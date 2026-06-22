करकायदा : प्राप्तिकर विवरणपत्र कोणी भरावे?

डॉ. दिलीप सातभाई ज्येष्ठ चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करण्यासाठी ठरविलेल्या निकषांनुसार, करदात्याचे उत्पन्न करमुक्त मर्यादेपेक्षा कमी असले, तरी काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये; तसेच करपात्र उत्पन्न करमाफीच्या मर्यादेपेक्षा कमी असल्यास, अधिसूचना ३७/२०२२ अंतर्गत प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक ठरते. .कोणत्याही करदात्याची गेल्या आर्थिक वर्षात व्यापार-धंद्यातील एकूण विक्री, उलाढाल किंवा ढोबळ जमा रक्कम, ६० लाख रुपयांपेक्षा जास्त झाल्यास किंवा कोणत्याही बौद्धिक व्यवसाय करणाऱ्या म्हणजे डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, सीए, आर्किटेक्ट आदी करदात्याचे गेल्या आर्थिक वर्षात त्याच्या व्यवसायातील एकूण ढोबळ उत्पन्न दहा लाख रुपयांपेक्षा जास्त झाल्यास; वा कोणत्याही करदात्याची गेल्या आर्थिक वर्षात उद््गम करकपात आणि उद््गमावर जमा केलेल्या कराची रक्कम व्यक्तीच्या बाबतीत, २५ हजार रुपये (ज्येष्ठ नागरिकांच्याबाबतीत ५० हजार रुपये) किंवा त्याहून अधिक झाल्यास; अथवा गेल्या आर्थिक वर्षात व्यक्तीच्या एका किंवा अधिक बचत बँक खात्यात जमा झालेली एकूण रक्कम ५० लाख किंवा त्याहून अधिक असल्यास प्राप्तिकर विवरणपत्र भरणे गरजेचे आहे..करपात्र मर्यादेपेक्षा अधिक उत्पन्नप्राप्तिकर कायद्यात दोन करप्रणाली सध्या प्रचलित आहेत. जुन्या करप्रणालीमध्ये करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा सर्वसामान्य करदात्यांसाठी २.५० लाख रुपये, ६० ते ८० वर्षे वयोगटातील नागरिकांसाठी तीन लाख रुपये, ८० वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या नागरिकांसाठी पाच लाख रुपये अशी आहे. अनिवासी नागरिकांना वयपरत्वे मर्यादा वाढत नाही व करसवलतही मिळत नाही. सर्व करदात्यांचे करपात्र उत्पन्न अंगीकारलेल्या करप्रणालीनुसार, प्राप्तिकर कायद्यातील पात्र असलेल्या सर्व कलमातील वजावटी विचारात घेतल्यानंतर करमुक्त मर्यादेपेक्षा कमी झाल्यास त्यांना आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी (आकारणी वर्ष २०२६-२७) प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करणे अनिवार्य आहे. हाच नियम नव्या करप्रणालीतही लागू आहे. करदात्यांमध्ये एक चुकीचा समज आहे, की उत्पन्नातून कायदेशीर वजावटी घेतल्यानंतर उत्पन्न करपात्र होत नसेल, तर विवरणपत्र भरले नाही तरी चालते. परंतु, वस्तुस्थिती तशी नाही..प्राप्तिकर कायदा कलम १३९(२)(ब)अ. गेल्या आर्थिक वर्षात व्यक्तीच्या एका किंवा अधिक चालू बँक खात्यात जमा झालेली एकूण रक्कम शंभर लाख किंवा त्याहून अधिक असल्यास. येथे ‘बँक’ असा शब्द वापरला असल्यामुळे पोस्ट ऑफिसच्या चालू खात्यांमध्ये असलेल्या भरण्यासाठी हा नियम लागत नाही; पण सहकारी बँका समाविष्ट होतात.ब. तुम्ही स्वतःसाठी किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीसाठी परदेशी प्रवासावर दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम खर्च केली असल्यास.क. करदात्याचा वार्षिक वीज खर्च एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास.ड. करदात्यास परदेशातून मालमत्तेतून उत्पन्न मिळत असल्यासइ. करसवलत विचारात घेऊन करपात्र उत्पन्न नसल्यासही विवरणपत्र दाखल करणे आवश्यक आहे.फ. कंपनी, भागीदारी फर्म, विद्यापीठ, कलम ३५(i)(ii) अंतर्गत उद्धृत महाविद्यालये, संशोधन संस्था, न्यूज एजन्सी, कलम १०(२३) अंतर्गत कार्य करणाऱ्या शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, इतर संस्था; तसेच व्यापारी न्यास, ट्रेड युनियन अशा स्वरूपाच्या संस्थांना उत्पन्न असले नसले, तरी प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करणे अनिवार्य आहे..इतर ऐच्छिककरदात्यास व्याज वा लाभांश मिळताना करकपात झाली असेल आणि त्याचा परतावा मागण्यासाठी; तसेच व्यवसायातील तोटा पुढे ओढण्यासाठी विवरणपत्र भरणे आवश्यक आहे; उत्पन्न करपात्र नसले तरी. बँकेतून कर्ज काढायचे असेल किंवा परदेशात जाण्यासाठी व्हिसा अर्ज करायचा असेल किंवा मोटार अपघात दावा प्राधिकरणात अपघाताची नुकसान भरपाई मागायची असेल, किंवा क्रिमीलेअरचे फायदे घेण्यासाठी किंवा लाडकी बहीण वा त्यासारख्या सरकारी योजनांचे फायदे घ्यायचे असतील, तर उत्पन्नाचा खात्रीशीर पुरावा म्हणून प्राप्तिकर विवरणपत्र मानले जाते. त्यामुळे प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करणे महत्त्वाचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.