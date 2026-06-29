Sakal Money

म्युच्युअल फंड : मल्टी कॅप गुंतवणुकीची जादू!

लार्ज, मिड व स्मॉल कॅपमध्ये संतुलित गुंतवणुकीतून मल्टी कॅप फंड दीर्घकालीन चक्रवाढ वाढ साध्य करतात; बाजारातील तेजी-मंदीच्या पूर्ण चक्रात टिकून राहिल्यास संपत्ती निर्मितीची संधी मोठी
Benefits of investing in Multi Cap Mutual Funds for long-term wealth creation

Benefits of investing in Multi Cap Mutual Funds for long-term wealth creation

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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अभिजित बोंगिरवार, संस्थापक व व्यवस्थापकीय संचालक, ग्रोफिन वेल्थ प्रा.लि.

गुंतवणुकीसाठी योग्य फंडाची निवड करण्याविषयी बाजारात नेहमीच बरीच चर्चा होत असते. परंतु, दीर्घकाळातील आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होते की, आपण कोणत्या विशिष्ट फंडाची निवड केली यापेक्षा ‘गुंतवणुकीत टिकून राहणे’ तितकेच, आणि कधीकधी तर त्याहूनही अधिक महत्त्वाचे असते. मल्टी कॅप फंडाच्या चष्म्यातून पाहिले, तर ही गोष्ट आपल्याला उत्तमरीत्या समजून घेता येते. मल्टी कॅप फंड हे लार्ज कॅप, मिड कॅप आणि स्मॉल कॅप शेअरमध्ये प्रत्येकी किमान २५ टक्के गुंतवणूक करतात. त्यामुळे शेअर बाजाराच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर त्यांना चांगला लाभ मिळतो. जेव्हा लार्ज कॅप शेअर्स आघाडीवर असतात, तेव्हा फंडाची गुंतवणूक तिथे असतेच. तसेच, जेव्हा मिड आणि स्मॉल कॅप शेअरमध्ये तेजी येते, तेव्हा त्याचाही फायदा फंडाला मिळतो.

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