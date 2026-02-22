‘एआय’ क्रांती शेअर बाजाराचे नवे इंजिन?

-गौरव बोरा, शेअर बाजाराचे अभ्यासक- विश्लेषकगेल्या काही वर्षांत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) ही फक्त तंत्रज्ञानातील संकल्पना राहिलेली नाही, तर ती जगातील उद्योग व अर्थव्यवस्थेला बदलणारी क्रांती बनली आहे. भारतही या बदलापासून दूर नाही. भारतात डिजिटल परिवर्तन वेगाने होत असल्याने ‘एआय’चा प्रभाव थेट कंपन्यांच्या नफ्यावर व शेअर बाजारावर दिसण्यास सुरुवात झाली आहे. विशेषतः उत्पादकता वाढ, खर्च कमी व कार्यक्षमता सुधारणा या तीन गोष्टींमुळे ‘एआय’ स्वीकारणाऱ्या कंपन्यांना भविष्यात जास्त मूल्यांकन मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ‘एआय’ पुढील दशकातील आर्थिक वाढीचे प्रमुख इंजिन ठरणार आहे. .आज आपण अशाच एका वळणावर उभे आहोत, जिथे ‘एआय’ ही केवळ एक तांत्रिक सुविधा राहिलेली नसून, ती संपत्तीनिर्मितीचे सर्वांत शक्तिशाली साधन बनली आहे. भारतीय शेअर बाजारासाठी ‘एआय’ हे २०२६ मधील सर्वांत मोठे ‘डिसरप्टर’ असेल.डेटा’ हेच नवे सोनेकंपन्यांच्या नफ्याचे गणित बदलले : ‘एआय’ क्रांतीमध्ये डेटाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. ज्या कंपन्यांकडे ग्राहकांचा मोठा डेटा आहे आणि तो विश्लेषित करण्याची ‘एआय’ क्षमता आहे, त्या कंपन्या आज बाजारात ‘किंग’ ठरत आहेत..बँकिंग : बँका ‘एआय’चा वापर करून डिफॉल्टरचे भाकीत आधीच करत आहेत, ज्यामुळे त्यांचे ‘एनपीए’ कमी होत आहेत.रिटेल : ग्राहकांच्या खरेदीच्या सवयी ओळखून ‘टार्गेटेड मार्केटिंग’ केल्यामुळे कंपन्यांचा विक्री खर्च ३०-४० टक्के कमी झाला आहे.भारतीय आयटी क्षेत्राचा ‘पुनर्जन्म’काही वर्षांपूर्वी असे वाटले होते, की भारतीय आयटी कंपन्यांचा सुवर्णकाळ संपला. मात्र, ‘एआय’ने या क्षेत्राला संजीवनी दिली आहे.जनरेटिव्ह एआय : आयटी कंपन्या आता केवळ कोडिंग करत नाहीत, तर ते जागतिक कंपन्यांसाठी ‘एआय’ मॉडेल विकसित करत आहेत.बौद्धिक संपदा (आईपी) : भारतीय कंपन्या आता स्वतःचे ‘एआय प्लॅटफॉर्म’ विकसित करून परवानाशुल्काद्वारे डॉलरमध्ये कमाई करत आहेत, ज्यामुळे त्यांचे मार्जिन विस्तारत आहेत..पायाभूत सुविधांची ‘बूम’‘एआय’ चालवण्यासाठी सुपरकॉम्प्युटर आणि अवाढव्य ‘डेटा सेंटर’ लागतात. हे या क्रांतीचे अदृश्य खांब आहेत.चिप डिझाइन आणि सेमीकंडक्टर : ‘एआय’ चिपच्या मागणीमुळे या क्षेत्रातील घटक पुरविणाऱ्या कंपन्यांचे शेअर मल्टिबॅगर ठरत आहेत.ऊर्जा क्षेत्र : डेटा सेंटरना अखंड वीज लागते. त्यामुळे ग्रीन एनर्जी कंपन्यांना ‘एआय’मुळे नवी मागणी मिळत आहे.गुंतवणूकदारांसाठी ‘रेड फ्लॅग’प्रत्येक क्रांतीसोबत काही धोके येतात. ‘एआय’मध्ये गुंतवणूक करताना दोन गोष्टी लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे:.व्हॅल्युएशन ट्रॅप : एखादी कंपनी केवळ आपल्या नावासमोर ‘एआय’ लावते म्हणून त्यात गुंतवणूक करू नका. कंपनीच्या बॅलन्सशीटमध्ये ‘एआय’मुळे झालेली प्रत्यक्ष वाढ तपासा.नोकऱ्यांमध्ये कपात : ‘एआय’मुळे काही क्षेत्रांत नोकऱ्या कमी होऊ शकतात, ज्यामुळे सामाजिक-आर्थिक अस्थिरता निर्माण होऊन अल्पकाळात बाजारावर परिणाम होऊ शकतो.भविष्यवेधपुढील पाच वर्षांत भारतीय शेअर बाजाराचे एकूण ‘मार्केट कॅप’ ‘एआय’च्या जोरावर दुप्पट होण्याची क्षमता ठेवते, जे गुंतवणूकदार आज ‘एआय-इनेबल’ कंपन्यांची योग्य निवड करतील, त्यांना १९९० च्या दशकातील सॉफ्टवेअर क्रांतीसारखाच परतावा मिळण्याची शक्यता आहे.जोखीम आणि आव्हाने‘एआय’मध्ये प्रचंड संधी असल्या, तरी काही जोखीम दुर्लक्षित करून चालणार नाही..उच्च मूल्यांकन : अनेक ‘एआय’ संबंधित शेअर सध्या खूप महाग (उच्च पीई रेशो) आहेत. गुंतवणूकदारांनी ‘फोमो’मध्ये येऊन चुकीच्या भावात गुंतवणूक करणे टाळले पाहिजे.नियामक बदल : सरकार आणि ‘सेबी’द्वारे ‘एआय’च्या वापराबाबत नवे नियम येण्याची शक्यता आहे, ज्याचा परिणाम कंपन्यांच्या कामकाजावर होऊ शकतो..निष्कर्ष‘एआय’ ही केवळ एक ‘हाइप’ नसून, ती वास्तवात उतरलेली क्रांती आहे. भारतीय शेअर बाजारासाठी ‘एआय’ हे पुढील दशकातील प्रगतीचे मुख्य इंजिन ठरेल, यात शंका नाही. मात्र, गुंतवणूकदारांनी केवळ नावामध्ये ‘एआय’ असलेल्या कंपन्यांमागे न धावता, ज्या कंपन्या खरोखरच या तंत्रज्ञानाचा वापर करून आपला नफा वाढवत आहेत, अशाच कंपन्यांची निवड करणे हिताचे ठरेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.