Premium|Indian Economy : जागतिक आव्हाने आणि भारतीय गुंतवणूकदार

डॉ. मयुरेश रावेतकरMayuresh@bowealth.com अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी विविध देशांवर ‘टेरिफ बॉम्ब’ फोडायला सुरुवात केली. रशिया-युक्रेन युद्ध, इस्राईल-हमास युद्ध यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या अस्थिरतेत आणखी भर पडली. अशा जागतिक आव्हानांचा सामना करत भारतीय अर्थव्यवस्था उत्तम वाटचाल करत आहे. मात्र, जागतिक अस्थिरतेचा भारतीय गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होत आहे, याचा वेध. गेली दोन ते तीन वर्षे रशिया-युक्रेन आणि इस्राईल-हमास युद्धे यामुळे आधीच जागतिक अस्थिरता वाढलेली असताना, नाटो सदस्य देश मेटाकुटीला आलेले असताना, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टाकलेल्या ‘टेरिफ बॉम्ब’मुळे जागतिक अस्थिरतेत भर घातली. जागतिक राजकारण आणि अर्थकारण यात परिवर्तनाला सुरुवात झाली. या पाठोपाठ भारत-पाकिस्तान यांच्यात झालेला संघर्ष, इराणवर अमेरिकेने केलेली कारवाई यामुळे पश्चिम आशिया ढवळून निघाला. अर्थात, भारताने पाकिस्तानविरुद्ध आपली स्वयंसिद्ध ताकद दाखवून जगाला आश्चर्यचकित केले; पण इथूनच सर्व चक्रे फिरली आणि अमेरिकेने अचानकपणे आपला रोख हा फक्त भारताकडे वळवला..केंद्रबिंदू भारत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात वेगाने वाढणारी व जगातील चौथ्या क्रमांकावरील अर्थव्यवस्था म्हणून भारताचा होणारा उदय, संरक्षण स्वयंसिद्धता आणि ‘मेक इन इंडिया’च्या अंतर्गत वेगाने वाढणारे व्यवसाय; तसेच कोविड महासाथीनंतर जाहीर केलेल्या ‘पीएलआय’ म्हणजेच ‘परफॉर्मन्स लिंक्ड इन्सेंटिव्ह’ यांसारख्या योजना, त्यामुळे भारतात सुरू झालेले परकी कंपन्यांचे उत्पादन, जगभरातील कंपन्यांनी भारताला ‘ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर’ म्हणून दिलेली एक प्रकारची मान्यता व त्या अनुषंगाने भारतात सुरू केलेले त्यांच्या प्रॉडक्ट्चे मॅन्युफॅक्चरिंग हे अमेरिका व पाश्चिमात्य देश यांच्या नजरेत भरले आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे ॲपल आयफोनचे मोठ्या प्रमाणावर भारतात होणारे प्रॉडक्शन २०२५ च्या पहिल्या सहामाहीत भारतातून जवळपास दोन कोटी २८ लाख आयफोन हे जगभरात वितरित केले आहेत आणि त्यातील जास्तीत जास्त हे फक्त अमेरिकेत विकले आहेत. कोविड महासाथीनंतर जगभरातील कंपन्या या चीनमधून बाहेर पडून इतर पर्याय शोधत असताना त्याबाबतीत भारताने घेतलेला पुढाकार आणि त्याला मिळणारा प्रतिसाद हादेखील अमेरिकी रोषाला कारणीभूत असू शकतो. त्यातच भारताने मोठ्या प्रमाणावर सेमीकंडक्टर प्रॉडक्शनवर काम सुरू केले असल्यामुळे येत्या काळात भारताचे महत्त्व जगभरात वाढणार, हे पाश्चिमात्य देशांनी ओळखले आहे..Premium|Maha Elgar protest: महा एल्गार आंदोलन, शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठीचा प्रखर लढा!.