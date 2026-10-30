India Forex Reserves: भारताच्या परकीय चलन साठ्यात घसरण सुरूच; आठवड्यात १.२६९ अब्ज डॉलरची घट

India foreign exchange reserves October 2026: भारताच्या परकीय चलन साठ्यात (Forex Reserves) पुन्हा घसरण झाली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने शुक्रवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, ३० ऑक्टोबर रोजी संपलेल्या आठवड्यात देशाचा परकीय चलन साठा १.२६९ अब्ज डॉलरने कमी होऊन ७१९.७४८ अब्ज डॉलरवर आला आहे. याआधीच्या अहवालातील आठवड्यातही परकीय चलन साठ्यात ५.०११ अब्ज डॉलरची घट झाली होती. त्यावेळी एकूण साठा ७२१.०१६ अब्ज डॉलरवर पोहोचला होता..४ सप्टेंबर रोजी संपलेल्या आठवड्यात भारताचा परकीय चलन साठा, ७८५.७०६ अब्ज डॉलर या ऐतिहासिक उच्चांकावर पोहोचला होता. परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांच्या ठेवींशी संबंधित विशेष स्वॅप व्यवहारांमुळे बँकांनी जवळपास १३३ अब्ज डॉलरचा विक्रमी निधी उभा केला होता. मात्र, सप्टेंबरमधील या उच्चांकानंतर देशाच्या परकीय चलन साठ्यात सातत्याने घट होत आहे..Gold-Silver Investment: सोनं की चांदी? 1:76 च्या रेशोमुळे कशात गुंतवणुकीची संधी? तज्ज्ञांनी सांगितला फॉर्म्युला!.तज्ज्ञांच्या मते, परकीय चलन साठ्यातील घसरणीमागे RBI कडून होणारी डॉलरची विक्री आणि FCNR(B) ठेवींशी संबंधित संसाधनांचा वापर ही प्रमुख कारणे आहेत. भारतीय रुपयाचे मूल्य स्थिर ठेवण्यासाठी आणि रुपयावरील दबाव कमी करण्यासाठी RBI बाजारात डॉलरची विक्री करते. या व्यवहारांमुळे देशाच्या परकीय चलन साठ्यावर परिणाम होतो..RBI च्या घटकनिहाय आकडेवारीनुसार, २३ ऑक्टोबर रोजी संपलेल्या आठवड्यात परकीय चलन मालमत्तेत (Foreign Currency Assets) १.३५८ अब्ज डॉलरची वाढ झाली. त्यामुळे हा साठा ५९३.२०५ अब्ज डॉलरवर पोहोचला. परकीय चलन मालमत्तेचे मूल्य मोजताना डॉलरसोबतच युरो, ब्रिटिश पौंड आणि जपानी येन यांसारख्या इतर चलनांच्या मूल्यांमधील बदलांचाही विचार केला जातो..Gold Silver Price: धनत्रयोदशीआधी सोन्याच्या भावात मोठी घसरण! चांदीही 1,86,273 रुपयांवर; मुंबई-पुण्यासह तुमच्या शहरातील ताजे दर किती?.दुसरीकडे, याच आठवड्यात सोन्याच्या साठ्याच्या मूल्यात २.६५ अब्ज डॉलरची घट झाली. त्यामुळे सोन्याचा साठा १०३.१५ अब्ज डॉलरवर आला. विशेष आहरण हक्कांमध्ये (SDR) २७ दशलक्ष डॉलरची वाढ होऊन हा साठा १८.६०५ अब्ज डॉलर झाला. तर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीमधील (IMF) भारताची राखीव स्थिती ४ दशलक्ष डॉलरने कमी होऊन ४.७८७ अब्ज डॉलरवर आली..परकीय चलन साठा हा देशाच्या आर्थिक स्थैर्याचा महत्त्वाचा निर्देशक मानला जातो. आंतरराष्ट्रीय व्यापार, आयात खर्च, परदेशी कर्जाची परतफेड आणि रुपयाचे मूल्य स्थिर ठेवण्यासाठी या साठ्याचा उपयोग होतो. त्यामुळे परकीय चलन साठ्यातील सातत्यपूर्ण घसरण आणि त्यामागील कारणांवर आर्थिक क्षेत्राचे लक्ष आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.