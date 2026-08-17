अर्थभान : एचडीएफसी बँकेचा शेअर का घसरतोय?

प्रियांका कुलकर्णी, चार्टर्ड अकाउंटंट-सीएगेल्या काही महिन्यांत एचडीएफसी बँकेच्या शेअरच्या भावात मोठी घसरण झाली आहे. हा शेअर १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी सुमारे ७२९ रुपयांवर होता आणि तो ५२ आठवड्यांच्या उच्चांकापेक्षा सुमारे २८.५५ टक्के खाली होता. या शेअरबाबत बाजाराने सावध भूमिका घेतल्याचे दिसते. काही दिवसांपूर्वी जागतिक कंपनी ‘जेफरीज’चे ग्लोबल हेड ऑफ इक्विटी स्ट्रॅटेजी ख्रिस वूड यांनी त्यांच्या भारतातील दीर्घकालीन गुंतवणूक पोर्टफोलिओमधून एचडीएफसी बँकेचा शेअर वगळला. त्यामुळे या शेअरवरील दबावाची चर्चा वाढली. .नेमके काय बदलले?यासाठी सर्वप्रथम एचडीएफसी लि. आणि एचडीएफसी बँकेच्या विलीनीकरणाकडे बघावे लागेल. एचडीएफसी लि. ही गृहनिर्माण वित्तसंस्था २०२३ मध्ये एचडीएफसी बँकेत विलीन झाली, त्यानंतर बँकेचा आकार मोठ्या प्रमाणावर वाढला आणि मोठ्या ताळेबंदाचा भाग बँकिंग नियामक चौकटीत आला. त्यामुळे निधीवापरावर मर्यादा आल्या व कर्जवाढीसोबत ठेवीवाढीचे आव्हानही उभे राहिले. अर्थात, बँकेच्या सध्याच्या अडचणींचे मूळ केवळ या विलीनीकरणात नाही. त्यातील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो ठेवींच्या रचनेचा. चालू व बचत खाते अर्थात ‘कासा’ (सीएएसए) ठेवी हा बँकेसाठी तुलनेने स्वस्त निधीचा स्रोत असतो. या ठेवींचा वाटा कमी झाला आणि महाग मुदत ठेवी वाढल्या, तर बँकेचा निधीचा खर्च वाढतो. त्याचा परिणाम निव्वळ व्याज नफ्यावर (एनआयएम) होऊ शकतो. बँकेचा जून तिमाहीत ‘कासा’ ठेवींचा वाटा सुमारे ३२ टक्क्यांवर आला, तर मुदत ठेवी वर्षभरात १७.४ टक्क्यांनी वाढल्या. म्हणजेच बँकेसाठी ठेवींची रचना खर्चिक होत असल्याचे चित्र आहे, तरीही बँकेची मूलभूत व्यवसायक्षमता कमकुवत झालेली आहे, असे म्हणता येणार नाही. जून तिमाहीत तिचा निव्वळ नफा १९,०६० कोटी रुपये, तर व्याजउत्पन्नही सात टक्के वाढले. त्यामुळे सध्याचे आव्हान हे व्यवसायातील घसरणीपेक्षा वाढीची गुणवत्ता, निधीचा खर्च व नफाक्षमता यांच्याशी संबंधित आहे..व्यवस्थापनावरील विश्वासाची कसोटीयासोबतच व्यवस्थापनाशी संबंधित घडामोडींनीही गुंतवणूकदारांच्या चिंतेत भर घातली. मार्च २०२६ मध्ये एचडीएफसी बँकेचे तत्कालीन अंशकालीन अध्यक्ष अतनू चक्रवर्ती यांनी अचानक राजीनामा दिला. त्यांच्या राजीनामापत्रातील काही निरीक्षणांमुळे बँकेतील व्यवस्थापनपद्धती व नैतिक मूल्यांबाबत प्रश्न निर्माण झाले. बाह्य कायदे संस्थांच्या मदतीने या आरोपांची स्वतंत्र कायदेशीर चौकशी करण्यात आली. याबाबत जून २०२६मध्ये बँकेने जाहीर केलेल्या निष्कर्षानुसार, या पुनरावलोकनात चक्रवर्ती यांनी उपस्थित केलेल्या चिंतांना समर्थन देणारे पुरावे आढळले नाहीत. मात्र, चक्रवर्ती यांनी या कायदेशीर पुनरावलोकनाच्या प्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित केले. याचा परिणाम बँकेच्या प्रतिमेवर व गुंतवणूकदारांच्या विश्वासावर झाला..‘एमएसआरडीसी’ प्रकरणत्यानंतर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ अर्थात ‘एमएसआरडीसी’च्या ठेवींशी संबंधित २.५ टक्के अतिरिक्त व्याज देण्याच्या प्रकरणाने बँकेच्या अंतर्गत नियंत्रण आणि व्यवहारपद्धतीबाबत पुन्हा प्रश्न उपस्थित केले. २३ जुलै २०२६ रोजी विशेष शिस्तपालन समितीने दिलेल्या अहवालानुसार, संबंधित कर्मचाऱ्यांचे वर्तन ‘बिझनेस ओव्हररीच’, म्हणजेच व्यावसायिक उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी बँकेच्या निर्धारित चौकटीच्या पलीकडे जाणारे असले, तरी त्यामध्ये वैयक्तिक आर्थिक फायदा किंवा गैरहेतू नाही, असे बँकेने स्पष्ट केले. या प्रकरणात व्यवस्थापकीय संचालक शशिधर जगदीशन, मुख्य वित्त अधिकारी श्रीनिवासन वैद्यनाथन व रिटेल ॲसेट्सचे ग्रुप हेड अरविंद व्होरा यांना दंड करण्यात आला. इतर संबंधित कर्मचाऱ्यांनाही इशारे देण्यात आले. या कारवाईमुळे बँकेने अंतर्गत उत्तरदायित्वाची प्रक्रिया राबवली, हे स्पष्ट झाले असले, तरी गुंतवणूकदारांसाठी नियामक अनुपालन, अंतर्गत नियंत्रण आणि व्यवस्थापनाची निर्णयप्रक्रिया हे मुद्दे महत्त्वाचे ठरले आहेत..या पार्श्वभूमीवर, एचडीएफसी बँकेच्या शेअरचा केवळ भाव पाहणे पुरेसे नाही, तर ठेवींची वाढ, कासा ठेवींचा वाटा, निधीचा खर्च व ‘एनआयएम’, कर्जगुणवत्ता आणि गुंतवणूकदारांचा व्यवस्थापनावरील विश्वास किती लवकर पूर्ववत होतो? या मुद्द्यांकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे. बँकेचा नफा व कर्जवाढ सकारात्मक आहे. त्यामुळे बँकेच्या व्यवसायातील बदल व जोखमींचे नव्याने मूल्यमापन करण्याची संधी म्हणून पाहणे अधिक योग्य ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.