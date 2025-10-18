Premium|zero GST on insurance : ‘जीएसटीमुक्ती’चा दिलासा

From 18% to 0%: India’s Bold GST Reform in the Insurance Sectorनीलेश साठेnbsathe@gmail.comकेंद्र सरकारने वस्तू आणि सेवाकराच्या दरात (जीएसटी) नुकतेच लक्षणीय बदल केले आहेत. वैयक्तिक विमा पॉलिसींवरील ‘जीएसटी’ गेल्या २२ सप्टेंबरपासून शून्य करण्यात आला आहे. म्हणजेच आता वैयक्तिक विम्यावर कोणताही ‘जीएसटी’ आकारला जाणार नाही. विमा नियामक व विकास प्राधिकरणाचा (इर्डा) सदस्य असल्यापासून मी याचा आग्रह धरला होता. आता अपेक्षित बदल झाला आहे. ही अतिशय सकारात्मक बाब आहे. वैयक्तिक विमा पॉलिसींवरील वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) गेल्या २२ सप्टेंबरपासून शून्य करण्यात आला आहे. हा निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह आहे. विम्यावर ‘जीएसटी’ लागू होण्याआधी आठ वर्षांपासून सेवाकर अस्तित्वात होता. प्रथम ८ टक्के, नंतर १० टक्के व नंतर १२ टक्के असा तो वाढत गेला आणि ‘जीएसटी’ येण्यापूर्वी तो १५ टक्के होता. ‘जीएसटी’ अंमलबजावणीच्या पूर्वीपासून सरकारने विमा हप्त्यावर सेवाकर लादला होता. ‘जीएसटी’ आल्यावर, तर त्या १५ टक्क्यांचा दर १८ टक्क्यांवर गेला. आता आपण उदाहरणादाखल हिशेब करू या. समजा, एखाद्याने दीड लाख रुपयांचा आरोग्य विमा घेतला आणि त्याचा हप्ता अंदाजे १० हजार किंवा १५ हजार रुपये येत असेल, तर त्यावर १८०० ते २००० रुपये करापोटी द्यावे लागत आहेत. दहा वर्षांत तुम्ही १.८० लाख रुपये भरले, तरी दाव्याची भरपाई करताना विमा कंपनी मात्र तुम्हाला आश्वासित रक्कम म्हणजे दीड लाख रुपयेच देणार आहे. तेथे करांसहित वाढीव रक्कम भरल्याचा युक्तिवाद चालत नाही. .दुसरी गोष्ट प्रीमियम वाढतो तसा ‘जीएसटी’ही वाढतो. कोविड महासाथीनंतर आपण हे बघितले आहे. आरोग्य विम्याचा हप्ता वाढला, की त्यावरचा जादाचा ‘जीएसटी’ही सरकार वसूल करते. त्यांनी का वाढीव दराने हप्त्यांवर ‘जीएसटी’ वसूल करावा? आम्ही वेळोवेळी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. अशा पद्धतीने ‘जीएसटी’ वसुली ही निर्दयी आहे, हे आम्ही सांगत होतो. उशिराने का होईना, ‘जीएसटी’ परिषदेने हा कर रद्द केला आहे. २२ सप्टेंबर २०२५ रोजी अथवा नंतर भरायच्या विमा हप्त्यांसाठी किंवा नवी पॉलिसी घेतल्यास त्याच्या हप्त्यांसाठी ‘जीएसटी’ देण्याची गरज नाही. आरोग्य विमा, मुदत विमा, एन्डोवमेंट पॉलिसी, युलिप पॉलिसी, पेन्शन पॉलिसी या प्रकारच्या वैयक्तिक पॉलिसींसाठी हा निर्णय लागू राहणार आहे. मात्र, गट विमा पॉलिसींवर (ग्रुप इन्शुरन्स), ग्रुप क्रेडिट लाइफ; तसेच ग्रुप हेल्थ पॅालिसींवर पूर्वीप्रमाणेच १८ टक्के ‘जीएसटी’ आकारला जाणार आहे. यावरही ‘जीएसटी’ परिषदेने पुनर्विचार करावा व यावरील ‘जीएसटी’सुद्धा रद्द करावा. अर्थात, हा निर्णय लोकांच्या दबावामुळे किंवा नाराजीमुळे झालेला नाही, कारण करसंकलन करण्याची सरकारची स्वतःची पद्धत असते..Premium|Guru Thakur: ‘‘मे आय?’’ कानामागून आलेल्या गोड आवाजानं मी दचकलो; पाहतो तर तीच..!.