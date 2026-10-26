Mid Cap Stocks: मिड-कॅप, स्मॉल-कॅपमध्ये भूकंप!

-गौरव बोरा, शेअर बाजार विश्लेषकभारतीय शेअर बाजारात २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मिड कॅप व स्मॉल कॅप शेअरमध्ये मोठी विक्री झाली. आठवडाभरात ‘निफ्टी मिड कॅप १००’ निर्देशांक सुमारे ५.६ टक्के आणि ‘निफ्टी स्मॉल कॅप १००’ निर्देशांक सुमारे ७.३ टक्क्यांनी घसरला. याउलट ‘निफ्टी ५०’मध्ये सुमारे २.४ टक्क्यांनी घसरण झाली. बाजारातील दबावामुळे ‘निफ्टी मिड कॅप १००’ आणि ‘निफ्टी स्मॉल कॅप १००’ त्यांच्या अलीकडील उच्चांकापासून अनुक्रमे सुमारे १३.५ टक्के व १२ टक्क्यांनी खाली आले आहेत. म्हणजेच, मोठ्या कंपन्यांच्या तुलनेत छोट्या कंपन्यांच्या शेअरना जवळपास तिप्पट फटका बसला. बाजारातील ही घसरण केवळ आकड्यांपुरती मर्यादित नसून, गुंतवणूकदारांच्या मानसिकतेचीही परीक्षा घेत आहे..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.‘स्मॉल कॅप’ची घसरण अपवादात्मक नाही!जानेवारी २००४ ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीतील ऐतिहासिक आकडेवारीनुसार, ‘निफ्टी स्मॉल कॅप १००’ निर्देशांकाने सुमारे ६३ टक्के ट्रेडिंग दिवस आधीच्या उच्चांकापेक्षा किमान १० टक्के खाली घालवले. तब्बल ४५ टक्के ट्रेडिंग दिवस तो २० टक्क्यांपेक्षा अधिक घसरणीच्या पातळीवर होता. तुलनेत ‘सेन्सेक्स’साठी हे प्रमाण अनुक्रमे ३३ टक्के आणि ११ टक्के होते. याचा अर्थ काय? तर स्मॉल कॅपमध्ये गुंतवणूक करताना केवळ परताव्याचा विचार करून चालत नाही; मोठी घसरण सहन करण्याची आर्थिक आणि मानसिक तयारीही आवश्यक असते..इतिहासातील घसरणीची आकडेवारीवर्ष २००४ ते २०२५ या २२ वर्षांच्या कालावधीत ‘निफ्टी स्मॉल कॅप १००’ निर्देशांकाला २१ वर्षांत किमान एकदा तरी १० टक्के किंवा त्याहून अधिक घसरणीचा सामना करावा लागला. वर्ष २००८ मध्ये झालेल्या ७६ टक्के घसरणीचा अर्थ असा, की एखाद्या गुंतवणुकीचे मूल्य १० लाख रुपयांवरून २.४ लाख रुपयांपर्यंत खाली आले असते. पुन्हा १० लाख रुपयांवर पोहोचण्यासाठी उरलेल्या २.४ लाखांवर सुमारे ३१७ टक्के परतावा मिळणे आवश्यक ठरले असते.महत्त्वाचा धडा: ५० टक्के घसरण भरून काढण्यासाठी ५० टक्के परतावा पुरेसा नसतो; त्यासाठी १०० टक्के वाढ आवश्यक असते..सध्याच्या घसरणीची कारणेl महागडे मूल्यांकन : भविष्यातील वाढीच्या अपेक्षेने अनेक शेअर महाग झाले होते. अपेक्षित नफा मिळाला नाही, तर अशा शेअरमध्ये मोठी घसरण होऊ शकते.l ‘एफआयआय’ची विक्री : परदेशी गुंतवणूकदारांची विक्री आणि जागतिक अनिश्चितता यामुळे बाजारातील दबाव वाढतो.l कच्च्या तेलाचा भडका : कच्च्या तेलाच्या किमती प्रतिबॅरल ११७ डॉलरच्या वर गेल्याने महागाई, उत्पादन खर्च आणि कंपन्यांच्या नफामार्जिनबाबत चिंता वाढली आहे.l ‘जिओ प्लॅटफॉर्म्स’चा आयपीओ : ‘जिओ प्लॅटफॉर्म्स’च्या मोठ्या आयपीओमुळे गुंतवणूकदारांचा पैसा नव्या इश्यूकडे वळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेअरवर दबाव वाढू शकतो.l घाबरून होणारी विक्री : शेअर बाजार घसरल्याने नुकसान वाढल्याने ‘एमटीएफ’ आणि फ्युचर्समधील नुकसान भरून काढण्यासाठी शेअर विकावे लागतात. त्यामुळे विक्रीचा दबाव आणखी वाढू शकतो. सोने, चांदीतील घसरण वाढल्याने मार्जिन कॉल आल्याने नफा असलेल्या शेअरमध्ये मोठी विक्री झाली आहे..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.घसरणीची भीती की संधीचे भान?इतिहास सांगतो, की मिड कॅप आणि स्मॉल कॅपमधील मोठ्या घसरणी या बाजाराचा स्वाभाविक भाग आहेत. मात्र, प्रत्येक शेअर पूर्वीच्या उच्चांकावर परत येईलच, असे नाही आणि रिकव्हरीसाठी अनेक वर्षे लागू शकतात. बाजारातील घसरणीत पैसा कमावण्याची गुरुकिल्ली म्हणजे सर्वांत स्वस्त शेअर शोधणे नव्हे; तर योग्य कंपनी, योग्य किंमत आणि योग्य गुंतवणूक कालावधी निवडणे. कारण बाजारात मोठा परतावा मिळवण्यापूर्वी, मोठी घसरण सहन करण्याची क्षमता निर्माण करणे अधिक महत्त्वाचे असते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.