सणासुदीच्या काळात देशात दुचाकींची मागणी; पण प्रवासी वाहनांच्या नोंदणीत ६ टक्के घट

भारताच्या वाहन उद्योगात यंदाच्या सणासुदीच्या काळात मागणीचे संमिश्र चित्र पाहायला मिळत आहे. पितृपक्ष पक्षानंतर पहिल्या १४ दिवसांत दुचाकींच्या नोंदणीत चांगली वाढ झाली असताना प्रवासी वाहनांच्या नोंदणीत मात्र घट दिसून आली. ट्रक आणि ट्रॅक्टरच्या नोंदणीत मात्र मोठी वाढ नोंदवण्यात आली आहे. जेफरीज या बहुराष्ट्रीय गुंतवणूक बँकेच्या अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे..सणासुदीच्या पहिल्या १४ दिवसांत दुचाकींच्या नोंदणीत गेल्या वर्षाच्या तुलनेत १६ टक्के वाढ झाली. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पहिल्या सहामाहीत म्हणजेच एप्रिल ते सप्टेंबरदरम्यान दुचाकींच्या नोंदणीत २२ टक्के, तर कंपन्यांकडून वितरकांना होणाऱ्या वाहन पुरवठ्यात १७ टक्के वाढ झाली. यामुळे दुचाकींच्या मागणीत सातत्य असल्याचे दिसून येते..Navratri Vehicle Sales : नवरात्रीत ११.२३ लाख वाहनांची विक्री मात्र कारच्या विक्रीत २१ टक्क्यांची घट; 'या' गाड्यांच्या खरेदीत वाढ.दुसरीकडे, सणासुदीच्या पहिल्या १४ दिवसांत प्रवासी वाहनांच्या नोंदणीत वार्षिक ६ टक्के घट झाली. पहिल्या सात दिवसांत या वाहनांच्या नोंदणीत ७ टक्के वाढ झाली होती; मात्र दुसऱ्या आठवड्यात मागणीचा वेग मंदावला. आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत प्रवासी वाहनांच्या नोंदणी आणि घाऊक विक्रीत सुमारे २८ ते २९ टक्के वाढ झाली होती. त्यामुळे सणासुदीच्या काळातील ताज्या आकडेवारीत मागणीतील बदल स्पष्टपणे दिसत आहे..पहिल्या १४ दिवसांत ट्रकच्या नोंदणीत वार्षिक ७६ टक्के वाढ झाली. गेल्या वर्षी याच काळात ट्रक नोंदणीत २६ टक्के घट झाली होती. त्यामुळे यंदाच्या वाढीला कमी आधाराचा परिणामही कारणीभूत आहे. २०२४ च्या तुलनेत सणासुदीच्या पहिल्या सहामाहीतील ट्रक नोंदणीचा चक्रवाढ वार्षिक वाढदर १४ टक्के राहिला..Gold Rate Today: दिवाळीआधी सोन्याचे भाव धडाम! ऑक्टोबरमध्ये 7,000 तर उच्चांकापासून 38,000 रुपयांनी स्वस्त; मुंबई-पुण्यात भाव किती?.ट्रॅक्टरच्या नोंदणीतही वार्षिक २१ टक्के वाढ झाली. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पहिल्या सहामाहीत ट्रॅक्टर नोंदणीत १८ टक्के वाढ नोंदवण्यात आली होती. मात्र, यंदा मान्सूनची कमकुवत स्थिती आणि मागील वर्षातील तुलनेने जास्त आधार यामुळे आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत ट्रॅक्टरच्या मागणीवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..एकूणच, सणासुदीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात दुचाकी, ट्रक आणि ट्रॅक्टरच्या मागणीत वाढ दिसत असली, तरी प्रवासी वाहनांच्या नोंदणीतील घट वाहन उद्योगातील विविध विभागांमध्ये मागणीचा वेग वेगवेगळा असल्याचे दर्शवते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.