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India Forex Reserves: भारताच्या परकीय चलन साठ्यात घसरण सुरूच; आठवड्यात १.२६९ अब्ज डॉलरची घट

India forex reserves decline: RBI च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, देशाचा परकीय चलन साठा घसरून ७१९.७४८ अब्ज डॉलरवर; सप्टेंबरमध्ये नोंदवलेल्या विक्रमी पातळीपासून साठ्यात सातत्याने घट
India Forex Reserves Fall by $1.269 Billion to $719.748 Billion in Latest Week

Decline in India's Forex Reserves

esakal

Ankur Nikam
Updated on

India foreign exchange reserves October 2026: भारताच्या परकीय चलन साठ्यात (Forex Reserves) पुन्हा घसरण झाली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने शुक्रवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, ३० ऑक्टोबर रोजी संपलेल्या आठवड्यात देशाचा परकीय चलन साठा १.२६९ अब्ज डॉलरने कमी होऊन ७१९.७४८ अब्ज डॉलरवर आला आहे. याआधीच्या अहवालातील आठवड्यातही परकीय चलन साठ्यात ५.०११ अब्ज डॉलरची घट झाली होती. त्यावेळी एकूण साठा ७२१.०१६ अब्ज डॉलरवर पोहोचला होता.

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Reserve Bank Of India
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Indian Economy
economic analysis of forex reserves