फिनटेक : चिप युद्धात भारताचा प्रवेश

अतुल कहाते, तंत्रज्ञान विषयाचे अभ्यासक-विश्लेषक‘डेटा हे नवे तेल आहे’ असे आपण म्हणतो; पण त्या डेटावर चालणाऱ्या जगाचा खरा पाया म्हणजे सेमिकंडक्टर चिप. मोबाइल, मोटारी, ‘एआय’चे कामकाज, क्षेपणास्त्रे, वैद्यकीय उपकरणे आदींचे काम या सेमिकंडक्टर चिपशिवाय होऊच शकत नाही, त्यामुळेच भारताने सेमिकंडक्टर क्षेत्रात घेतलेली झेप ही केवळ उद्योगधंद्याची बातमी नसून, आर्थिक आणि सामरिक स्वावलंबनाची सुरुवात आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. गुजरातमध्ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स आणि ‘एएसएमएल’ या आघाडीच्या डच कंपनीमधला करार याच दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. ‘एएसएमएल’ ही जगातील लिथोग्राफीसाठी अत्याधुनिक यंत्रे बनवणारी कंपनी आहे. साध्या भाषेत सांगायचे, तर चिपवर अतिशय सूक्ष्म आकाराची रचना करून त्यात सर्किट बसवण्याचे काम ही यंत्रे करतात..नॅनोमीटर म्हणजे मीटरचा अब्जावा भाग. साधारणपणे हा आकडा जितका लहान, तितके जास्त ट्रान्झिस्टर दाटीवाटीने चिपमध्ये बसवता येतात. चिपमध्ये विजेचे संदेशवहन करणे किंवा तिचे प्रमाण कमी-जास्त करणे यासाठी ट्रान्झिस्टर हा मूळ घटक असतो. जितके जास्त ट्रान्झिस्टर तितकी चिप जास्त वेगवान आणि कार्यक्षम असते. आज ॲपल, एनव्हीडीया किंवा एएमडी यांच्यासारख्या कंपन्या तीन नॅनोमीटर किंवा पाच नॅनोमीटर तंत्रज्ञान वापरतात. त्यांच्या चिप एआय, उच्च दर्जाचे स्मार्टफोन, संगणक, एआय यांच्यात वापरले जातात. त्याउलट भारतातील अनेक प्रस्तावित प्रकल्प २८ नॅनोमीटर चिपवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. काहींना हे मागासपणाचे वाटेल; पण वास्तव वेगळे आहे. अनेक औद्योगिक प्रकल्प, संरक्षण क्षेत्र, दूरसंचार क्षेत्र यांच्यामध्ये अजूनही २८ नॅनोमीटर चिप मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जातात..भारताचा प्रवेशभारत सुरुवातीलाच जगातील सर्वांत प्रगत चिप बनवण्याच्या शर्यतीत उडी मारत नाही. त्याऐवजी तो भारताच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या आणि आर्थिकदृष्ट्या परवडेल, असा पर्याय निवडत आहे. हे जणू फॉर्म्युला-वन कार बनवण्याआधी मजबूत ट्रक आणि तिचे इंजिन तयार करण्यासारखे आहे. अर्थात, खरी अडचण तंत्रज्ञानाइतकीच पायाभूत सुविधांची आहे. चिप उत्पादित करण्यासाठी म्हणजेच फॅब्रिकेशनचा (‘फॅब’) कारभार चालवण्यासाठी सतत वीज, अतिशुद्ध पाणी, विविध रसायने, बिनचूक निर्मिती आणि अत्यंत उच्च पातळीचे प्रशिक्षित इंजिनिअर लागतात. म्हणूनच चिप उद्योग हा अजिबात सोपा नाही; तसेच ही जणू दशकभर सातत्याने उभारायची औद्योगिक परिसंस्था आहे..भारत अजून सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे; पण प्रथमच आपण केवळ ग्राहक न राहता उत्पादक बनण्याचा गंभीर प्रयत्न करत आहोत. हे उशिरा झालेले असले, तरी कदाचित हीच भारताच्या पुढील औद्योगिक क्रांतीची सुरुवात ठरू शकते. या दृष्टीने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इतर देशांतर्गत प्रकल्पांना पूरक ठरणारी चिप पॅकेजिंग, सेमीकंडक्टर डिझाइन आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा पुरवणारे सीजी पॉवर, टाटा इलेक्सी आणि केन्स टेक्नॉलॉजी हे भारतीय शेअर दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण ठरू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.