Sakal Money

अर्थभान : इमर्जिंग अर्थव्यवस्थांमध्ये भारत अव्वल

इमर्जिंग मार्केट ट्रॅकरमध्ये भारताने सलग अव्वल स्थान राखत जीडीपी वाढ, उत्पादन पीएमआय, निर्यातवाढ आणि नियंत्रित महागाईच्या बळावर दीर्घकालीन विकासकथा अधिक भक्कम केल्याचे संकेत
India tops emerging markets with an 82.2 composite score as FPI flows return to Indian equities

India tops emerging markets with an 82.2 composite score as FPI flows return to Indian equities

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

गौरव बोरा, शेअर बाजार विश्‍लेषक

भारतीय शेअर बाजारात अल्पकालीन चढ-उतार सुरू असले, तरी देशाची आर्थिक ताकद सातत्याने वाढत असल्याचे अनेक निर्देशांक स्पष्टपणे दर्शवत आहेत. ‘इमर्जिंग मार्केट ट्रॅकर’मध्ये भारताने सलग अव्वल स्थान कायम ठेवले आहे. त्याचबरोबर चार महिन्यांच्या विक्रीनंतर परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी (एफपीआय) जुलै महिन्यात पुन्हा भारतीय बाजारात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. या दोन्ही घडामोडी भारताच्या दीर्घकालीन विकासकथेची पुष्टी करतात.

Loading content, please wait...
money
GDP
Money Laundering Case
Money Heist
GDP Growth Forecast
money dispute murder case
money dispute assault
money laundering Maharashtra
money dispute father son
moneylending regulations
moneylending scams
money can't buy health
money loss in investments
India's GDP growth
Marathi News Esakal
www.esakal.com