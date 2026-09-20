Indian Economy: अर्थव्यवस्थेला नवा वेग

भारताच्या अर्थव्यवस्थेबाबत आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्था मूडीज रेटिंग्जकडून आलेला ताजा अंदाज गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो. पश्चिम आशियातील संघर्ष, ऊर्जा किमतीतील अस्थिरता आणि जागतिक अनिश्चितता असूनही भारतीय अर्थव्यवस्थेने दाखवलेल्या लवचीकतेमुळे मूडीजने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी भारताच्या विकासदराचा (जीडीपी) अंदाज सहा टक्क्यांवरून सात टक्के केला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर ६.४ टक्के राहील, असा अंदाज वर्तवला आहे, तर पतमानांकन संस्था ‘एसअँडपी’ने तो ६.६ टक्के असण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. .Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ६.६ टक्के दराचा अंदाज नोंदवला आहे. या सर्वांपेक्षा मूडीजने वर्तवलेला अंदाज अधिक आहे. यावरून भारताच्या आर्थिक वाढीवरील वाढता विश्वास दिसून येतो. भारताचा विकासदर २०२६ च्या पहिल्या सहा महिन्यांत ८.२ टक्के नोंदवला गेला आहे. मजबूत देशांतर्गत मागणी, सरकारी भांडवली खर्च आणि गुंतवणूक हे यामागील प्रमुख घटक आहेत..शेअर बाजारासाठी याचा अर्थ‘जीडीपी’ वाढीचा अंदाज म्हणजे अर्थव्यवस्थेत मागणी, गुंतवणूक आणि व्यावसायिक, औद्योगिक उलाढाल मजबूत राहण्याची शक्यता. याचा फायदा बँका, वित्तीय सेवा सर्व्हिसेस, कॅपिटल गुड्स, पायाभूत सुविधा, वाहन, उत्पादन आदी विविध क्षेत्रांना होऊ शकतो..खासगी गुंतवणुकीला चालनासरकारी पायाभूत गुंतवणुकीसोबत खासगी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढल्यास भारताच्या विकासाला आणखी वेग मिळू शकतो. यामुळे कंपन्यांच्या कमाईत चांगली वाढ होऊ शकते.‘एफआयआय’ व ‘डीआयआय’सप्टेंबरमध्ये आतापर्यंत परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार (एफआयआय) सुमारे ७,०४१ कोटी रुपयांची शेअर विक्री करून भारतीय शेअर बाजारातून मोठी गुंतवणूक काढून घेतली आहे, तर देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (डीआयआय) खरेदीदाराची भूमिका कायम ठेवत, शेअर बाजारात ३६,२१९ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. म्हणजेच परदेशी विक्रीच्या तुलनेत देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचे पाठबळ महत्त्वाचे ठरत आहे..कच्चे तेल महत्त्वाचा घटकपश्चिम आशियातील संघर्ष लांबल्यास कच्च्या तेलाच्या किमती वाढू शकतात. त्याचा परिणाम भारताचा आयातखर्च, रुपया, महागाई आणि कंपन्यांच्या नफ्यावर होऊ शकतो.भारतीय अर्थव्यवस्थेची मजबूत वाढ, देशांतर्गत गुंतवणूक आणि देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा वाढता सहभाग यामुळे शेअर बाजारातील सकारात्मक भावनेला आधार आधार मिळू शकतो. त्याचबरोबर मूडीजने वर्तविलेला भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा अंदाज भारतीय शेअर बाजारासाठी सकारात्मक संकेत आहे. मात्र, गुंतवणूकदारांनी आपले धोरण ठरविताना कंपन्यांची कमाई, कच्च्या तेलाचे भाव, महागाई, देशांतर्गत आणि परदेशी गुंतवणूकदारांची गुंतवणूक, जागतिक घडामोडी या घटकांकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे ठरेल. भारताची ‘ग्रोथ स्टोरी’ मजबूत आहे; आता ती कंपन्यांच्या कमाईत किती वेगाने दिसते, हे शेअर बाजारासाठी अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...महागाईचे आव्हानमूडीजने वाढीचा अंदाज व्यक्त करताना, महागाईचा धोकाही वर्तवला आहे. मूडीजने आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये सरासरी महागाईदर ४.८ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. मात्र ऑगस्ट २०२६ मध्ये भारताचा घाऊक महागाईचा दर ९.९२ टक्के नोंदवण्यात आला आहे. त्यामुळे वाढीबरोबरच महागाईवरही लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, असे मूडीजने म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.