रुपयांची आहे. त्यातील मोठा हिस्सा हा भरपाई उपकर काढून टाकण्यातून (जीएसटी दर २८ टक्क्यांवरुन ४० टक्क्यांवर वाढवण्यातून मिळालेल्या महसुली लाभाने केलेली भरपाई) येईल, तर उर्वरित हिस्सा सुमारे ४०० वस्तू व सेवांच्या पुरवठ्यावरील जीएसटी दरकपातीनंतरच्या महसुलाचा असेल. याआधीच्या आठ वर्षांत जीएसटी दरात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर कपात झाली नव्हती. या जीएसटी महसुलात केंद्राचा वाटा किती आणि राज्यांचा वाटा किती याचा तपशील उपलब्ध नाही आणि काही राज्यांनी बुडालेल्या महसुलाचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिगटाची स्थापना करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. .सर्वसामान्यांच्या लाभासाठी उपाय हवेतकरदरातील बदल ग्राहकांच्या हातात अधिक पैसा देईल; ज्यामुळे वस्तूंचा आणि सेवांचा खप वाढण्यास उत्तेजन मिळून पुढील काळात जीएसटी महसूल वाढण्याची अपेक्षा आहे, असे महसूल सचिवांनी म्हटले आहे. जीएसटी दर कमी केलेल्या वस्तूंची (वस्तू आणि सेवा दोन्ही) यादी तपासली, तर दर सुसूत्रीकरणाचा उद्देश स्पष्टपणे सर्वसामान्य माणसाला दिलासा देणे, हा आहे आणि ही गोष्ट स्वागतार्ह आहे. मात्र, जीएसटी अंमलबजावणीला आठ वर्षे झाल्यानंतरही पेट्रोलियम उत्पादने, वीज, मद्य, रिअल इस्टेट यांचा समावेश जीएसटी अखत्यारित करण्याबाबत काहीही उल्लेख नाही. ही उत्पादने समाजातील गरीब व श्रीमंत, शहरी व ग्रामीण अशा सर्व स्तरांकडून वापरली जातात. जीएसटीच्या जाळ्यातून त्यांना वगळण्याचा कर सोपान परिणाम (कॅस्केडिंग इफेक्ट) प्रचंड आहे. एकीकडे या क्षेत्रांतील व्यवसायांकडून इनपुट, इनपुट सर्व्हिसेस व कॅपिटल गुड्स यावर भरलेला जीएसटी हा त्यांच्या कामकाज खर्चाचा भाग बनतो, कारण पुरवठ्यावर देय असलेले उत्पादनशुल्क व राज्य मूल्यवर्धित कर यांच्या बदल्यात भरपाई (सेट ऑफ) उपलब्ध नाही. दुसरीकडे, व्यवसायांना आकारलेले उत्पादनशुल्क व राज्य मूल्यवर्धित कर हा त्यांचा खर्च ठरतो, कारण ते जीएसटी देण्याच्या बदल्यात त्याची भरपाई घेऊ शकत नाहीत. अखेर, सर्वसामान्य ग्राहकाला या दुहेरी सोपान परिणामाचा तडाखा सहन करावा लागतो, ज्यामुळे उत्पादने आणि सेवांची किंमत वाढते. केंद्र आणि राज्यांना सर्वसामान्य माणसाच्या कल्याणाची इतकीच काळजी असेल, तर ही उत्पादने लवकरात लवकर जीएसटी अखत्यारीत आणावीत, म्हणजे मूल्यसाखळीत अंतर्भूत केलेल्या ‘इनपुट करा’ची परतफेड व्यवसाय मिळवू शकतील आणि अंतिम ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळेल. हे प्रत्यक्षात यायचे असेल, तर घटनेने जोपासलेल्या सहकारी संघराज्य संकल्पनेतील चैतन्याला तातडीने गती देण्याची गरज आहे. त्यासाठी आणखी आठ वर्षे वाट पाहण्याची काहीच गरज नाही..Premium| Vehicle Sector: GST दरांमधील बदलांमुळे तुमच्या नवीन गाडीची किंमत खरंच कमी होणार?.व्यवसायांसाठी मोठा दिलासा गरजेचादेशभर कामकाज असलेल्या व्यवसायांना अपेक्षित असलेला आणखी एक दिलासा म्हणजे त्यांना एकच ‘जीएसटीएन’ क्रमांक लागू करणे. सध्या त्यांना त्यांचे कामकाज असलेल्या प्रत्येक राज्यात नावनोंदणी करावी लागते. पात्र इनपुट टॅक्स क्रेडिटच्या जीएसटी देण्याचा मागोवा ठेवावा लागतो, प्रत्येक राज्यातील विसंगतीशी जुळवून घ्यावे लागते, विविध राज्यांत विविध वापरकर्ता नावे व संकेत शब्द वापरुन जीएसटी विवरणपत्र दाखल करावे लागते, खप असलेल्या प्रत्येक राज्यात आयएसडी यंत्रणेद्वारे देणी हस्तांतर करावी लागतात. जीएसटी प्रक्रियेतील डिजिटल प्रगती, ऑटोमेशन आणि ‘जीएसटीएन’कडून तंत्रज्ञानात्मक प्रगतीचा अवलंब यामुळे या सुधारणांना मोकळीक देण्यास सध्याचा काळ अगदी योग्य आहे. अंतिमतः ‘जीएसटीएन’ खप होणाऱ्या राज्यांच्या हिश्श्याचे वाटप करू शकेल. हा एकच बदल या व्यवसायांसाठी मोठा दिलासा देऊ शकेल. पूर्वीच्या सेवाकर राजवटीत भारतभरासाठीची एकच नोंदणी देशभर ग्राह्य असायची, त्याचीच अंमलबजावणी आता केली जाऊ शकते. यातून जीएसटी लेखापरीक्षण व आढावा यासाठी एकत्रित दृष्टिकोनास वाव मिळू शकेल, जेथे एकतर केंद्रीय अथवा राज्य जीएसटी प्राधिकरण अधिकार वापरेल आणि संपूर्ण प्रक्रिया सुटसुटीत बनवेल. .साधीसोपी जीएसटी राजवट हवीकरदात्यांना आणि सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी विविध सवलती किंवा विशेष वागणुकीची व्यवहार्यता यासाठीच्या प्रारंभिक मर्यादेचा फेरआढावा जीएसटी अंमलबजावणीनंतर आठ वर्षांनी घेणे गरजेचे आहे. जीएसटी नोंदणी सक्तीने घेणे, रचना योजना, सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या सदस्यांना मासिक देखभाल शुल्कावर सूट यासाठीची प्रारंभिक मर्यादा हा यातील मुख्य मुद्दा आहे. तेराव्या वित्त आयोगाच्या ‘टास्क फोर्स’ अहवालातील संकल्पानुसार, भारतातील जीएसटी खऱ्या अर्थाने निर्दोष बनवायचा असेल, तर खूप काही करण्याची गरज आहे. जीएसटी सुधारणांचे खरे सुप्त सामर्थ्य अद्याप दिसलेले नाही आणि भारताची गणना चीनसारखी एक जागतिक उत्पादन केंद्र म्हणून करायची असल्यास अधिक साधीसोपी जीएसटी राजवट आणली पाहिजे; (लेखक ॲक्युरिस ॲडव्हायजर्स प्रा. लि.चे व्यवस्थापकीय संचालक असून, लेखातील मते त्यांची वैयक्तिक आहेत.)(अनुवाद - योगेश प्रभुणे, मुक्त पत्रकार). 