स्मार्ट माहिती : जीएसटी अपिलाची संधी

अॅड. गोविंद पटवर्धन, ज्येष्ठ करसल्लागारदेशात वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी एक जुलै २०१७ पासून लागू झाला. त्याला आता नऊ वर्षे झाली. मात्र, त्यासाठीचे न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) स्थापन करणे दीर्घकाळ लांबले होते. त्याचा सहा महिन्यांपूर्वी मुहूर्त लागला. मात्र, अद्याप कामकाज कुठे चालणार, याबाबत संदिग्धता आहे. परंतु, जीएसटी अपिले दाखल करण्याची संगणक प्रणाली तयार असून, ३१ मार्च २०२६ पर्यंत पहिल्या अपिलामधील ज्या ऑर्डर कळविण्यात आलेल्या आहेत, त्याविरुद्ध अपील दाखल करण्याची अंतिम मुदत ३० जून २०२६ आहे. .अपील करण्याची प्रक्रियासर्व अपिले इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने ‘जीएसटी एपीएल-०५’ फॉर्ममध्ये दाखल करावयाची आहेत. अपिलासाठी https://efiling.gstat.gov.in ही स्वतंत्र वेबसाइट आहे. इतर पूरक कागदपत्रे अपलोड करणे आवश्यक आहे. परंतु, पूरक कागदपत्रे म्हणजे काय याबद्दल संभ्रम आहे. अपिल करताना फॉंट, स्पेसिंग, कागदाचा आकार, पेजिंग, कागदपत्रांची क्रमवारी आदींबाबत खूप नियम आहेत. ज्या प्रकरणांमध्ये आदेश जीएसटी पोर्टलवर अपलोड केलेले नाहीत, अशा बाबतीत संबंधित आदेशाची ‘प्रमाणित प्रत’ किंवा योग्यरित्या प्रमाणित केलेली प्रत सात दिवसांत प्रत्यक्ष सादर करावी लागेल. वाद रक्कम ५० हजार रुपये किंवा कमी असल्यास अपील नाकारण्याचा अधिकार न्यायाधिकरणाला आहे. वाद विषय असलेला कर, इनपुट टॅक्स क्रेडिट वा दंडाच्या एक लाख रुपयांसाठी अपील दाखल करण्यापूर्वी एक हजार रुपये शुल्क भरावे लागेल (किमान शुल्क रु. ५,००० व कमाल रु. २५,०००)..परताव्यासारखी कोणतीही मागणी नसलेल्या अपिलासाठी पाच हजार रुपये शुल्क आहे. वाद विषय असलेल्या उर्वरित कर रकमेच्या १० टक्के रक्कम पूर्व-ठेव (pre-deposit) म्हणून भरावी लागते. पहिल्या अपिलाच्या वेळी भरलेल्या पूर्व-ठेवी व्यतिरिक्त ही रक्कम भरावी लागेल. फक्त दंडाशी संबंधित आदेशांच्या बाबतीत, दंडाच्या रकमेच्या १० टक्के रक्कम पूर्व-ठेव म्हणून भरावी लागते. ही तरतूद एक ऑक्टोबर २०२५ पासून लागू आहे. पूर्व-ठेव भरल्यानंतर उर्वरित वाद रकमेच्या वसुलीला आपोआप स्थगिती मिळते..ट्रिब्युनलच्या परवानगीशिवाय अपील अर्जात नमूद न केलेल्या मुद्द्यावर पक्षकाराचे म्हणणे ऐकून घेतले जाणार नाही, म्हणून अपील तयार करतानाच विचारपूर्वक सर्व मुद्दे घेणे श्रेयस्कर आहे. कनिष्ठ अधिकाऱ्यासमोर न मांडलेला मुद्दा ट्रिब्युनलसमोर मांडता येईल का? हा गहन प्रश्न आहे. एखादा मुद्दा कनिष्ठ अधिकाऱ्यासमोर मांडला गेला नसेल, तरी असे अतिरिक्त मुद्दे अपील अर्जातच समाविष्ट करणे हितावह आहे. सुनावणीच्या वेळी आक्षेप घेतल्यास, तो मुद्दा यापूर्वी का मांडला गेला नाही, याचे समर्थन अपीलकर्त्याला देता येईल..तांत्रिक अडचणीअपीलचा फाइलसाइज ठरावीक ‘एमबी’चाच असावा, अशा तरतुदीमुळे तांत्रिक अडचणी येऊ शकतात. तपशील आणि प्रक्रिया किचकट आहे. तांत्रिक चुकांमुळे अपील नाकारले जाऊ नये यासाठी प्रक्रिया समजून घेऊन काळजीपूर्वक अपील दाखल करावे. कागदपत्रांची पूर्वतयारी व्यवस्थित करणे गरजेचे आहे. व्यापाऱ्यांनी शेवटच्या दिवसापर्यंत थांबू नये..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.