लठ्ठपणा आणि प्री-डायबेटिक स्थिती

आजच्या धावपळीच्या जीवनात चुकीच्या खाण्याच्या सवयी आणि वाढता मानसिक ताण यामुळे लठ्ठपणा (Obesity) ही महिलांमधील सर्वांत मोठी समस्या बनली आहे. कंबर आणि पोटावर वाढलेली चरबी केवळ सौंदर्याचा प्रश्न नसून तो ‘प्री-डायबेटिक’ (Prediabetic) स्थितीचा म्हणजे मधुमेहाच्या उंबरठ्यावर असण्याचा इशारा आहे. या टप्प्यावर रक्ताची नियमित तपासणी (HbA१c) केली, तर केवळ आहार आणि व्यायामाने मधुमेह पूर्णपणे रोखता येतो. मात्र, तपासणीअभावी हा ‘सायलेंट किलर’ शरीरात घर करतो आणि थेट किडनी किंवा हृदयावर घाला घालतो तेव्हाच महिलांना त्याची जाणीव होते..कॅन्सर प्री-चेकअपमहिलांमध्ये स्तनांचा आणि गर्भाशय मुखाचा कर्करोग यांचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात या आजारांची लक्षणे जाणवत नाहीत. म्हणूनच ‘कॅन्सर प्री-चेकअप’ किंवा स्क्रीनिंग अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मॅमोग्राफी आणि पॅपस्मीअर यांसारख्या चाचण्या कर्करोग होण्यापूर्वी किंवा अगदी प्राथमिक अवस्थेत असतानाच निदान करण्यासाठी उपयुक्त ठरतात..हार्मोनल असंतुलनवेळेवर तपासणी न केल्याने हार्मोन्सचे असंतुलन (PCOD/thyroid) आणि शरीरातील जीवनसत्त्वांची कमतरता याकडे दुर्लक्ष होते. चाळिशीनंतर हाडांची झीज आणि रक्तअल्पता (ॲनिमिया) यामुळे महिलांचे शरीर आतून पोखरले जाते. यासाठी सीबीसी आणि व्हिटॅमिन्स टेस्ट कराव्यात..आरोग्य विमा आणि वेलनेस पॅकेजआज अनेक आरोग्य विमा कंपन्या ‘वेलनेस पॅकेज’अंतर्गत वार्षिक मोफत तपासणीची सुविधा देतात. मोफत आरोग्य तपासणीची रक्कम विमा रकमेनुसार वाढत जाते. दुर्दैवाने, केवळ कमी प्रीमियम आणि स्वस्तातील पॉलिसीच्या नादात अशा योजना निवडल्या जातात, ज्यात प्रतिबंधात्मक तपासण्यांचा समावेश नसतो. सध्या विमा पॉलिसीमध्ये, तुम्ही नियमित चालण्याचा व्यायाम करत असाल, तर तुम्हाला प्रीमियमवर डिस्काउंटही मिळतो. याकरिता कंपनीतर्फे एक ॲप पुरवले जाते, ज्यात तुम्ही दररोज किती चालता याचा वर्षभर आढावा घेण्यात येतो. त्याप्रमाणे पाच टक्के ते २५ टक्के डिस्काउंट दिला जातो..\rथोडक्यात, नियमित आरोग्य तपासणी दीर्घायुष्याकरिता महत्त्वाची आहे. वाढदिवसाचे किंवा सणांचे नियोजन करतो, तसे वर्षातून एकदा स्वतःच्या आरोग्य तपासणीचे नियोजन करणे गरजेचे आहे. महिला दिनाचे औचित्य साधून महिलांनी स्वतःला आरोग्याची निगा आणि प्रतिबंधात्मक आरोग्य तपासणीची तसेच आरोग्य विम्याची भेट देणे अतिशय समर्पक ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.