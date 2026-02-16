Income Tax : ‘रिफंड’ मिळण्यास विलंब कशामुळे?

ॲड. सुनील टाकळकर- ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ व गुंतवणूक सल्लागारप्रामाणिकपणे कर भरणारा सर्वसामान्य माणूस वर्षभराच्या हिशोबानंतर आपल्या हक्काच्या परताव्याची (रिफंड) चातकासारखी वाट पाहात असतो. मात्र, यंदा ही प्रतीक्षा लांबली असून, लाखो करदात्यांचे पैसे अडकून पडले आहेत. केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चार फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत तब्बल २४ लाख ६४ हजार करदात्यांचे प्राप्तिकर परतावे ९० दिवसांहून अधिक काळापासून प्रलंबित आहेत. केंद्रीय प्रक्रिया केंद्राला (सीपीसी) आर्थिक वर्षाच्या शेवटापासून नऊ महिने (३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत) प्रक्रिया करण्याची मुदत आहे. तरी अशाप्रकारे डिजिटल युगातही हजारो कोटी रुपये सरकारी प्रक्रियेत अडकून पडल्याने करदात्यांमध्ये अस्वस्थता आहे..आकडेवारी काय सांगते?यंदाच्या आर्थिक वर्षात प्राप्तिकर विभागाकडे एकूण ८.७९ कोटी प्राप्तिकर विवरणपत्रे (ITR) दाखल झाली आहेत. त्यापैकी एक मोठा हिस्सा अजूनही ‘प्रोसेसिंग’च्या प्रतीक्षेत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा परतावा वाटपाच्या प्रमाणात सुमारे १९ टक्क्यांची घट झाली आहे. दहा फेब्रुवारीपर्यंत ३.३४ लाख कोटी रुपयांचे परतावे जारी करण्यात आले आहेत, जो आकडा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या कमी आहे.परतावा रखडण्यामागची ‘नज’ यंदा परतावे (रिफंड) अडकण्यामागे तांत्रिक बिघाडापेक्षा ‘नज’ (सूचना) मोहिमेचे कारण मोठे आहे. प्राप्तिकर विभाग आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) प्रभावी वापर करत आहे-माहितीतील तफावत : करदात्याने भरलेले उत्पन्न आणि विभागाकडे उपलब्ध असलेली माहिती (AIS/TIS) यात तफावत आढळल्यास सिस्टीम आपोआप करदात्याला एक ‘नज’ (सूचना) पाठवते.प्रतिसादाची अट : जोपर्यंत करदाता या सूचनेला पोर्टलवर उत्तर देत नाही किंवा ‘सुधारित रिटर्न’ भरत नाही, तोपर्यंत त्याचा परतावा रोखून धरला जातो. अनेक करदात्यांनी या ई-मेसेजेसकडे दुर्लक्ष केल्याने त्यांचे रिफंड ‘होल्ड’वर आहेत..Premium| Neuromarketing: तुम्ही केलेली खरेदी ही तुमची निवड आहे, की तुम्ही न्यूरोमार्केटिंगचे शिकार झाला आहात?.ही पहिलीच वेळ आहे का?इतिहास पाहता, परतावे रखडण्याची ही पहिलीच वेळ नाही, परंतु कारणे बदलली आहेत- २०२१-२२ मधील गोंधळ : नव्या ई-फाईलिंग पोर्टलच्या तांत्रिक त्रुटींमुळे लाखो रिफंड अडकले होते. ती शुद्ध ‘सिस्टीम एरर’ होती.२०२६ मधील वेगळेपण : आता सिस्टीम ‘फेल’ नाही, तर ‘कसून छाननी’ सुरू आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) प्रत्येक रुपयाचा हिशोब तपासत असल्याने प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वाढली आहे.सरकारची पावले व व्याजाचा बोजापरतावा उशिरा देणे सरकारलाही महागात पडते. प्राप्तिकर नियमानुसार, विलंबाने दिल्या जाणाऱ्या परताव्यावर सरकारला करदात्याला दरमहा ०.५ टक्के दराने व्याज द्यावे लागते. हा भार शेवटी सरकारी तिजोरीवरच येतो. ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी सरकारने ‘सीपीसी २.०’ची क्षमता वाढवली असून, तांत्रिक त्रुटी दूर करण्यासाठी विशेष चमू तैनात केला आहे..करदात्यांनी काय करावे?करदात्यांनी आपला रिफंड अडकला आहे का, हे बघण्यासाठी ई फाइलिंग पोर्टलवर Pending Actions मध्ये एखादी NUDGE नोटीस आहे का, ते पाहावे.आपले बँक खाते Pre-Validated असल्याची खात्री करावी. जर तुमचे खाते ‘व्हॅलिडेटेड’ नसेल तर आधी ते ‘व्हॅलिडेट’ करा. यासाठी ई-व्हेरिफिकेशन आणि ओटीपी ऑन मोबाईल नंबर रजिस्टर्ड विथ आधार पद्धतीचा वापर करा.तुमच्या ‘आधार’ला लिंक असलेल्या मोबाईलवर ओटीपी येईल, तो टाकून सबमिट करा. एकदा तुम्ही रिक्वेस्ट सबमिट केली, की तुम्हाला एक ट्रान्झॅक्शन आयडी मिळेल. तुमची विनंती मान्य झाल्यावर साधारणपणे १५ ते ३० दिवसांच्या आत रिफंड तुमच्या खात्यात जमा होतो.‘पॅन’ आणि ‘आधार’ लिंकमधील त्रुटी तपासा. काही चूक असल्यास त्वरित सुधारित विवरणपत्र दाखल करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.