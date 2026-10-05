अर्थबोध : शेअर बाजाराची ऐतिहासिक घसरण काय सांगते?

गौरव बोरा, शेअर बाजार विश्लेषकभारतीय शेअर बाजाराने एक ऑक्टोबर २०२६ रोजी संपलेल्या आठवड्यात सलग आठव्यांदा साप्ताहिक घसरण नोंदवली. मार्च २०२० मधील कोविड संकटाच्या काळातील सलग सात आठवड्यांच्या घसरणीचा विक्रम मागे टाकत, बाजाराने २००१ नंतरची सर्वाधिक दीर्घ साप्ताहिक घसरण या आठवड्यात अनुभवली. ही घसरण केवळ निर्देशांकांपुरती मर्यादित नसून, परदेशी भांडवलाचा प्रवाह, जागतिक व्याजदर आणि गुंतवणूकदारांच्या जोखीम घेण्याच्या क्षमतेतील बदल दर्शवते..घसरणीची आकडेवारीगुरुवारी (ता.१) संपलेल्या आठवड्यात ‘निफ्टी’ १९९ अंशांनी घसरून २२,४२१.९५ अंशांवर बंद झाला, तर ‘सेन्सेक्स’ ५७१ अंशांनी घसरून ७१,९०९.७० अंशांवर स्थिरावला.साप्ताहिक कामगिरी : ‘निफ्टी’मध्ये तीन टक्क्यांपेक्षा अधिक, तर ‘सेन्सेक्स’मध्ये सुमारे २.३ टक्के घसरण नोंदवली गेली.महत्त्वाचा टप्पा : ‘निफ्टी’ने सहा महिन्यांतील नीचांक गाठला. एप्रिल २०२६ नंतरच्या बाजारातील कमकुवतपणाचे हे महत्त्वाचे संकेत आहेत..प्रमुख कारणेपरदेशी गुंतवणूकदारांची मोठी विक्रीसप्टेंबर २०२६ मध्ये परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (एफआयआय) भारतीय शेअर बाजारातून ३६ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम काढून घेतली. त्यामुळे बाजारातील मागणीवर दबाव निर्माण झाला आहे. ‘एफआयआय’ची सततची विक्री आणि देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून मिळणारा आधार यांच्यातील समतोल आगामी बाजाराची दिशा ठरवू शकतो..अमेरिकेतील रोखे उत्पन्नाचा परिणामअमेरिकेतील रोख्यांचा व्याजदर दोन दशकांतील उच्च पातळीवर गेल्याने जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी डॉलरमधील सुरक्षित गुंतवणुकीचे आकर्षण वाढले आहे. परिणामी, भारतासारख्या बाजारातून परकी निधी बाहेर जात आहे..कच्चे तेल आणि भू-राजकीय तणावभू-राजकीय तणाव, पुरवठ्याबाबतची चिंता आणि जागतिक मागणीतील अनिश्चिततेमुळे कच्च्या तेलाच्या भावांमध्ये चढ-उतार कायम आहेत. कच्च्या तेलाचे भाव वाढल्यास भारताच्या आयात खर्चात वाढ होते. त्याचा परिणाम महागाई, चालू खात्यातील तूट आणि रुपयावर होतो. याचा परिणाम रुपयाच्या मूल्यावर, कंपन्यांच्या नफ्याच्या मार्जिनवर आणि ग्राहकांच्या खर्चक्षमतेवर होतो. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय संघर्ष आणि व्यापारविषयक अनिश्चितता यामुळे गुंतवणूकदार सावध भूमिका घेतात.सलग आठ आठवड्यांची घसरण ही बाजारातील जोखीम वाढल्याचे दाखवते. अशा परिस्थितीत घाईघाईने व्यवहार करण्याऐवजी कंपन्यांचे मूलभूत आर्थिक चित्र, मूल्यांकन, रोख प्रवाह आणि गुंतवणुकीचा कालावधी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. बाजारातील प्रत्येक घसरण ही दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी खरेदीची संधी असते; तसेच ती दीर्घकालीन तेजी संपल्याचा अंतिम पुरावाही नाही..पुढील संकेत‘निफ्टी’ची २२,४०० अंशांच्या आसपासची पातळी आणि त्याखालील हालचाली बाजारातील दबाव समजून घेण्यासाठी निरीक्षणात ठेवता येतील. मात्र, ही निश्चित तांत्रिक आधारपातळी असल्याचे गृहीत धरू नये. बाजारातील स्थैर्यासाठी ‘एफआयआय’ची विक्री कमी होणे, कच्च्या तेलाचा भाव स्थिरावणे किंवा कमी होणे आणि जागतिक रोखे उत्पन्नात नरमाई येणे महत्त्वाचे ठरू शकते..कोणत्या क्षेत्रांवर लक्ष ठेवावे?बँकिंग: कर्जवाढ, ठेवींचा खर्च आणि मालमत्तेची गुणवत्ता.आयटी: अमेरिकेतील मागणी, डॉलरमधील उत्पन्न आणि ग्राहकांचा तंत्रज्ञानावरील खर्च.वाहन : इंधनाच्या किमती, ग्राहकांची मागणी आणि कर्जाचे व्याजदर.तेल व वायू: कच्च्या तेलाचे भाव, रिफायनिंग मार्जिन आणि कंपन्यांचे नफ्याचे मार्जिन.विमान वाहतूक व रसायने : इंधन आणि कच्च्या मालाच्या वाढत्या खर्चाचा नफ्यावर होणारा परिणाम..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.