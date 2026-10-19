IDBI Bank Sale: आयडीबीआय बँकेची विक्री : ‘एलआयसी’ची चांदी

नीलेश साठे, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञजानेवारी २०१९ मध्ये जेव्हा भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीने आयडीबीआय बँकेतील आपला हिस्सा ५१ टक्क्यांपर्यंत वाढवला तेव्हा सरकारच्या दबावामुळे ‘एलआयसी’ने आर्थिकदृष्ट्या दुबळ्या (नॉन परफॉर्मिंग ॲसेट्स तब्बल २० टक्क्यांहून अधिक) असलेल्या बँकेत गुंतवणूक करून विमेदारांचे नुकसान केले अशी सार्वत्रिक चर्चा झाली होती. ‘एलआयसी’ने मात्र, आपण ही बँक चालवायला घेतली नसून, ही धोरणात्मक (स्ट्रॅटेजिक) गुंतवणूक आहे, योग्य वेळी आम्ही आमचा हिस्सा विकणार आहोत, हे वारंवार जाहीर केले, तरीदेखील बराच काळ या व्यवहाराकडे संशयाने पाहिले जात होते आणि ‘एलआयसी’ला अनेकदा आपली भूमिका ठामपणे स्पष्ट करावी लागली होती. .Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...जानेवारी २०१९ पूर्वीदेखील या बँकेत आठ ते दहा टक्के इतकी भागीदारी ‘एलआयसी’ची होती. मात्र, त्यावेळी आयडीबीआय बँकेची आयुर्विमा क्षेत्रात फेडरल बँकेच्या भागीदारीमध्ये एक उपकंपनीसुद्धा कार्यरत होती. भारतीय विमा नियामक व विकास प्राधिकरणाच्या म्हणजे ‘इर्डा’च्या नियमानुसार या गुंतवणुकीस मान्यता हवी होती तेव्हा ‘इर्डा’ने ‘एलआयसी’ला मान्यता देण्यापूर्वी ‘एलआयसी’कडून हमी घेतली होती, की ‘एलआयसी’ ही गुंतवणूक नजीकच्या काळात कमी करेल. ‘एलआयसी’ने प्रचलित किमतीनुसार तेव्हा प्रतिशेअर ६१ रुपये भावाने बँकेतील आपला हिस्सा ५१ टक्के इतका वाढवला, ज्यासाठी ‘एलआयसी’ने तब्बल २१,६२४ कोटी रुपये इतकी रक्कम खर्ची घातली होती आणि त्याचवेळी ही बँक सरकारी बँक न राहता खासगी झाली..सुरुवातीचा काळपूर्वी १०० रुपयांच्या आसपास असणारा हा शेअर ‘एलआयसी’ने ६१ रुपये भावाने घेतला. मात्र, कोविड महासाथीच्या काळात मार्च २०२० मध्ये हा शेअर १७ रुपयांवर आला, तेव्हादेखील पुन्हा ‘एलआयसी’च्या गुंतवणुकीवर ताशेरे ओढण्यात आले. मात्र, बँकेने २०२१ पासून कात टाकण्यास सुरुवात केली आणि रिझर्व्ह बँकेने बँकेवर घातलेले निर्बंध (प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह ॲक्शन) उठवले. त्यानंतर लगेचच बँक तोट्यातून बाहेर, तर आलीच पण २०२२-२३, २३-२४ आणि २४-२५ या आर्थिक वर्षात बँकेने गुंतवणूकदारांना भरघोस लाभांशसुद्धा दिला. स्वाभाविकच आयडीबीआय बँकेचा शेअर वाढत वाढत ८५ रुपयांपर्यंत पोचला..‘फेअरफॅक्स’ला हिस्साविक्रीअनेक वर्षांपासून सरकार आयडीबीआय बँकेतील हिस्सा विकून निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत होते; पण व्यवहार नेहमी अडकत होता, कधी खरेदीदार नियम पाळू शकत नव्हते, तर कधी सरकारला किंमत पसंत नव्हती. केंद्र सरकारने टोरांटो, कॅनडास्थित अनिवासी भारतीय प्रेम वत्स यांच्या फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्स या कंपनीला आयडीबीआय बँकेतील ६०.७२ टक्के हिस्सा विकण्यास नुकतीच मंजुरी दिली. व्यवहाराची किंमत ५२,८७८ कोटी रुपये आहे. विक्रीनंतर सरकारचा हिस्सा १५ टक्के आणि ‘एलआयसी’चा हिस्सा १९ टक्के राहील..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...‘एलआयसी’ला फायदा‘एलआयसी’ला २०१९ मध्ये गुंतविलेल्या २१,६२४ कोटी रुपयांच्या रकमेवर आजवर २४३४ कोटी रुपयांचा लाभांश मिळाला, तर या व्यवहारातून ३०.२४ टक्के भागभांडवल विक्रीतून २६,३२५ कोटी रुपये इतकी रक्कम मिळणार आहे आणि तरीही आयडीबीआय बँकेत ‘एलआयसी’ची १९ टक्के (२०४.२९ कोटी शेअर) भागीदारी शिल्लक राहणार आहे, ज्याचे आजचे मूल्य आहे १२,४६१ कोटी रुपये. गणित मांडले, तर एलआयसीने २०१९ मध्ये केलेल्या या व्यवहारातून दसादशे १४ टक्के उत्पन्न मिळविले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.