‘जीएसटी’चा परिणामपाच वर्षांपूर्वी ‘जीएसटी’चा महसूल महिन्याला एक लाख कोटी रुपयेही नव्हता, तोच सध्या महिन्याला दोन लाख कोटी रुपये मिळत आहे. याचे कारण म्हणजे लोकांचा वस्तू वापर (खप) वाढला आहे. ‘जीएसटी’ हा एक अप्रत्यक्ष कर आहे. तो वस्तूवर आकारला जातो, तेव्हा गरीब आणि श्रीमंत या दोघांच्याही खिशातून वसुली होते; पण कालांतराने गरिबांना त्याची जास्त झळ लागते आणि खपावर परिणाम होतो. गेल्या तीन वर्षांत शहरी भागातील वस्तूंचा खप वाढलेला नसून स्थिर आहे. कारण लोकांकडे पैसे नाहीत, बेरोजगारी वाढती आहे आणि त्यातच जगभरात सुरु असलेली युद्धे किंवा आपल्या देशावर एकाएकी लादलेले अवाजवी शुल्क अशी अनिश्चित स्थिती येते. अनिश्चिततेच्या परिस्थितीत लोकांवर मानसिक दडपण येते आणि ते शक्य तेवढा खर्च टाळतात. .Premium|GST 2.0 : निर्दोष जीएसटी अद्यापही एक मृगजळ....आपली अर्थव्यवस्था खपाधारित आहे. ५० टक्के ‘जीडीपी’ हा वस्तूंच्या खपातून येतो. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत वाढ व्हायची असेल, तर खप वाढायला हवा आणि खप वाढण्यासाठी लोकांच्या खिशात पैसे राहायला हवेत आणि ते एकतर रोजगारातून किंवा मग ‘जीएसटी’सारखा अप्रत्यक्ष कर कमी करून साध्य होते. हा बदल घडण्याचे आकस्मिक कारण म्हणजे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंच्या आयातीवर लादलेले अवाजवी शुल्क. या घडामोडीमुळे भारतीय उद्योगांना निर्यातीबाबत अनिश्चितता जाणवू लागली, ज्याची दखल सरकारला वेळीच घ्यावी लागली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट रोजीच ‘जीएसटी’ कपातीची घोषणा केली होती आणि ती महिनाभरात अमलातही आली. आता पूर्वीसारखे या कराचे चार दर (५ टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के व २८ टक्के) न राहता केवळ दोन टप्पे (५ टक्के आणि १८ टक्के) असे सुसूत्रीकरण झाले आहे. हे आधीच घडायला हवे होते. परंतु, ते आता घडले कारण त्याची गरज सरकारला भासली. दुसरे उदाहरण बघा. आजवर टीव्ही, रेफ्रिजरेटर, एअर कंडिशनर, वॉशिंग मशीन या वस्तू चैनीच्या (लक्झरी) म्हणून त्यावर २८ टक्के ‘जीएसटी’ लावला होता; पण गेली कित्येक वर्षे आपण बघतो आहोत, की या वस्तू आता अल्प उत्पन्न असलेले लोकही सर्रास खरेदी करत आहेत, कारण ती दैनंदिन गरज झालेली आहे. ही गोष्ट सरकारला याआधी कळायला हवी होती, ती आता कळली. प्रत्येक गोष्टीची वेळ यावी लागते हेच खरे!.कंपन्यांच्या मनमानीची अनाठायी भीतीकाहीजण अशी भीती बोलून दाखवतात, की एकीकडे ‘जीएसटी’ रद्द झाल्याचे निमित्त साधून विमा कंपन्या मर्जीनुसार हप्त्यांमध्ये वाढ करतील; पण विमाहप्ता हा मनाला वाटेल तसा आकारला जात नाही. त्यामागे काही गृहीतके असतात, शास्त्रीय आकडेवारी असते. पहिले गृहीतक म्हणजे मृत्यूदर. त्यात दिवसेंदिवस सुधारणा होत आहे. दुसरे म्हणजे विम्यात खर्च किती आहेत? कमिशन असेल, प्रशासकीय शुल्क असेल, भाडे आहे, वीजबिल आहे, दूरध्वनी बिल आहे. त्या आधारावर कंपनीतर्फे तिसरे गृहीतक मांडले जाते, की मिळणारा पैसा बाजारात गुंतवला तर त्यांना किती टक्क्यांनी व्याजदर मिळेल? त्यानंतर चौथे गृहीतक मांडले जाते, की हा विमा विकून आपल्याला किती नफा कमवायचा आहे आणि पत राखण्यासाठी (सॉल्व्हन्सी मार्जिन) किती पैसा राखून ठेवावा