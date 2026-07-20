अर्थबोध : प्राप्तिकर परताव्यासाठी दावा करताना...

ॲड. सुकृत देव, कर सल्लागारआर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी (आकारणी वर्ष २०२६-२७) नव्या करप्रणालीनुसार प्राप्तिकर विवरणपत्र भरताना उत्पन्न १२ लाख रुपयांच्या (पगारदार व्यक्तींना १२ लाख ७५ हजार रुपये) खाली आहे; पण प्राप्तिकर (टीडीएस/टीसीएस) कापलेला असेल किंवा आगाऊ करभरणा आदीमुळे कररक्कम सरकार जमा असल्यास, अशा वेळेस परतावा (रिफंड) मिळविण्यासाठी प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करावे लागेल, तरच भरलेली किंवा कापलेली कराची रक्कम परत मिळू शकेल. हा परतावा जलद मिळण्यासाठी विवरणपत्र भरताना काळजी घेणे आवश्यक आहे..परतावा जलद मिळण्यासाठी...१ प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करताना किंवा केल्यानंतर देखील, आधीच्या वर्षात प्राप्तिकर देय रक्कम कोणती नाही ना, ते बघावे, म्हणजे ती परताव्याशी समायोजित (ॲडजस्ट) होणार नाही ना, हे तपासणे आवश्यक आहे. आधीच्या वर्षातील प्राप्तिकर देय रक्कम मान्य असेल, तर भरणे गरजेचे आहे.२ विवरणपत्रामध्ये परतावा आहे, हे बघताच, ज्या बँक खात्यात तुम्हाला ती रक्कम जमा होणे अपेक्षित आहे, ते बँक खाते प्रमाणित (validate) होत आहे, याची खात्री करून घ्यावी. अनेकदा करदात्याची प्राप्तिकर पोर्टलवर एकाहून अधिक बँक खाती नोंदवलेली असतात.३ परतावा मिळण्याआधी प्राप्तिकर सूचनापत्रक (इंटिमेशन) येणे खूप गरजेचे आहे, ते आले आहे का? हे बघावे.४ प्राप्तिकर खात्याच्या लक्षात आलेले नाहीत किंवा त्यांच्या माहितीशी जुळलेले नाहीत,असे काही व्यवहार तुम्ही विवरणपत्रामध्ये दाखवलेले नाहीत, याची खात्री करावी. अन्यथा, परतावा मिळण्यास विलंब होऊ शकतो..५ प्राप्तिकर विवरणपत्रामध्ये उत्पन्नाचे एकापेक्षा अधिक स्रोत आणि व्यवहार असतील, तर (उदा. शेअर, म्युच्युअल फंड, सोने, रोखे, प्रॉपर्टी व्यवहार आदींमधून झालेला भांडवली लाभ) तर परतावा मिळण्यास वेळ लागू शकतो. कारण अशा प्रकरणात प्राप्तिकर विभाग अतिरिक्त तपासणी करू शकतो.६ उच्च मूल्याचे व्यवहार बँक खात्यात किंवा वार्षिक माहितीपत्र (AIS/TIS) किंवा ई-कॅम्पेनमध्ये आढळल्यास परतावा येण्यास उशीर होऊ शकतो. याबाबत विचारणा होण्याची शक्यता असल्याने करदात्याने उत्तर तयार ठेवणे गरजेचे आहे.प्राप्तिकर परतावा मिळण्यास विलंब झाल्यास, तो का झाला आहे, त्यामागचे नेमके कारण काय आहे, ते तपासा. परतावा मिळणे अपेक्षित असेल आणि तो मिळालाच नाही, तर प्राप्तिकर विभागाच्या प्रभाग केंद्रावर जाऊन प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांकडे शहानिशा करणे गरजेचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.