मकरंद विपट‘सेबी’ रजिस्टर्ड रिसर्च अॅनालिस्टओसवाल समूहाचा भाग असलेली मध्य भारत ॲग्रो प्रॉडक्ट्स लि. अर्थात ‘एमबीएपीएल’ (Madhya Bharat Agro Products Ltd) ही कंपनी खते आणि रासायनिक उत्पादनांच्या निर्मितीच्या व्यवसायात कार्यरत आहे. ही भारतातील तिसरी सर्वांत मोठी खासगी क्षेत्रातील फॉस्फेटिक खत कंपनी आहे. या शेअरच्या भावाने तांत्रिक विश्लेषणाच्या आलेखावर एक पॅटर्न तयार केला आहे, जो हा शेअर खरेदी करण्यास सुचवितो. .या शेअरचा साप्ताहिक पातळीवरील तांत्रिक विश्लेषणच्या आलेखानुसार, जानेवारी २०२६ मध्ये या शेअरचा भाव ८० रुपयांच्या आसपास होता. तिथून या शेअरच्या भावात तेजी दिसून आली आणि ऑगस्ट २०२६ मध्ये या शेअरने १७४ रुपयांची उच्चांकी पातळी गाठली; पण त्यानंतर या शेअरचा भाव १७४ ते १५५ रुपये या पातळीत फिरू लागला..गेल्या शुक्रवारी या शेअरच्या भावाने या पातळीला वरील बाजूस छेद देऊन भाव बंद दिला. या पॅटर्नला ‘ॲक्युमलेशन डिस्ट्रिब्युशन झोन ब्रेकआऊट’ असे म्हणतात. त्यामुळे हा शेअर सध्याच्या भावावर खरेदी करायला हरकत नाही. या सौद्यासाठी साप्ताहिक पातळीवर १६५ रुपयांचा ‘स्टॉपलॉस’ लावावा. या शेअरचा भाव पुढील चार महिन्यांत २५५ रुपयांपर्यंत जाण्याची दाट शक्यता आहे..(डिस्क्लेमर ः या कंपनीमध्ये माझे कसलेही आर्थिक हितसंबंध नाहीत. या कंपनीमधून मला गेल्या वर्षभरात कोणत्याही प्रकारचे कॉम्पेन्सेशन मिळालेले नाही. मी या कंपनीत कोणत्याही पदावर नाही वा या कंपनीत माझी कोणत्याही प्रकारची भागीदारी नाही; तसेच कंपनीच्या मार्केटिंग ॲक्टिव्हिटीमध्ये माझा कोणताही सहभाग नाही.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.