लागणार आहे? यातील महत्त्वाचे गृहीतक हे मृत्यूदर असते. एक हजार रुपये हप्ता ठेवलेला असतो, तेव्हा साधारण विम्यात मृत्यूदर (मॉर्टेलिटी) तर आरोग्य विम्यात रोगग्रस्तता (कमॉर्बिडिटी) गृहित धरुन त्या आधारे ७५० रुपयांची तरतूद करावी लागते म्हणजे ७५ टक्के मृत्यूदराकडे जातात, १५ टक्के खर्चापोटी जातात. (पहिल्या वर्षी कमिशनपोटी अगदी ३५ टक्के दिले, तरी पॉलिसी पूर्ण २० वर्षे चालल्यास पुढे केवळ पाच टक्केच कमिशन द्यावे लागते. ते जमेस धरुन खर्च १५ टक्के असतो.) व्याजदर पाच-सहा टक्क्यांपेक्षा जास्त असत नाही. नफ्याचे प्रमाण व पत तरतुदीसाठी दहा-पंधरा टक्क्यांची तरतूद केली जाते. पुन्हा हे सर्व विमा नियामक व विकास प्राधिकरणाच्या (इर्डा) नियमांनुसार करावे लागते. तेथे मनमानी चालत नाही..ग्राहकांची झाली बचत!‘जीएसटी’ येण्यापूर्वी विमा कंपन्या स्वतःची गृहीतके मांडून विमा हप्ता ठरवत; पण ‘जीएसटी’ लागू झाल्यावर सरकारने त्यांना सांगितले, की तुम्ही जो खर्च कराल त्यावर तुम्हाला ‘जीएसटी’ भरावाच लागेल मात्र, त्याची भरपाई (ऑफसेट) तुम्ही हप्त्यावर जो ‘जीएसटी’ भराल त्यातून करुन घेऊ शकता. सोप्या शब्दांत सांगायचे झाले, तर हप्ता १००० रुपये आहे. त्यावर १८ टक्के ‘जीएसटी’ म्हणजे १८० रुपये विमा कंपनी विमा ग्राहकांकडून जमा करून घेत असे. या १००० रुपयांवर कंपनीने आधीच १५० रुपये खर्च गृहित धरला आहे आणि १८ टक्के दराने २७ रुपये ‘जीएसटी’ भरायचा आहे. मग कंपनी सरकारला करापोटी देणार असलेल्या १८० रुपयांपैकी २७ रुपये कापून उरलेली १५३ रुपये रक्कम चुकती करत असे. ही जी २७ रुपये रक्कम कंपनी वळती करून घेऊ शकत असे, तिला ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’ म्हटले जाते. आता कंपनी ग्राहकांकडून ‘जीएसटी’ घेणार नसल्याने तिला ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’ही मिळणार नाही. म्हणजेच १५० रुपये खर्चावर कंपनीला जे २७ रुपयांचे उत्पन्नातून वजावट मिळत होती ती यापुढे मिळणार नाही. मात्र, खर्चावर ‘जीएसटी’ लागणारच आहे. ‘जीएसटी’ रद्द करण्यातून मिळालेला फायदा कंपन्यांनी ग्राहकांपर्यंत नक्कीच पोचवला आहे; पण त्यांचे जे नुकसान होणार आहे ती रक्कम कदाचित हप्त्यात समाविष्ट करून त्या ग्राहकांना १०२७ रुपये हप्ता आकारू शकतील; पण तेही नव्या पॉलिसींसाठी. सध्याच्या किंवा मुदतपूर्तीला आलेल्या पॉलिसींचा हप्ता असा वाढविण्याचा अधिकार विमा कंपन्यांना नाही. त्यामुळे नूतनीकरण हप्ता (रिन्युअल प्रीमियम) हा १००० रुपयेच राहील. विमा कंपनीला असे वाटले, की इनपुट टॅक्स क्रेडिट न मिळण्याने माझी योजना नफ्यात चालत नाही, तर तिला ती योजना माघारी घ्यावी लागेल, पुन्हा सादर करावी लागेल आणि भविष्यात जे लोक ती खरेदी करतील, त्यांना हप्ता १००० रुपयांवरुन १०२७ रुपयांवर नेण्यास ‘इर्डा’कडून मान्यता घ्यावी लागेल. मात्र, एक गोष्ट स्पष्ट आहे, कंपन्यांनी अशी वाढ केली तरी त्यात ग्राहकाची बचतच झाली म्हणावी लागेल, कारण आतापर्यंत १००० रुपये हप्त्यावर ग्राहकांना १८० रुपये म्हणजे एकूण ११८० रुपये मोजावे लागत होते. ती रक्कम आता १०२७ रुपये होईल..