Digital Payments: ऐन दिवाळीत Google Pay डाऊन? ऑनलाइन पेमेंट करताना अनेकांना करावा लागतोय अडचणींचा सामना

New Delhi: डिजिटल पेमेंटसाठी मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जाणाऱ्या गुगल-पेच्या (Google Pay) सेवेत अडथळे येत असल्याच्या अनेक तक्रारी आज समोर आल्या आहेत. देशाच्या काही भागांतील युजर्सनी ऑनलाइन व्यवहार करताना अडचणी येत असल्याचे म्हटले आहे..Rahul Gandhi Tweet on Gokul : सतेज पाटील यांना राहुल गांधींची साथ, गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्ष निवड राजकारणावर राहुल गांधीचे ट्वीट.काही वापरकर्त्यांना पेमेंट करताना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. आउटेजवर लक्ष ठेवणाऱ्या एका संकेतस्थळावरही या संदर्भात तक्रारी नोंदविण्यात आल्या आहेत. ५ नोव्हेंबर रोजी सकाळी भारतातील विविध राज्यांमधून सेवा विस्कळीत असल्याच्या तक्रारी आल्या.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .Gokul Chairman Election : 'गोकुळ'मधील डेडलॉक दूर करण्यासाठीच 5 शासननियुक्त सदस्यांचा निर्णय; नवीद मुश्रीफ, शौमिका महाडिकांची होणार निवड? हसन मुश्रीफ यांचं मोठं विधान.महाराष्ट्रासह कर्नाटक, पंजाब आणि गुजरातमधील वापरकर्त्यांनीही समस्या नोंदवल्या आहेत. काहींनी पेमेंट पूर्ण होत नसल्याचे, तर काहींनी अॅपमध्ये त्रुटी येत असल्याचे सांगितले आहे. गुगलकडून अद्याप या संदर्भात कुठलिही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही..दरम्यान, सेवेत अडचणी येत असल्यास आणि पेमेंट अयशस्वी झाल्यास एकाच व्यवहारासाठी पुन्हा पुन्हा प्रयत्न करू नयेत, असे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. खात्यातून पैसे वजा झाले असतील, तर व्यवहाराची स्थिती तपासावी आणि UPI संदर्भ क्रमांक जतन करावा, असेही तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले..या तांत्रिक अडचणीचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. गुगल किंवा संबंधित यंत्रणेकडून अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. ऐन दिवाळीच्या काळात गुगल पे वापरणाऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे. .सध्या डिजिटल पेमेंट करण्याकडे अनेकांचा कल आहे. त्यामुळे दिवाळीच्या खरेदीसाठी ग्राहकांकडून मोठ्या प्रमाणात डिजिटल पेमेंट सेवांचा वापर केला जातो. .भारतीय यूपीआय बाजारपेठेची सद्यस्थितीभारतात डिजिटल पेमेंटसाठी यूपीआय हे सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या माध्यमांपैकी एक बनले आहे. NPCI च्या सप्टेंबर २०२६ च्या आकडेवारीनुसार, देशात एका महिन्यात २४.०७ अब्ज यूपीआय व्यवहार झाले. या व्यवहारांचे एकूण मूल्य २९.३७ लाख कोटी रुपये होते. ऑगस्टच्या तुलनेत व्यवहारसंख्येत १.८ टक्क्यांची घट झाली; मात्र वर्षभरात २३ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली. अॅपच्या व्यवहारसंख्येनुसार ऑगस्टमध्ये PhonePe चा बाजारहिस्सा ४५.६४ टक्के, Google Pay चा ३२.२६ टक्के, तर Paytm चा ८.०३ टक्के होता. या तीन अॅप्सचा एकत्रित हिस्सा ८५.९३ टक्के होता. त्यामुळे यूपीआय बाजारपेठेत PhonePe आणि Google Pay यांचे वर्चस्व कायम आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.