भारतासमोरील आव्हाने १) भारतीय बाजारांमध्ये घटलेली परकी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांची गुंतवणूक गेल्या वर्षी ऑक्टोबरपासून अगदी या सप्टेंबर महिन्यापर्यंत भारतात परकी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांची गुंतवणूक ही नकारात्मकच राहिलेली आहे. गेल्या दिवाळीपासून या वर्षी सप्टेंबर महिन्यापर्यंत या गुंतवणूकदारांनी भारतातून चार लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक भारतातून काढून घेतलेली आहे. मात्र, याच काळात भारतीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी बाजारातील ‘कॅश मार्केट’मध्ये साधारणपणे सात लाख सदतीस हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केलेली आहे.२) भारतावरील ‘टेरिफ’भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’अंतर्गत पाकिस्तानवर केलेल्या प्रतिहल्ल्यानंतर अचानक अमेरिकेने भारताविरुद्ध निर्णय घ्यायला सुरुवात केली. भारत-रशिया यांच्यातील वाढत्या व्यावसायिक भागीदारीमुळे; तसेच रशियन बनावटीच्या शस्त्रास्त्र व क्रूड ऑइल खरेदीमुळे अमेरिकेने भारतावर ५० टक्के ‘टेरिफ’ जाहीर केले. अर्थात, इतर देशांपेक्षा भारतावर जास्त ‘टेरिफ’ लावले, तरीही हा अतिरिक्त भार अमेरिकेतील सर्वसामान्य लोकांनाच सहन करावा लागणार आहे. मात्र, त्यामुळे भारतातून निर्यात झालेल्या वस्तूंचा भाव वाढल्यामुळे कदाचित भारतीय वस्तूंना अमेरिकी बाजारपेठेतील मागणी कमी होईल..३) अमेरिकी कृषीमाल आणि भारतभारत हा कृषिप्रधान देश आहे व भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा हा नेहमीच शेती व त्या संदर्भातील व्यवसायाने सांभाळलेला आहे. मात्र, अमेरिकेला स्वतःच्या देशातील कृषीमाल भारतात विकण्यासाठी परवानगी हवी आहे. अमेरिकेतील कृषीमाल हा प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर तयार होत असल्यामुळे त्याचा दर कमी आहे आणि त्यांच्यासाठी आपण आपली बाजारपेठ खुली केल्यास भारतीय शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होण्याची शक्यता आहे, हे जाणून मोदी सरकारने अमेरिकेची ही मागणी धुडकावून लावली आहे. त्यामुळेच भारताला वेगवेगळ्या दिशेने घेरण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. चर्चेच्या सहा फेऱ्या होऊनदेखील भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापार करार पूर्णत्वाला गेलेला नाही. त्यामुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध ताणले गेलेले आहेत. हे भारतीय शेअर बाजारासाठी नक्कीच त्रासदायक आहे..४) एच वन बी व्हिसा अमेरिकेने अचानकपणे एच वन बी व्हिसाच्या शुल्कामध्ये प्रचंड वाढ केल्याने, अमेरिकेत नोकरीला जाणाऱ्या सर्व देशातील नोकरदारांना अवघड होणार आहे. त्यातही साधारणपणे ७० टक्के एच वन बी व्हिसा हा भारतीयांना मिळत असल्याने भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या आयटी इंडस्ट्रीला आणि मोठमोठ्या आयटी कंपन्यांना नक्कीच अडचणी येणार आहेत. साधारण ऑफ शोर आणि ऑन शोर ७०:३० प्रमाणात व्यवसाय सूत्र असणाऱ्या सर्व कंपन्यांच्या खर्चामध्ये प्रचंड वाढ होणार आहे. आधी साधारण एच वन बी व्हिसासाठी सहा ते साडेसहा हजार डॉलर प्रति व्यक्ती खर्च होता, जो आता नव्या नियमानुसार प्रति व्यक्ती एक लाख अमेरिकी डॉलर करण्यात आला आहे. अर्थात, हा निर्णय नव्याने व्हिसासाठी अर्ज करणाऱ्यांसाठीच असणार आहे; पण त्यामुळे भारतीय आयटी इंडस्ट्रीला शॉर्ट टर्ममध्ये नक्कीच काही अडचणी येणार आहेत. तरीही भारतातील टॅलेंट हे भारतातच राहून कदाचित नवे स्टार्ट-अप किंवा व्यवसाय किंवा सेवा सुरू करून इथेच यशस्वी होऊ शकतील. एच वन बी व्हिसा प्रकरणात अमेरिकेचे नुकसान होण्याची शक्यता जास्त आहे..Premium|Infra Investment: पॉवर, रेल्वे आणि ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा लाभ कोणाला? .