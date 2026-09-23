Premium|Indian Donation Culture : मंदिरातील दानपेटीपासून यूपीआयपर्यंत; भारतातील देणगी संस्कृतीत मोठा बदल

पल्लवी पाटील- pallavi.patil@sevatarang.orgतंत्रज्ञान, वाढती उत्पन्नपातळी आणि सामाजिक प्रश्नांविषयी वाढती जाणीव यांमुळे भारतातील देणगी संस्कृतीत मोठा बदल झाला आहे. गेल्या २० वर्षांत काय बदलले, काय तसेच राहिले आणि आधुनिक भारतीय दात्यासाठी याचा अर्थ काय, याचा वेध घेणारा हा प्रवास... (भाग २)तंत्रज्ञान, डिजिटल पेमेंट आणि इंटरनेटच्या वाढत्या वापरामुळे भारतातील देणगी व्यवस्था अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि व्यापक झाली आहे. शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण, महिला सक्षमीकरण आणि ग्रामीण विकासाविषयी वाढत्या जागरूकतेमुळे देणगी आता सामाजिक परिवर्तनाचे संघटित, उत्तरदायी आणि परिणामकेंद्रित साधन बनत आहे. मंदिरातील दानपेटीपासून ‘यूपीआय’पर्यंत भारतीय देणगी संस्कृतीचा गेल्या २० वर्षांचा प्रवास रंजक आहे. या प्रवासातील महत्त्वाच्या टप्प्यांचा वेध घेण्याचा प्रयत्न या लेखातून केला आहे. आपण आपल्या मागच्या पिढीतील व्यक्तींना सामाजिक हिताच्या कार्यात त्यांनी कसे योगदान दिले, असे विचारतो, तेव्हा बहुतेकवेळा धार्मिक भावनेतून केलेले दान किंवा ट्रस्ट अथवा संस्थेला केलेली रोख मदत, असे उत्तर मिळते. त्या काळात देणगी देण्याची पद्धत प्रामुख्याने स्थानिक, अनौपचारिक आणि रोख स्वरूपातील होती. फारशी कागदोपत्री नोंद नसे. पारदर्शकता कमी असे आणि पैसे नेमके कुठे वापरले जात आहेत, या प्रश्नाचे उत्तर विश्वासावरच आधारित असे. आज मात्र हे चित्र पूर्णपणे पालटलेले दिसते..Premium|India PQC security risk : डिजिटल सुरक्षेची ‘झाकली मूठ...’ .भारतातील दानसंस्कृतीभारतात २००० च्या सुरुवातीच्या काळात देणगी आणि समाजहिताच्या कार्याचे स्वरूप आजच्यापेक्षा खूप वेगळे होते.१) धार्मिक आणि स्थानिक स्वरूप अधिक : बहुतांश देणग्या धार्मिक भावनेतून किंवा स्थानिक ट्रस्टमार्फत दिल्या जात असत. स्थानिक पातळीवर समाजहिताचे काम करणाऱ्या व्यक्ती देणगी गोळा करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत असत. रोख व्यवहारांवर भर असे. त्या वेळी ऑनलाइन हस्तांतर किंवा ‘यूपीआय’ अस्तित्वातच नव्हते. धनादेशाचा वापरही मर्यादित प्रमाणात होत असे. पावत्या हस्तलिखित असत आणि व्यवहारातील पारदर्शकता कमी असे.२) सामाजिक संस्था; मर्यादित जागरूकता : राष्ट्रीय स्तरावरील सामाजिक संस्था आणि मोठ्या फाउंडेशन अस्तित्वात होत्या; परंतु त्यांच्याशी संबंध प्रामुख्याने मोठ्या उद्योगसमूहांपुरते किंवा शहरी उच्चवर्गापुरते मर्यादित होते. मध्यमवर्गीय आणि लहान शहरांतील अनेक कुटुंबांसाठी ‘सामाजिक संस्थांना देणगी देणे’ ही संकल्पना तुलनेने कमी प्रचलित होती. त्या काळात देणगी देण्यामागे माहिती, नियोजन आणि परिणामापेक्षा धार्मिक भावनेतून होणाऱ्या दानाचा प्रभाव अधिक होता.सध्याची दानसंस्कृतीगेल्या दोन दशकांत देणगी देण्याच्या पद्धतीत काही मोठे बदल झाले आहेत.१) डिजिटल व ‘यूपीआय’ माध्यमांचा वापर : आज अनेक सामाजिक संस्था आणि निधी संकलन मंच (फंडरेझिंग प्लॅटफॉर्म) ‘यूपीआय’द्वारे थेट देणगी स्वीकारतात. यामुळे अगदी १०० रुपयांपासूनची छोटी देणगी देणेही अत्यंत सोपे झाले आहे. आज वैद्यकीय उपचार, शिक्षण, आपत्कालीन मदत किंवा सामाजिक प्रकल्पांसाठी ऑनलाइन निधी संकलन सहजशक्य झाले आहे. एखाद्या गरजू व्यक्तीच्या शस्त्रक्रियेसाठी ‘केट्टो’ किंवा ‘मिलाप’ यांसारख्या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून निधी उभारणे सोपे झाले आहे. आज प्रत्येक पगारदार व्यक्तीच्या मोबाइलमध्ये डिजिटल देणगीचे पर्याय उपलब्ध आहेत.