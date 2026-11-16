Portfolio Monitoring: पोर्टफोलिओ तपासतोय कोण?

किरांग गांधी, अनुभवी आर्थिक मेंटॉऑटोमॅटिक पेमेंट सुविधेमुळे म्युच्युअल फंडातील सिस्टीमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन अर्थात ‘एसआयपी’ची रक्कम आपोआप आपल्या बँक खात्यातून गुंतवली जाते. मात्र, यामुळे गुंतवणूक सुरू आहे म्हणजे प्लॅन अचूक काम करतोय, असा समज होतो. शिस्त महत्त्वाचीच आहे; पण आढावा न घेता केवळ शिस्त पाळत राहिल्यास, तुमच्या सध्याच्या आयुष्याशी मेळ न खाणाऱ्या पोर्टफोलिओमध्येच पैसा कायम गुंतवला जात राहण्याचा धोका असतो..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...निवडलेला फंड योग्य आहे का?‘एसआयपी’द्वारे नियमितपणे पैसे गुंतवले जातात; पण तुम्ही निवडलेला फंड योग्य आहे का, त्यात योग्य वैविध्य आहे का किंवा तो तुमचे उद्दिष्ट गाठण्यास सक्षम आहे का, याची हमी यातून मिळत नाही. ‘रुपी कॉस्ट ॲव्हरेजिंग’मुळे ना नफ्याची खात्री मिळते, ना पडत्या बाजारात नुकसानापासून संरक्षण मिळते.अनेक फंड म्हणजे वैविध्य नव्हे!अनेक फंड बाळगणे म्हणजे वैविध्य मिळाले, असे होत नाही. अनेक फंडांच्या पोर्टफोलिओमध्ये समान कंपन्या किंवा सारख्याच क्षेत्रांना प्राधान्य दिलेले असू शकते. त्यामुळे तुमच्या एकूण गुंतवणुकीचा नियमितपणे आढावा घ्या..आर्थिक उद्दिष्टांची अंतिम मुदत असतेपंधरा वर्षांनंतरच्या मुलाच्या शिक्षणासाठी उभारलेला पोर्टफोलिओ, प्रवेशासाठी फक्त दोन वर्षे बाकी असताना नव्याने तपासावाच लागतो. एखादे उद्दिष्ट जवळ येऊ लागल्यास, अस्थिर मालमत्ता प्रकारांमधील गुंतवणूक हळूहळू कमी करणे आवश्यक असते, जेणेकरून गरज पडेल तेव्हा लागणारे पैसे सुरक्षित राहतील. पैशांची गरज कधी भासणार आहे, यानुसार बाजारातील तेजी किंवा सावरण्याची वेळ (रिकव्हरी) बदलणार नाही.कामगिरीचा आढावा आवश्यकएका वर्षात खराब कामगिरी झाली म्हणून लगेच फंड बदलणे योग्य नाही. योग्य बेंचमार्क व तत्सम इतर फंडांशी दीर्घकालीन कामगिरीची तुलना करा. फंडाची सातत्यपूर्ण कामगिरी, जोखीम, खर्च व गुंतवणूक धोरणातील बदल तपासा. वारंवार कालच्या ‘टॉप परफॉर्मर’च्या मागे धावणे हा खर्चिक व घातक छंद बनू शकतो..जोखीम वाढली आहे का, ते तपासाबाजारातील तेजीमुळे इक्विटी गुंतवणुकीचे प्रमाण तुम्ही ठरविलेल्या मर्यादेपेक्षा वाढू शकते. सध्या ट्रेंडमध्ये असलेल्या फॅशनेबल थीममध्ये नवी ‘एसआयपी’ सुरू केल्यास एकाच ठिकाणी जोखीम अधिक केंद्रित होऊ शकते. कर आणि एक्झिट लोडचा विचार करून तुमच्या आर्थिक नियोजनानुसार पोर्टफोलिओचे पुनर्संतुलन करा..Success Story: दिवसा शिक्षण, रात्री सफाईचे काम; जिद्दीने मिळवली सूक्ष्मजीवशास्त्राची पदवी, कोथरूडच्या रेश्माचा प्रेरणादायी प्रवास...आढाव्याची जबाबदारी कोणाची?वर्षातून किमान एकदा आणि आयुष्यात मोठे बदल झाल्यावर पोर्टफोलिओचा आढावा नक्की घ्या. ॲसेट ॲलोकेशन, गुंतवणुकीतील ओव्हरलॅप, उद्दिष्टांच्या दिशेने झालेली प्रगती आणि पुनर्संतुलनचा आढावा कोण घेणार, हे आधीच ठरवा. आढावा घेणे म्हणजे प्रत्येक वेळी बदल करणे बंधनकारक असतेच, असे नाही.स्वतःला विचारा, ‘‘माझी गुंतवणूक आजही माझ्या उद्दिष्टांनुसार योग्य दिशेने सुरू आहे की नाही, हे तपासण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची?’’गुंतवणुकीच्या रकमेचे ऑटोमेशन करा; पण तुमच्या जबाबदारीचीही जाणीव असू द्या. तुमच्या ‘एसआयपी’त सातत्य हवे आणि पोर्टफोलिओला उद्दिष्ट हवे. तुमच्या भविष्याला या दोन्हींची गरज आहे. गुंतवणूक ‘ऑटोमॅटिक’ करा; पण तुमचे आर्थिक भविष्य कधीही ‘ऑटोपायलट’ मोडवर सोडू नका..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.