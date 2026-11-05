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Digital Payments: ऐन दिवाळीत Google Pay डाऊन? ऑनलाइन पेमेंट करताना अनेकांना करावा लागतोय अडचणींचा सामना

Google Pay users in parts of India have reported payment glitches: गुगल पेच्या वापरकर्त्यांनी ऑनलाइन व्यवहार करताना काही ठिकाणी अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत.
Google Pay users in parts of India have reported payment glitches

Google Pay users in parts of India have reported payment glitches - AI Image

esakal

Ashok Jawale
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New Delhi: डिजिटल पेमेंटसाठी मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जाणाऱ्या गुगल-पेच्या (Google Pay) सेवेत अडथळे येत असल्याच्या अनेक तक्रारी आज समोर आल्या आहेत. देशाच्या काही भागांतील युजर्सनी ऑनलाइन व्यवहार करताना अडचणी येत असल्याचे म्हटले आहे.

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