भारत सरकारचे महत्त्वाचे निर्णय सतत बदलत असणाऱ्या भू-राजकीय परिस्थितीमध्ये भारत सरकार अत्यंत वेगाने आर्थिक प्रगतीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असलेले निर्णय घेताना आपण गेल्या वर्षभरात बघितले आहे. भारत सरकारने घेतलेल्या वेगवेगळ्या निर्णयांवर नजर फिरवली, तर आपल्याकडे लवकरच जागतिक स्तरावर तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून झेप घेण्याची क्षमता नक्कीच विकसित होताना दिसत आहे, हे लक्षात येईल.१) प्राप्तिकर दरांमध्ये सुधारणा भारत सरकारने देशातील सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी २०२५ च्या अर्थसंकल्पामध्ये १२ लाख रुपयांपर्यंत प्राप्तिकर ठेवलेला नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या हातामध्ये खर्चासाठी मोठ्या प्रमाणावर पैसे शिल्लक राहून त्यातून गुंतवणूक; तसेच विविध वस्तू खरेदीतून देशांतर्गत विक्री वाढून आर्थिक स्थिती उत्तम राहील, याची काळजी घेण्यात आली आहे. .२) व्याजदरकपात कोविड महासाथीनंतर जगभरात व्याजाचे दर हे वरच्या दिशेने सरकलेले होते, गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये अमेरिकेमध्ये व्याजदरांमध्ये कपात सुरू झाली, त्या पाठोपाठ इतरही काही देशांमध्ये व्याजदरकपात सुरू झाली. त्या अनुषंगाने भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कोविड महासाथीनंतर उत्तम प्रकारे देशाची आर्थिक स्थिती सांभाळून, व्याजदरात कपातीला सुरुवात करत फेब्रुवारी ते जूनपर्यंत एक टक्क्याची कपात केलेली आहे. अर्थात, यामुळे कर्जाचे व्याजदरदेखील कमी झाले आहेत, त्यामुळे कर्जेही स्वस्त झाल्यामुळे कर्जाची मागणी वाढताना दिसत आहे. याबरोबरच रिझर्व्ह बँकेने २०२४ मध्ये साधारण ४५.४ टन सोने विकत घेतले. मात्र, यावर्षी जानेवारी ते ऑगस्ट या कालावधीत फक्त ३.८ टन सोने विकत घेतले आहे. तरीही देशाकडे ८८० टन सोन्याचा साठा आहे आणि त्यामुळे आपण आर्थिक सुस्थितीत आहोत.३) ‘पीएलआय’ म्हणजेच ‘परफॉर्मन्स लिंक्ड इन्सेंटिव्ह स्कीम’ कोविड महासाथीनंतर भारत सरकारने सुरू केलेली उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन योजना अर्थात ‘पीएलआय’ योजना अजूनही सुरू ठेवल्यामुळे भारतामध्ये जगभरातील नामांकित कंपन्या उत्पादन करण्यासाठी कारखाने आणि कार्यालये सुरू करताना दिसत आहेत, ज्यामुळे ‘मेक इन इंडिया’च्या अंतर्गत देशात विविध प्रकारचे व्यवसाय येऊन मोठ्या प्रमाणावर नोकऱ्यांची निर्मिती होत आहे, त्याचबरोबर भारताची निर्यातदेखील वाढून, सरकारला मोठ्या प्रमाणावर करमहसूल मिळत आहे.