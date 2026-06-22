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करकायदा : प्राप्तिकर विवरणपत्र कोणी भरावे?

उत्पन्न करमुक्त मर्यादेपेक्षा कमी असले तरी ठराविक व्यवहार, बँक ठेवी, वीजबिल, परदेश प्रवास खर्च, टीडीएस इत्यादी निकषांमुळे आयकर विवरणपत्र भरणे अनिवार्य; करदात्यांमधील गैरसमज दूर करणारे मार्गदर्शन
Mandatory ITR Filing: Statutory Conditions (Notification 37/2022)

Mandatory ITR Filing: Statutory Conditions (Notification 37/2022)

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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डॉ. दिलीप सातभाई ज्येष्ठ चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए

प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करण्यासाठी ठरविलेल्या निकषांनुसार, करदात्याचे उत्पन्न करमुक्त मर्यादेपेक्षा कमी असले, तरी काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये; तसेच करपात्र उत्पन्न करमाफीच्या मर्यादेपेक्षा कमी असल्यास, अधिसूचना ३७/२०२२ अंतर्गत प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक ठरते.

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