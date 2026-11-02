GST Collection : जीएसटी संकलनात महाराष्ट्र देशात अव्वल! ऑक्टोबरमध्ये विक्रमी २३ टक्क्यांची वाढ

New Delhi : देशातील वस्तू आणि सेवा कराचे (GST) संकलन ऑक्टोबर २०२६ मध्ये मागील वर्षीच्या तुलनेत २३ टक्क्यांनी वाढून २.३१ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. गेल्या चार वर्षांतील ही सर्वाधिक वाढ आहे. सलग चौथ्या महिन्यात जीएसटी संकलनाने दोन लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. यापूर्वी सप्टेंबरमध्ये संकलनात १४.७ टक्के वाढ नोंदवण्यात आली होती. महाराष्ट्राने देशांतर्गत जीएसटी संकलनातील आपली आघाडी कायम राखली आहे. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.भारतात Condomवर किती GST घेतला जातो?.आयातीतून महसुलाला मोठा आधारऑक्टोबरमध्ये आयातीतून मिळणारा जीएसटी महसूल वार्षिक तुलनेत ४२.२ टक्क्यांनी वाढून ७२,२४६ कोटी रुपयांवर पोहोचला. देशांतर्गत व्यवहारांतून मिळणाऱ्या जीएसटी महसुलात १५.८ टक्के वाढ झाली असून, तो १.५९ लाख कोटी रुपयांवर गेला. निव्वळ जीएसटी महसूल २५.६ टक्क्यांनी वाढून २.०३ लाख कोटी रुपये झाला..Your Money: ऑनलाइन शॉपिंगमध्ये पैसे अडकले? ‘Refund will be processed shortly’ म्हणत कंपनी टाळाटाळ करतेय? मग असा मिळवा रिफंड!.या महिन्यात जीएसटी परताव्यांमध्येही वाढ झाली. एकूण परताव्यांची रक्कम ६.५ टक्क्यांनी वाढून २७,९३४ कोटी रुपये झाली. चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल ते ऑक्टोबर या कालावधीत सकल जीएसटी संकलन १३.२ टक्क्यांनी वाढून १४.७८ लाख कोटी रुपये झाले. याच कालावधीत निव्वळ संकलन १३ टक्क्यांनी वाढून १२.६९ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले..देशांतर्गत संकलनात महाराष्ट्र पुढेराज्यनिहाय आकडेवारीत महाराष्ट्राने देशांतर्गत जीएसटी संकलनात आघाडी कायम ठेवली. राज्यातून ऑक्टोबरमध्ये ३५,१५० कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला. गेल्या वर्षीच्या ऑक्टोबरच्या तुलनेत ही वाढ १३ टक्के आहे..कर्नाटकातून १५,९२२ कोटी रुपये, तर गुजरातमधून १३,५१६ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला. उत्तर प्रदेशात संकलन २४ टक्क्यांनी वाढून १०,२३५ कोटी रुपयांवर पोहोचले. आसाममध्ये ४७ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली आणि संकलन १,९३४ कोटी रुपये झाले. दिल्लीतील महसूल १० टक्क्यांनी वाढून ९,२९८ कोटी रुपयांवर गेला..सणासुदीतील मागणी, देशांतर्गत आर्थिक व्यवहार आणि आयातीतून मिळणारा महसूल हे संकलनातील वाढीच्या संदर्भातील महत्त्वाचे घटक आहेत. मात्र, या आकडेवारीवरून वाढीचे एकच कारण निश्चित करता येत नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.