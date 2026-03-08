Professional Tax changes: व्यवसायकराबाबत महत्त्वाचे बदल

-ॲड. सुकृत देव, करसल्लागारव्यवसायकर कायदा १९७५ प्रमाणे प्रत्येक व्यक्ती, संस्था किंवा कंपनीने व्यक्तिगत व्यवसायकर किंवा जी व्यक्ती, मालक, संस्था किंवा कंपनी आपल्याकडे नोकरी करीत असलेल्या व्यक्तीचा व्यवसायकर कापत असते, त्यांनी या व्यक्तीचा व्यवसायकर व त्याचे ऑनलाइन विवरणपत्र भरणे गरजेचे आहे. व्यक्तिगत व्यवसायकर हा प्रत्येक व्यक्ती किंवा मालक जो कोणताही व्यवसाय, धंदा किवा नोकरी करत असेल, त्यांनी वार्षिक २५०० रुपये ३० जून २०२६ पर्यंत भरणे आवश्यक आहे. .व्यवसायकर ऑनलाइन नोंदणी, विवरणपत्र दाखल करणे, ई-पेमेंट आदी https://www.mahagst.gov.in/ या संकेतस्थळावर जाऊन करायला लागते. वस्तू व सेवाकर, व्यवसायकर विवरणपत्र व इतर अनुपालन आदीसाठी सध्या राज्य सरकारने जुने संकेतस्थळ https://www.mahagst.gov.in/ विकसित केले आहे. त्यावर माहिती भरताना व्यापारी, करसल्लागार आदींना अनेक अडचणी येत आहेत. उदा. नोंदणी करताना, मोबाईल ओटीपी न येणे, जुना डेटा न दिसल्याने, विवरणपत्र न भरल्याच्या नोटिसा येत आहेत. यासाठी संघटनांकडून प्रतिनिधित्व पत्र देण्यात आले आहे.व्यवसायकरातील बदल१ नव्या सूचनापत्रकानुसार, (२८ फेब्रुवारी २०२६ ची अधिसूचना) व्यवसायकर विवरणपत्र सुधारित नियम ११ (३) प्रमाणे :प्रत्येक मालकांनी वार्षिक कापलेला किंवा भरलेला व्यवसायकर एक लाख रुपयांहून कमी आहे, त्या मालकांनी वार्षिक विवरणपत्र ३१ मार्चच्या आत भरावयाचे असते, ही तारीख बदलून १५ मार्च २०२६ करण्यात आली आहे.प्रत्येक मालकांनी वार्षिक कापलेला किंवा भरलेला व्यवसायकर एक लाख रुपयांहून अधिक असेल, त्या मालकांनी प्रत्येक महिन्याला विवरणपत्र भरणे आवश्यक आहे, हे विवरणपत्र महिन्याच्या शेवटच्या दिवसाच्या आत भरण्याची तारीख, आता प्रत्येक महिन्याच्या १५ तारखेच्या आत करण्यात आली आहे.२ व्यवसायकर ऑनलाइन विवरणपत्र वार्षिक किंवा मासिक वेळेत न भरल्यास २०० रुपये व १००० रुपये दंड भरावा लागतो..३व्यवसायकरामध्ये एक एप्रिल २०२३ पासून जे बदल केले गेले आहेत, याची अनुसूची खालीलप्रमाणे :व्यक्तींचा वर्ग कराचा दरप्रत्येक व्यक्तीचामासिक पगार –पुरुषांसाठी१) ७,५०० रुपयांपेक्षा कमी२) ७,५०० रुपयांपेक्षा जास्त मात्र, १०,००० रुपयांपेक्षा कमी३) १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त- 0- १७५ प्रतिमहिनादरवर्षी २५०० रुपये भरण्याची पद्धत१) रुपये २०० प्रति महिना फेब्रुवारी सोडून२) रुपये ३०० फेब्रुवारी महिन्यासाठीमहिलांसाठी१) २५,००० रुपयांपेक्षा कमी२) २५,००० रुपयांपेक्षा जास्त - 0-दरवर्षी २५०० रुपये भरण्याची पद्धत१) फेब्रुवारी महिना वगळून सर्व महिन्यांसाठी दरमाह २०० रुपये.२) फेब्रुवारी महिन्यासाठी ३०० रुपये..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.