४) मुक्त व्यापार करारअमेरिकेने भारतावर मोठ्या प्रमाणावर ‘टेरिफ’ लावल्यामुळे भारत सरकारनेदेखील वेगवेगळ्या देशांशी संपर्क साधून आपला व्यापार वाढविण्याच्या दृष्टीने मुक्त व्यापार करार करण्यास सुरुवात केली आहे. भारत आणि युरोपीय महासंघामधील करार १०० अब्ज डॉलरचा असून, त्याद्वारे भारतात दहा लाख नोकऱ्यांची निर्मिती होणार आहे. या पाठोपाठ जपान, ऑस्ट्रेलिया, व्हिएतनाम, तैवान, चिली, पेरू, मेक्सिको आणि आफ्रिकेतील देश यांच्याशी व्यावसायिक भागीदारी वाढविण्यासाठीची चर्चा अंतिम टप्प्यात आहे. जपानने २०२२ मध्ये पाच लाख कोटी येनची गुंतवणूक भारतात करण्याचे जाहीर केले होती. सप्टेंबर २०२५ मध्ये भारत आणि जपान यांच्यात एक करार होऊन पुढील दहा वर्षांत जपान भारतामध्ये १० लाख कोटी येन म्हणजेच साधारणपणे ६८ अब्ज अमेरिकी डॉलरची गुंतवणूक इन्फ्रास्ट्रक्चर, टेक्नॉलॉजी, ग्रीन एनर्जी आणि मॅन्युफॅक्चरिंग या क्षेत्रामध्ये करणार आहे. सप्टेंबर महिन्यात प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार, देशाची निर्यात ३५.१ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली असून, आयात ६१.६ अब्ज डॉलरची झाली आहे. मात्र, निर्यात वाढल्यामुळे व्यापारी तूट २६.४९ अब्ज डॉलरपर्यंत कमी झाली आहे, ही एक समाधानाची गोष्ट आहे. .५) ‘एससीओ समीट’ आणि भारत नुकत्याच चीनमध्ये झालेल्या ‘एसीओ समीट’मध्ये भारत, रशिया आणि चीन यांच्याबरोबर व्यावसायिक भागीदारी वाढवताना दिसला. सरकारच्या या निर्णयामुळे भारतीय निर्यातीसाठी रशिया, चीन व इतर देशांमधील पर्याय खुले होताना दिसत आहेत, त्यामुळे अमेरिकेच्या ‘टेरिफ’चा परिणाम बऱ्यापैकी कमी होण्यास मदत होणार आहे. गेल्या एका वर्षात भारताने रशियाकडून प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर क्रूड ऑइल स्वस्तात विकत घेऊन त्यावरती प्रक्रिया करून रिफाइंड ऑइल युरोपीय देशांना विकून त्यातून मोठ्या प्रमाणावर नफा मिळवला आहे. सरकारच्या ‘भारत प्रथम’ या धोरणाचा हा खूप मोठा फायदा आहे. सध्या देशाच्या एकूण तेलाच्या गरजेच्या ३५ ते ३८ टक्के क्रूड ऑइल आपण फक्त रशियाकडून स्वस्त दरात विकत घेत आहोत. त्यामुळे जगभरात तेल आणि ऊर्जा यांचे दर वाढले असले, तरी भारतात त्यांचे दर गेल्या वर्षभरात स्थिर राहिले आहेत. ६) ‘जीएसटी २’ म्हणजेच सुलभ जीएसटी कररचना सप्टेंबर महिन्यात भारत सरकारने जीएसटीची कररचना सुलभ करून चारच्या ऐवजी फक्त दोनच स्लॅबमध्ये रूपांतर केले आहे. या सुटसुटीत जीएसटी कररचनेमुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशावरील भार हलका होणार आहे. साधारणपणे ९५ टक्के वस्तू पाच टक्के जीएसटी स्लॅबमध्ये समाविष्ट केलेल्या आहेत, त्यामुळे साधारणपणे नागरिकांच्या हातात अडीच लाख कोटी रुपये शिल्लक राहणार आहेत. याचा फायदा देशांतर्गत गुंतवणूक व विविध वस्तूंची विक्रीवाढ यात होण्याची शक्यता आहे...गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने महत्त्वाची उद्योग क्षेत्रे येत्या काळात गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने काही उद्योगक्षेत्रे चांगल्या गुंतवणुकीच्या संधी देण्याची शक्यता आहे.१) उत्पादन (मॅन्युफॅक्चरिंग) : देशात सरकारच्या धोरणांमुळे उत्पादन क्षेत्राला सध्या सुगीचे दिवस आलेले आहेत. विविध क्षेत्रातील उत्पादन कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केल्यास पुढील काही वर्षांमध्ये चांगला परतावा मिळण्याची शक्यता आहे. २) जहाज बांधणी (शिपिंग) : भारत सरकारच्या सध्याच्या धोरणांमुळे जहाज बांधणी अर्थात शिपिंग इंडस्ट्री व त्या अनुषंगाने कार्य करणाऱ्या उद्योगांमध्ये वाढीची शक्यता आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी या क्षेत्राचा जरूर विचार करावा. ३) आदरातिथ्य आणि पर्यटन (हॉस्पिटॅलिटी व टुरिझम) : भारत सरकारने गेल्या काही वर्षांमध्ये पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे विविध राज्यांना जोडणारे महामार्ग, छोट्या शहरांतही असणारी विमानतळे, सागरी क्षेत्रातील विकास यामुळे देशात आदरातिथ्य आणि पर्यटन या क्षेत्रांना चांगले दिवस येताना दिसत आहेत. विविध धार्मिक स्थळांचा विकास झाल्यामुळे येथे पर्यटन वाढले आहे. उदा. गेल्या वर्षभरात अयोध्येला साधारणपणे २५ कोटी लोकांनी भेट दिली आहे. उत्तर प्रदेशात २०२४ मध्ये झालेल्या कुंभमेळ्यामध्ये ५० कोटींहून अधिक लोकांनी उपस्थिती लावली होती. त्यामुळे या क्षेत्रात उत्तम परतावा देण्याची क्षमता नक्कीच आहे. ४) शेती व शेतीविषयक क्षेत्रे : आपल्या कृषिप्रधान देशात सध्या ‘एआय’ तंत्रज्ञान, ड्रोनसारखे तंत्रज्ञान वापरून देशांतर्गत शेतीचा विकास, वाढीव कृषीमाल उत्पादन व त्या अनुषंगाने उपलब्ध होणारी देशांतर्गत व जागतिक बाजारपेठ यामुळे भारतीय कृषी क्षेत्राला चांगले दिवस येण्याची शक्यता आहे. खासगी कंपन्यांनी कृषी क्षेत्रात प्रवेश केल्यामुळे गुंतवणुकीच्या चांगल्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. त्यादृष्टीने गुंतवणूकदारांनी या क्षेत्रात दीर्घकाळासाठी गुंतवणूक केली पाहिजे.५) सेमी कंडक्टर : भारतात सध्या मोठ्या प्रमाणावरती सेमी कंडक्टर तयार करणाऱ्या कंपन्या गुंतवणूक करत आहेत. या गुंतवणुकीतून लवकरच भारतातून सेमी कंडक्टरनिर्मिती मोठ्या प्रमाणावर सुरू होणार आहे, त्या दृष्टीने या क्षेत्रात गुंतवणूक केल्यास त्यातून गुंतवणूकदारांना मोठ्या प्रमाणावरती फायदा होण्याची शक्यता आहे.६) गेमिंग : जगभरात सध्या डिजिटल गेमिंगमध्ये प्रचंड व्यावसायिक संधी आहेत. भारतदेखील त्या दृष्टीने एक मोठी बाजारपेठ आहे. या क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केल्यास येत्या काही वर्षात गुंतवणूकदारांना चांगला परतावा मिळू शकतो. ७) डिझाईन सर्व्हिसेस : डिझाइन सर्व्हिसेस हे सध्या प्रचंड मागणी असणारे एक कार्यक्षेत्र आहे. देशात त्या दृष्टीने नवनवे शैक्षणिक कार्यक्रम उपलब्ध झाले आहेत. अगदी फॅशन डिझायनिंग पासून ते नॅनोचिप डिझायनिंगपर्यंत खूप मोठी संधी या क्षेत्रात आहे. त्या दृष्टीने या क्षेत्रावर गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवले पाहिजे.८) फिनटेक : देशात सध्या या क्षेत्राची वेगाने वाढ होताना दिसत आहे. दैनंदिन आर्थिक व्यवहारांसाठी फिनटेक कंपन्यांच्या सेवांचा वापर वाढल्याने या कंपन्यांतील गुंतवणूक येत्या काही वर्षांमध्ये गुंतवणूकदारांना नक्कीच लाभदायक ठरेल. ९) आयुर्वेद : कोविड महासाथीनंतर संपूर्ण जग आयुर्वेदाकडे मोठ्या आशेने बघत आहे. भारत सरकार पारंपरिक देशांतर्गत ज्ञान जगासमोर अभिमानाने मांडत असल्याने जगभरातील लोक भारतीय आयुर्वेदाकडे आकर्षित झाले आहेत. त्यादृष्टीने आयुर्वेद आणि त्यात काम करणाऱ्या कंपन्या यांना व्यवसायवृद्धीची प्रचंड मोठी संधी उपलब्ध होताना दिसत आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी या क्षेत्रात दीर्घकाळासाठी गुंतवणूक करायला हरकत नाही. १०) संरक्षण क्षेत्र : एकेकाळी संरक्षण क्षेत्रात (डिफेन्स) फक्त आयात करणारा देश म्हणून भारताची ओळख होती; पण आता ती ओळख निर्यातदार अशी होत आहे. स्वदेशी बनावटीची विविध शस्त्रास्त्रे व त्यासाठी खासगी क्षेत्राला दिलेले प्रोत्साहन त्यामुळे भारतातील कित्येक कंपन्या या क्षेत्रात उतरल्या असून, नावीन्यपूर्ण व कार्यक्षम अशा शस्त्रांची निर्मिती करून त्याची निर्यातदेखील करत आहेत, तसेच भारतीय सैन्यालादेखील मोठ्या प्रमाणावर पुरवठा करत आहेत. या क्षेत्रात गुंतवणूक केल्यास गुंतवणूकदारांना पुढील कित्येक वर्ष उत्तम परतावा मिळण्याची दाट शक्यता आहे..११) वाहन उद्योग : भारत सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या सुलभ जीएसटी कररचनेमुळे, तसेच बाजारात उपलब्ध असलेल्या नावीन्यपूर्ण व आकर्षक वाहनांमुळे मोठा फायदा होत आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी वाहन उद्योग आणि त्या अनुषंगाने कार्यरत असलेल्या व्यवसायिक क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीचा विचार करावा. येत्या काळात इलेक्ट्रिकल वाहने म्हणजे ईव्ही व त्यावर काम करणाऱ्या कंपन्या; तसेच हायड्रोजन टेक्नॉलॉजीचा वापर करणाऱ्या कंपन्या उत्तम परतावा देऊ शकतील, त्या दृष्टीने त्या कंपन्यांवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. १२) एफएमसीजी क्षेत्र : ‘जीएसटी बचत उत्सवा’मुळे सणासुदीच्या काळात दैनंदिन जीवनातील वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंचा खप मोठ्या प्रमाणावर वाढला. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी एफएमसीजी क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करायला हरकत नाही. गेले एक वर्ष हे देशासाठी व गुंतवणूकदारांसाठी अत्यंत आव्हानात्मक राहिलेले आहे. मात्र, येत्या काळात अभ्यासपूर्वक निर्णय घेतल्यास गुंतवणूकदारांना नक्कीच चांगला परतावा मिळेल, अशी आशा आहे..Premium|Smart Investment : डॉक्टरांनी स्मार्ट गुंतवणूक कशी करावी?.गुंतवणूकदारांनी काय करावे?सध्याच्या आव्हानात्मक परिस्थितीमध्ये गुंतवणूकदारांनी नेहमीच्या पारंपरिक गुंतवणूक साधनांबरोबरच नव्या साधनांमध्ये व संधीकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. शेअर बाजार, म्युच्युअल फंड, इन्शुरन्स कंपन्यांच्या योजना, बाँड यासह स्पेशलाइज्ड इन्व्हेस्टमेंट फंड (एसआयएफ), अल्टरनेट इन्व्हेस्टमेंट फंड (एआयएफ) आणि जमिनीतील गुंतवणूक यातील संधींकडे डोळसपणे पाहायला हवे. गेल्या वर्षभरात सोने-चांदीच्या भावाने उच्चांक गाठला आहे, त्यामुळे बरेच गुंतवणूकदार सोने-चांदीत गुंतवणूक करण्याचा विचार करत आहेत. मात्र, सध्या तरी यात गुंतवणूक टाळणे योग्य राहील, असे वाटते. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी क्रिप्टो करन्सीवर भर दिल्यामुळे गुंतवणूकदार कदाचित क्रिप्टो करन्सीचा गुंतवणुकीसाठी विचार करू शकतात. मात्र, अमेरिकेचे सध्याचे धोरण बघता, त्या देशावरील असलेले प्रचंड मोठे कर्ज, क्रिप्टो करन्सीमध्ये ‘पंप अँड डंप’ म्हणजेच आभासी मागणी वाढवून; तसेच डॉलरचे अवमूल्यन करून कमी करण्याचा प्रयत्न हा केला जाऊ शकतो. त्यामुळे भारतीय गुंतवणूकदारांनी क्रिप्टो करन्सी टाळणे योग्य राहील. (लेखक गुंतवणूक व आर्थिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.