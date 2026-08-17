अर्थवेध : ‘इन्स्टंट लोन’चा सापळा

ट्युइश अग्रवाल, आर्थिक संशोधक-विश्लेषक‘फक्त तीन मिनिटांत २५ हजार रुपये तुमच्या खात्यात!’ मोबाइलवर झळकणारी ही जाहिरात किंवा मेसेज अनेकांना दिलासा देतो. अचानक आलेला वैद्यकीय खर्च, महिनाअखेरीची आर्थिक चणचण किंवा तातडीची गरज... अशा वेळी काही क्लिकमध्ये मिळणारे डिजिटल कर्ज (लोन) वरदान वाटते. मात्र, हेच ‘इन्स्टंट लोन’ अनेकांना कर्जाच्या अशा चक्रव्यूहात अडकवत आहे, जिथून बाहेर पडणे दिवसेंदिवस कठीण होत जाते..‘मनीलाइफ फाउंडेशन’च्या ‘डिजिटल क्रेडिट विदाउट लिमिट्स’ या अभ्यास-अहवालाने याच धोक्याचा गंभीर इशारा दिला आहे. अहवालातील सर्वांत महत्त्वाचा निष्कर्ष म्हणजे ही समस्या केवळ बेकायदेशीर कर्जाच्या ॲपची नाही. रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडिया (आरबीआय) नोंदणीकृत ‘एनबीएफसी’च्या माध्यमातून चालणाऱ्या अनेक डिजिटल कर्ज योजनांमध्येही ग्राहकांचे संरक्षण अपुरे असल्याचे निरीक्षण नोंदवले गेले आहे..कर्जच ग्राहकाचा पाठलाग करते!आज ग्राहक कर्ज शोधत नाही; उलट कर्जच ग्राहकाचा शोध घेते. एखादे लोन ॲप उघडले किंवा कर्जाची चौकशी केली, की मोबाइलवरील जाहिरात यंत्रणा सक्रिय होते. त्यानंतर सोशल मीडिया, एसएमएस आणि विविध ॲपवर सतत नव्या कर्जांच्या ऑफर दिसू लागतात. एका कर्जाची परतफेड करण्यासाठी दुसरे आणि दुसरे फेडण्यासाठी तिसरे कर्ज घेण्याचे दुष्टचक्र सुरू होते.खरी किंमत गुलदस्त्यातअनेक डिजिटल कर्ज ॲपवर ‘दररोज १ टक्का’ किंवा ‘महिन्याला ३ टक्के’ व्याजदर अशा आकर्षक पद्धतीने जाहिराती दाखविल्या जातात. प्रत्यक्षात हा वार्षिक दर अनेक शे टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो. त्यातच १० ते १५ टक्क्यांपर्यंत प्रक्रिया शुल्क, विलंब शुल्क आणि इतर आकारणीमुळे कर्जाचा वास्तविक दर ग्राहकाच्या अपेक्षेपेक्षा कितीतरी जास्त ठरतो.‘आरबीआय’च्या नियमांत पोकळी‘आरबीआय’ने माहिती उघड करणे, डेटा संरक्षण आणि वसुली प्रक्रियेबाबत महत्त्वाचे नियम केले असले, तरी दोन मूलभूत प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहेत आणि ते म्हणजे डिजिटल कर्जाचा कमाल व्याजदर किती असावा? आणि एका व्यक्तीला एकाच वेळी किती कर्जे देता यावीत? संबंधित अहवालानुसार, याच दोन बाबींकडे दुर्लक्ष झाल्याने ग्राहक अति-कर्जबाजारी होत आहेत. अधोरेखित करण्यात आले आहे..वेळेवर इशाराडिजिटल कर्ज ही काळाची गरज आहे; पण ते अगदी सहजपणे उपलब्ध करून देणे नव्हे, तर जबाबदारीने उपलब्ध करून देणे अधिक महत्त्वाचे आहे. ‘इन्स्टंट’ हा शब्द कर्ज स्वस्त असल्याची हमी देत नाही. त्यामुळे प्रत्येक ग्राहकाने कर्ज घेण्यापूर्वी त्याचा वास्तविक दर, सर्व शुल्क आणि स्वतःची परतफेड क्षमता यांचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे; अन्यथा, काही मिनिटांत मिळालेले कर्ज अनेक वर्षांची आर्थिक डोकेदुखी ठरू शकते.जगाचा अनुभव काय सांगतो?ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया आणि अमेरिका यांसारख्या देशांनी छोट्या कर्जांवरील व्याजदर आणि एकूण परतफेडीवर स्पष्ट मर्यादा घालून ग्राहकांचे संरक्षण केले आहे. भारतातही अशाच प्रकारचे प्रभावी नियमन, रिअल-टाइम कर्ज अहवाल प्रणाली आणि ग्राहकांच्या परतफेड क्षमतेवर आधारित कर्जवाटपाची गरज असल्याचे अहवालात.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.