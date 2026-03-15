Cyber Crime Awareness: सायबर गुन्हेगारी आणि फोनची सुरक्षा सायबर सुरक्षा

- शिरीष देशपांडे चार्टर्ड अकाउंटंट, सायबर गुन्हे विश्लेषकसायबर चोरट्यांसाठी कोणत्याही सायबर गुन्ह्यात तुमचा मोबाईल हा महत्त्वाचा दुवा असतो. सायबर चोरटे तुमच्याशी फोनवर बोलून, तुमचा मोबाईल 'क्लोन' करणे, तुमचे बिल भरले नाही सांगणे, तुम्हाला 'डिजिटल ॲरेस्ट' झाली आहे असे सांगणे, तुमच्या नावाने गुन्हा घडला असल्याचे सांगणे, तुम्हाला घाबरवणे, मदतीचे खोटे आमिष दाखवणे, धमकी देणे, सिम बदलायचे आहे आदी सर्व मोबाईलच्या पहिल्या संपर्कात घडू शकते. तुमचा मोबाईल हा स्मार्ट फोन असेल तर त्याद्वारे आपण सोशल मीडियावर जोडले जातो. आपल्या मोबाईल नंबरच्या आधारे आपले व्हॉट्सॲप, फेसबुक, इन्स्टाग्राम आदी अकाउंट वापरता येतात. .आपले सोशल मीडियावर काय चालले आहे, याची इत्यंभूत माहिती आपल्या फोनमध्ये असते. आपला फोन नंबर बँकेच्या खात्याला, 'युपीआय'ला जोडलेला असतो, तसेच तो आधार कार्ड आणि पॅन कार्डला सुद्धा जोडलेला असतो. आपण कोणतीही ऑनलाईन खरेदी करत असाल, तर ती खातीही फोन नंबरवर संचालित असतात. सर्व आर्थिक व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी लागणारा 'ओटीपी' मोबाईलवरच येतो. या सर्वांचा अर्थ असा, की आपला मोबाईल आपण काळजीपूर्वक हाताळणे गरजेचे आहे. या वापरात थोडीशी हयगय झाली किंवा चूक झाली तर सायबर गुन्हेगार त्याचा फायदा घेऊ शकतात..मोबाईल हाताळण्यासाठी काही महत्त्वाच्या गोष्टींची खबरदारी घेणे गरजेचे आहे. साधा कॉल- एक मिनिट थांबा : मोबाईलवर येणारे अनोळखी कॉल घेऊ नयेत. घेतलेच तर एक मिनिट थांबा, ही व्यक्ती कोण असावी, असा विचार करून उत्तर द्या. खासगी माहिती देऊ नका..व्हॉट्सॲप कॉल- थांबा तपासा : अनोळखी नंबर दिसत आहे, मात्र फोटो ओळखीचा असेल तरी तो खोटा असू शकतो. कारण तो चोरट्याने मुद्दाम आपल्या ओळखीचा किंवा प्रसिद्ध व्यक्तीचा फोटो आणि आवाज वापरून तयार केलेला असू शकतो, हे लक्षात असू द्या.पावती जपून ठेवा : फोनच्या खरेदीची पावती जपून ठेवा आणि त्यात असलेला 'आयएमइआय' (इंटरनॅशनल मोबाईल इक्विपमेंट नंबर) महत्त्वाचा असतो. फोन चोरीला गेला किंवा हरवला तर तक्रार करण्यासाठी हा नंबर आवश्यक असतो..अद्ययावत करा : आपला फोन अधूनमधून 'री-स्टार्ट' करावा. त्यामुळे फोनसंबंधातील प्रणाली अद्ययावत होते. आपल्या फोनमधील ऑपरेटिंग सिस्टिम (सॉफ्टवेअर) अद्ययावत असणे गरजेचे असते. त्यामुळे फोनची सुरक्षाही अद्ययावत होत असते.तपासणी करा : आपल्या फोनमध्ये चुकून किंवा इतरांकडून मुद्दाम मालवेअर सॉफ्टवेअर आले असेल तर ते काढून टाकावे. असे फोनमध्ये आलेले अनावश्यक सॉफ्टवेअर आपल्या फोनमधील माहिती किंवा आपल्या फोनचा ताबा चोरट्यांना देऊ शकते..कॉन्टॅक्ट वारंवार तपासा : नको असतील ते कॉन्टॅक्ट ब्लॉक करा. नेटवर्कच्या आधारे मैत्री करताना व्यक्तिगत स्वरूपात ओळखतो अशाच लोकांबरोबर ओळख वाढवा. फोनमधील अनावश्यक गोष्टी काढून टाका. अशा साठवलेल्या गोष्टींमुळे फोनमधील जागा अडवली जाते आणि फोन स्लो होण्याची शक्यता असते.सुरक्षेचा विचार : मोबाईलमध्ये अँटी फ्रॉड सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करायचा विचार करावा. स्क्रीन लॉक करणे अधिक सुरक्षित. अधूनमधून फोनचा आणि सोशल मीडिया बॅक-अप घेत राहा.