दीर्घकालीन परिणाम सकारात्मक विमा पॉलिसींवर ‘जीएसटी’ रद्द करण्याचा दीर्घकालीन परिणाम सकारात्मक असेल; पण आपल्याला एवढ्यावरच समाधान मानून चालणार नाही. विमा क्षेत्रात मोठे बदल होऊ घातले आहेत. ‘इर्डा’ने केलेल्या सुधारणा, आताची ‘जीएसटी’ कपात यानंतर पुढचे पाऊल म्हणजे विमा कायदा दुरुस्ती विधेयक संसदेच्या पुढील अधिवेशनात मांडले जाणार आहे. ते महत्त्वाचे आहे. शक्यता आहे, की या दुरुस्तीमुळे आयुर्विमा कंपन्यांना आरोग्य विमा आणि सर्वसाधारण विमा विकण्याची परवानगीही मिळेल किंवा एजंटांना कोणत्याही कंपनीचा विमा अधिकृतपणे विकण्याची मुभा मिळेल किंवा एखाद्या विमा कंपनीला देशभर कार्यालये उघडण्यापेक्षा ठराविक क्षेत्रात मर्यादित गुंतवणुकीत व्यवसाय करायचा असेल, तर तसेही करता येईल. ब्रिटनसारख्या देशात २०० आयुर्विमा कंपन्या कार्यरत आहेत आणि त्यांची लोकसंख्या भारताच्या तुलनेत केवळ एक सप्तमांश (२० कोटी) असेल. आपल्याकडे १४० कोटी लोकसंख्या आणि आयुर्विमा कंपन्यांची संख्या बघितली, तर केवळ २४ आहे. त्यामुळे आता हे बदल होतील तेव्हा विशिष्ट राज्यात नाव कमावलेल्या कंपनीला तेथेच विमा व्यवसाय सुरू करता येईल.एखाद्या कंपनीला अगदी मर्यादित क्षेत्रात किंवा विशिष्ट विमाप्रकाराची विक्री करण्याचा विमा व्यवसाय करायचा असेल म्हणजे उदा. एखाद्या विमा कंपनीला सर्व प्रकारच्या विम्यांचा परवाना न घेता केवळ वाहन विमाविक्रीच करायची असेल, तरी त्यांना अशी विमा कंपनी स्थापित करता येऊ शकेल. पुढील काळात अगदी कमी आणि परवडणाऱ्या भांडवलात विमा कंपनी उघडता येईल. शक्यता अनेक आहेत; पण जे घडेल ते विमा क्षेत्राला आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेला मजबूत बनवण्यासाठी निश्चितच चालना देईल, एवढे निश्चित..विम्यावरील 'जीएसटी' रद्द करण्याचा निर्णय क्रांतिकारीआपण आपल्या मूळ विषयाकडे वळू. विम्यावरील 'जीएसटी' रद्द करण्याचे पाऊल हे क्रांतिकारी ठरणार आहे. इतके दिवस आपण १०० रुपये हप्त्यांवर १८ रुपये कर आपल्या खिशातून व्यर्थ देत होतो. आता ते वाचणार असतील, तर आपण विमा संरक्षण वाढविण्याचा विचार करू. दुसरे म्हणजे अर्थशास्त्राच्या तत्त्वानुसार वस्तू स्वस्त होते तेव्हा तिचा खप वाढतो. विमा १८ रुपयांनी स्वस्त झाल्याने त्याचाही खप वाढून या बाजारपेठेत तेजी येईल. तिसरा फायदा म्हणजे लोक आवश्यक तेवढ्या आश्वासित रकमेचा विमा घेऊ लागतील. .मुदत विमा काहीच देत नाही. मृत्यू झाल्यास नॉमिनीला केवळ आश्वासित रक्कम मिळते. पूर्वी विमेदार हयातीत हप्त्यांवर १८ टक्के जाचक 'जीएसटी' भरत बसायचा, यातून आता सुटका झाली आहे. आता विम्याचा प्रसार वाढेल आणि विमासुरक्षेतील तफावत (प्रोटेक्शन गॅप) जी आज ७० ते ८० टक्के इतकी मोठी आहे, ती कमी होण्यास मदत होईल. विमासुरक्षेतील तफावत म्हणजे व्यक्तीला किती आश्वासित विम्याची गरज आहे वजा त्याच्याकडे सध्या असलेला आश्वासित विमा. ही तफावत युरोपीय देशांत १० ते २० टक्के आहे आणि आपल्याकडे ८० टक्के. विमा स्वस्त झाल्याने ती पोकळी भरून निघेल. विम्याचे दर थोडेफार वाढले, तरी 'जीएसटी'चा बोजा दूर झाल्याने ते विमा खरेदीदारांसाठी प्रोत्साहकच ठरेल.(लेखक भारतीय विमा नियामक व विकास प्राधिकरणाचे (इर्डा) माजी सदस्य व एलआयसी म्युच्युअल फंडाचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. ) 