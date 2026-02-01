Sakal Money

Union Budget Impact on Bangladesh: मोदी सरकारने अर्थसंकल्पातून बांगलादेशच्या युनूस सरकारला दिला जबरदस्त दणका!

Union Budget 2026 : जाणून घ्या, मोदी सरकारने असा नेमका काय निर्णय घेतलाय, आणि त्याचा बांगलादेशवर काय परिणामा होईल?
Mayur Ratnaparkhe
Updated on

Modi government slashes aid to Bangladesh : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या २०२६ च्या अर्थसंकल्पाद्वारे  मोदी सरकानरे बांगलादेशच्या युनूस सरकारला जबरदस्त दणका दिला आहे.  भारताने बांगलादेशच्या विकासावर एक मोठा बुलडोझर चालवला आहे.

शेजारच्या देशांना दरवर्षी जारी होणाऱ्या या निधीमधील सुधारणांमुळे बांगलादेशची अर्थव्यवस्था आता पूर्णपणे बिघडणार असल्याचे दिसत आहे. भारताच्या या कृतीमुळे युनूस सरकारला अनेक विकास प्रकल्पांमध्ये मोठा फटका बसणार आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे बांगलादेशातील शेकडो प्रमुख विकास प्रकल्पांना पूर्वी भारतीय अर्थसंकल्पातून निधी दिला जात होता. मात्र, युनूस सरकारच्या वृत्तीमुळे, भारताने या अर्थसंकल्पात बांगलादेशला दिलेला पाठिंबा काढून घेतला आहे, ज्यामुळे त्यांचे बजेट निम्मे झाले आहे.

भारताने बांगलादेशच्या युनूस सरकारला त्याच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मोठा धक्का दिला आहे. या वर्षी बांगलादेश भारताच्या परकीय मदतीमध्ये सर्वात मोठी कपात करत आहे.  मोदी सरकारने बांगलादेशसाठी बजेट वाटप १२० कोटींवरून वरून ६० कोटी केले आहे.

तर बहुतेक इतर शेजारी देशांना मदत कायम ठेवण्यात आली आहे किंवा वाढवण्यात आलेली आहे. बांगलादेशसोबतच्या तणावपूर्ण संबंधांना आणि हिंदू आणि अल्पसंख्याकांवर सुरू असलेल्या हल्ल्यांना तोंड देण्यासाठी भारताने हे पाऊल उचलले असल्याचे दिसत आहे.

बांगलादेशच्या काळजीवाहू युनूस सरकारसाठी हा एक मोठा धक्का मानला जात आहे. तर दुसरीकडे, भारताशी चांगले संबंध असलेल्या इतर शेजारी देशांना देण्यात येणाऱ्या मदतीतही वाढ करण्यात आली आहे. 

