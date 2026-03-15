Online Services: झटपट... पटापट?

-डॉ. वीरेंद्र ताटके, गुंतवणूक विषयाचे अभ्यासकशेअर बाजारातून झटपट फायदा मिळविण्याचा मार्ग म्हणजे वायदा बाजार, असा (गैर)समज सर्वत्र पसरलेला दिसतो. प्रत्यक्षात वायदा बाजाराचा मूळ उद्देश जोखीम कमी करणे हा आहे. रोखीच्या बाजारात घेतलेल्या गुंतवणुकीला दुसऱ्या बाजूने संरक्षण देणे हा वायदा बाजाराचा मूळ उद्देश आहे. यालाच तांत्रिक भाषेत 'हेजिंग' म्हणतात. मात्र, वास्तव वेगळे आहे. रोखीच्या बाजारात कोणतीही गुंतवणूक न करता थेट 'फ्युचर्स' आणि 'ऑप्शन्स'मध्ये प्रवेश करून झटपट पैसा कमावण्याकडे अनेकांचा कल असतो. नशिब साथ देत असेल आणि अंदाज अचूक ठरले तर फायदा होतो; पण अंदाज चुकला तर आयुष्यभराचा धडा मिळू शकतो..दुर्दैवी कहाणीअशीच एक दुर्दैवी कहाणी अलीकडेच समोर आली. 'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर निहाल गुप्ता यांनी यासंदर्भातील आपल्या भावाची कथा मांडली आहे. गुप्ता यांच्या पोस्टनुसार, त्यांचा चुलतभाऊ कुटुंबातील अत्यंत यशस्वी मानला जायचा. त्याने बी.टेक. आणि एमबीएपर्यंत शिक्षण घेतले होते. साधारण बारा वर्षांपूर्वी त्याने चांगल्या पगाराची नोकरी सुरू केली आणि स्वतःचे घरही घेतले. यानंतर त्याने वायदा बाजारात फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स ट्रेडिंग सुरू केले. त्यात त्याला सुरुवातीला चांगला नफा झाला. त्यामुळे त्याचा आत्मविश्वास वाढला आणि त्याने मोठ्या रकमेचे व्यवहार सुरू केले. पण नंतर तोटा होऊ लागला. मात्र 'यातून एकदा तरी सावरू' या विचाराने त्याने जोखीम वाढवली. त्यासाठी त्याने नोकरी सोडून पूर्णवेळ ट्रेडिंग सुरू केले, वैयक्तिक कर्ज घेतले तरीही दुर्दैवाने तोटा वाढतच गेला. आज तो सुमारे ७० लाख रुपयांच्या कर्जाखाली दबलेला आहे आणि कर्जाचा हप्ता चुकण्याची भीती त्याला सतावत आहे. गुप्ता यांच्या पोस्टची सत्यता पडताळून पाहण्यापेक्षा त्यांनी मांडलेल्या अनुभवाचा विचार करणे अधिक आवश्यक आहे..दुधारी शस्त्रवायदा बाजार हा शेअर बाजारातील एक महत्त्वाचा; पण तितकाच धोकादायक घटक आहे. तो योग्य पद्धतीने वापरला तर जोखीम कमी करण्याचे प्रभावी साधन ठरतो; मात्र अयोग्य वापर केल्यास मोठ्या आर्थिक संकटाला कारणीभूत ठरू शकतो. म्हणूनच वायदा बाजाराला 'दुधारी शस्त्र' असे म्हटले जाते. त्यामुळेच वायदा बाजारातील व्यवहार आकर्षक वाटले तरी त्यातील जोखीम किती मोठी असते, हे गुप्ता यांच्या पोस्टने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. सरकारदेखील सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना या जोखमींबाबत सतत सावध करत असते. 'सेबी'च्या २०२५-२६ मधील अभ्यासानुसार, भारतातील वायदा बाजरातील १० पैकी ९ ट्रेडरना तोटा सहन करावा लागला होता. यावरून या व्यवहारातील धोक्याची तीव्रता लक्षात येते..सरकारी उपायडेरिव्हेटिव्ह बाजारातील वाढती सट्टेबाजी आणि छोट्या गुंतवणूकदारांचे नुकसान लक्षात घेऊन, सरकार व नियामक संस्था विविध पातळ्यांवर उपाययोजना करत असते. जनजागृती, शिक्षण आणि नियमन या तीन स्तंभांवर हे प्रयत्न केंद्रित असतात. याच पार्श्वभूमीवर, २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स व्यवहारांवरील सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (एसटीटी) वाढविण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. या कराचा उद्देश महसूल वाढवणे नसून, सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संरक्षण करणे आणि त्यांच्या बचतीचे रक्षण करणे हा आहे..\rथोडक्यात, झटपट नफ्याच्या मोहापायी पूर्ण माहिती न घेता वायदा बाजारात प्रवेश करणे अत्यंत धोकादायक ठरू शकते. योग्य ज्ञान, अनुभव आणि जोखीम व्यवस्थापनाशिवाय अशा व्यवहारात उतरल्यास आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता जास्त असते हे या निमित्ताने लक्षात ठेवले पाहिजे.