२) संरचित आणि पारदर्शक देणगी : आज अनेक मोठ्या संस्था, फाउंडेशन आणि ट्रस्ट अधिक व्यावसायिक आणि पारदर्शक पद्धतीने कार्य करतात. उदाहरणार्थ, टाटा ट्रस्ट्स, अझीम प्रेमजी फाउंडेशन, रोहिणी नीलेकणी फिलाँथ्रॉपीज आदी संस्था कार्यरत आहेत. अनेक उच्च उत्पन्न गटातील भारतीय आणि अनिवासी भारतीय (एनआरआय) देणगी देताना वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध करणाऱ्या, निधीचा वापर स्पष्ट करणाऱ्या आणि त्याचे सामाजिक परिणाम सांगणाऱ्या संस्थांना प्राधान्य देतात. आज अनेक सामाजिक संस्था नियमितपणे वार्षिक अहवालाच्या माध्यमातून सर्व माहिती पुरवतात. त्यामुळे देणगी किंवा दान आता केवळ ‘समाधान’ देत नाही, तर त्यातून झालेला सामाजिक परिणामही दाखवते.३) मध्यमवर्गीय आणि छोट्या दात्यांचा उदय : आज ‘नियमित दाता’ (रेग्युलर डोनर) ही संकल्पना वाढत आहे. मासिक ‘यूपीआय’ देणगी, ‘सॅलरी गिव्हिंग’, ऑटो-डेबिट अशा पद्धती लोकप्रिय होत आहेत. दर महिन्याला५०० रुपये एखाद्या मुलाच्या शिक्षणासाठी देणे, ‘सोशल कॉज गिव्हिंग एसआयपी’ सुरू करणे अशा पद्धतींचा अवलंब वाढत आहे..काय बदलले नाही?श्रद्धा आणि समुदाय केंद्रस्थानी : आजही अनेक भारतीय धार्मिक भावनेतून प्रथम देणगी देतात. सण, वाढदिवस, लग्न, पुण्यतिथी अशा प्रसंगी देणगीची परंपरा अजूनही कायम आहे.विश्वासार्हता केंद्रस्थानी : आज डिजिटल प्लॅटफॉर्म आले असले, तरी लोक अजूनही त्याच संस्थेला मदत करतात, जिच्याशी त्यांचा वैयक्तिक संबंध किंवा विश्वास असतो.काय बदलले आहे?‘एकदाच देण्यापासून नियमित देण्यापर्यंत’ः पूर्वी देणगी प्रसंगानुसार दिली जात असे. आज दरमहा ऑटो-डेबिट, नियमित देणगी (रिकरिंग डोनेशन), ‘गिव्हिंग एसआयपी’ यांचा वापर वाढत आहे.‘फक्त पैसे’ ते ‘स्मार्ट गिव्हिंग’ः आज देणगी देताना देणगीदार ‘८० जी’अंतर्गत करसवलत आहे का, संस्थेचे व्यवहार पारदर्शक आहेत का, संस्थेचा नियमित वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध होतो का, याचा विचार करतात.देणगीपासून सामाजिक गुंतवणुकीपर्यंत...भारतीय देणगी संस्कृती बदलत असली, तरी तिच्या मुळाशी असलेली मदतीची भावना तशीच आहे. बदलला आहे तो केवळ देण्याचा मार्ग. दानपेटीत टाकलेली रोख रक्कम असो किंवा मोबाइलवरून केलेले ‘यूपीआय’ पेमेंट, त्यामागची सामाजिक बांधिलकी महत्त्वाची आहे. मात्र, आधुनिक देणगीदारासमोर आता एक नवा प्रश्न आहे, ‘मी किती देतो?’ यापेक्षा ‘मी देत असलेली देणगी नेमका काय बदल घडवते?’ हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरतो. संस्थेची विश्वासार्हता, निधीचा योग्य वापर, पारदर्शकता आणि सामाजिक परिणाम यांचा विचार करून केलेली देणगी ही केवळ मदत राहत नाही; ती सामाजिक परिवर्तनातील एक जबाबदार सहभाग ठरते. म्हणूनच भारतीय देणगी संस्कृतीचा पुढचा टप्पा हा केवळ ‘देण्यापासून’ ‘परिणामकारकपणे देण्याकडे’ जाणारा असणार आहे. तंत्रज्ञानाने देणगी देणे सोपे केले आहे; आता माहिती आणि जागरूकतेच्या माध्यमातून ती अधिक परिणामकारक करणे ही आधुनिक दात्याची जबाबदारी आहे.‘तुमची देणगी टाइमलाइन’१. माझी देणगी देण्याची सवय कशी आहे?रोख आणि स्थानिक पातळीवर? स्थानिक + डिजिटल, अशी मिश्र पद्धत? की पूर्णपणे डिजिटल आणि संरचित?२. मला देणगी पद्धतीत बदल करायचा आहे का?उत्तर ‘हो’ असल्यास, का?३. पुढील तीन महिन्यांत मी कोणता एक छोटा बदल करू शकतो? उदा. दर महिन्याला ५०० रुपये एखाद्या सामाजिक कारणासाठी देणे सुरू करेन.(लेखिका सेवा तरंग संस्थेच्या सोकॅप इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजर्सच्या गुंतवणूकदार सेवा विभागाच्या प्रमुख आहेत. ९७६९९७६५४९).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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