अर्थबोध : नावातच मालकीहक्क!

गौरी रास्ते, निवृत्त बँक अधिकारीनव्या घराच्या वास्तूशांतीचे आमंत्रण देण्यासाठी खास सुट्टी काढून वैभव परदेशातून आला होता. त्याने तेव्हा अगदी अभिमानाने सांगितले, की ‘नवे घर बाबा आणि माझी धाकटी बहीण तन्वी यांच्या नावे घेतले आहे; कारण घर नोंदणीच्या प्रक्रियेसाठी तेव्हा मला सुट्टी घेऊन येणे शक्य नव्हते. सगळेच तर आपले आहेत, पैसे मी पाठवले असले, तरी नावे त्यांची लावली आहेत. दारावर मात्र, माझीच पाटी लावली आहे.’.हे ऐकून मी तर कपाळालाच हात लावला. भावना आणि व्यवहार यांची गल्लत होते ती अशी! अशा व्यवहारात अनेक संभाव्य धोके असतात. ‘ज्याचे नाव, त्याची मालकी’ हा प्राथमिक कायदा कोणी लक्षातच घेत नाही. लोक खुशाल आपल्या आई-वडिलांची किंवा भावंडांची नावे नोंदणीकृत दस्तात टाकून मोकळे होतात. पैसे कोणी दिले होते, याला कायद्यात महत्त्व नसते; दस्तऐवजात मालक म्हणून ज्याचे नाव असते, तोच कायद्याने मालक ठरतो. वरील उदाहरणात, संबंधित सदनिकेमध्ये कोणाचे आणि कसे हक्क निर्माण झाले आहेत, त्या शक्यता समजून घेऊ या..वारसाहक्कातील गुंतागुंतअ) वैभवचे वडील मृत्युपत्र न करता स्वर्गवासी झाले, तर त्यांच्या ५० टक्के संयुक्त मालकी हक्कात, ‘हिंदू वारसा कायद्यानुसार’ वैभवची आई, वैभवची आजी (बाबांची आई), वैभव, आणि तन्वी अशा चौघांना समान हिस्सा मिळेल, म्हणजेच प्रत्येकाला १२.५ टक्के हिस्सा मिळेल.ब) तन्वीचा स्वतःचा ५० टक्के मालकी हक्क आणि वडिलांच्या मृत्यूनंतर त्यांचा वारस म्हणून मिळालेला १२.५ टक्के हिस्सा, असा एकूण ६२.५ टक्के हक्क तन्वीचा होईल. परिणामी, या संपूर्ण व्यवहारात सर्व पैसे वैभवने दिले असले, तरीही त्याला कायद्याने फक्त १२.५ टक्के हिस्साच मिळेल. त्यासाठीही त्याला ‘वारसा प्रमाणपत्र’ मिळवावे लागेल. यामध्ये पैसा, वेळ आणि मानसिक त्रास होईल तो वेगळाच!वैभवच्या वडिलांनी हयातीत त्यांच्या ५० टक्के हिश्शासाठी वैभवच्या नावे नोंदणीकृत इच्छापत्र केले, तरीही वडिलांच्या पश्चात वैभवला सदनिकेत केवळ ५० टक्के हक्कच मिळेल; उर्वरित ५० टक्के हक्क तन्वीचाच राहील..कौटुंबिक, सामाजिक धोकेअ) तन्वीच्या लग्नानंतर कदाचित सासरच्या लोकांचा तिच्यावर या मालमत्तेसाठी मानसिक दबाव येऊ शकतो किंवा त्यासाठी तिचा छळही होऊ शकतो.ब) कालांतराने, स्थावर संपत्तीच्या मोहामुळे कुटुंबात संघर्ष, भांडणे आणि नात्यांमध्ये कटुता निर्माण होऊन संपूर्ण घरातील वातावरण बिघडू शकते..कायदेशीर उपायया सर्व शक्यता वैभवला समजावून सांगितल्या आणि त्यावर कायदेशीर उपाय सुचवले१. नोंदणीकृत बक्षीसपत्र : तन्वीने वडिलांच्या नावे नोंदणीकृत बक्षीसपत्र करून आपल्या मालकीचा ५० टक्के हिस्सा वडिलांना देऊन टाकावा.२. नोंदणीकृत इच्छापत्र : बक्षीसपत्रामुळे वडिलांकडे स्वतःचा ५० टक्के आणि तन्वीचा ५० टक्के असा एकूण १०० टक्के मालकी हक्क येईल. त्यानंतर वडिलांनी नोंदणीकृत इच्छापत्राद्वारे हा १०० टक्के हक्क त्यांच्या पश्चात वैभवला द्यावा. या कायदेशीर मार्गाने वडिलांच्या पश्चात वैभवला सदनिकेची पूर्ण मालकी मिळू शकेल.३. त्वरित अंमलबजावणी: ही सर्व कागदपत्रे कायदेशीर तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन तातडीने नोंदणीकृत करून घ्यावीत..वैभवला याची पुसटशीही कल्पना नव्हती, की स्थावर संपत्तीच्या दस्तावर ज्याचे नाव असते, त्यालाच पूर्ण मालकी हक्क मिळतात आणि एका चुकीमुळे भविष्यात इतके गंभीर परिणाम होऊ शकतात. वैभवने स्वतःच्या नावाने मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी वडिलांना नोंदणीकृत ‘कुलमुखत्यारपत्र’ (Registered Power of Attorney) दिले असते, तर ही पुढील सर्व कायदेशीर गुंतागुंत, वेळेचा अपव्यय आणि पैशांचा भुर्दंड सहज टाळता आला असता. सुज्ञ नागरिकांनो, वेळेवरच तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या आणि भविष्यातील गंभीर कायदेशीर गुंतागुंत टाळा, हेच उत्तम!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.